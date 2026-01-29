В оккультной философии издавна считалось, что физическое тело человека — это всего лишь висцеральный плащ из плоти, покрывающий кости, окружающие внутреннее Звёздное Сияние. Обнажённая плоть, как собственный истинный плащ, представляет собой бесконечный небосвод, скрывающий и защищающий эту светящуюся сущность, и когда человек умирает, его душа отбрасывает эту одежду в сторону, и переходит в царство своего божественного наследия, облачаясь в мантию из сияющего света. Таково изначальное состояние «обнажённого» человека, в котором он входит в этот мир и в котором покидает его.

Однако, подобно тому, как плащ мага блистает многими знаками и символами его королевского искусства, так же и плоть содержит множество тайн в своих складках, линиях и пропорциях. Эти морфологические признаки являются самими знаками и символами, каждая фигура на коже похожа на созвездие, украшающее плащ ночи, опосредуюя и вызывая сами истинные мистерии. Многие из них — это тайны, написанные на теле человека, зашифрованный образец миров, содержащихся в нём, и именно в них мудрый человек обнаруживает тайную природу человека, и, понимая человека как образ самого Бога, мы находим также что-то из природы Божественного.

Существуют многочисленные космогонии, которыеговорятопроисхождениичеловекакакосветящейся бестелесной форме, вокруг которой строился физический каркас. В конклавах некоторых мистических школ «первая плоть» первого человека понималась как «Свет», и поэтому «Зоар» говорит нам, что «когда Адам жил в Эдемском саду, он был одет в небесную одежду, это была одежда небесного света... свет того света, который поддерживал Эдемский сад».Этот Световой Человек, сияющий как Солнце, был создан «по образу Бога», и именно эта внешняя одежда Света, по мнению некоторых, упала, открыв их «наготу», когда Адам

и Ева согрешили. После утраты этого сияния и изгнания из райского сада человеку был дан «слой кожи», то есть плотские тела и способности ошущения, необходимые для обитания в физическом мире — как говорит нам «Зоар»: «Душа и Форма при спуске на землю надевают земную одежду». С помощью работ мудрости человек надеется снова обрести это облачение света.

Мартин Даффи - Облачение дьявола

Харьков, «Inverted Tree», 2020 г. - 138 с.

Мартин Даффи - Облачение дьявола - Содержание

Введение

Телесное одеяние

Священная голова и её покров

Вуаль и маска

Рука и её украшения

Связующий пояс

Подкованная нога Странника

Заключение

Библиография