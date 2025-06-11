Даффилд, Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия
В двадцатом столетии по всему миру проносились волны стремительного христианского пробуждения. В течение этого времени мы могли наблюдать, по меньшей мере, четыре «периода обновления в Господнем присутствии», объединенные следующими особенностями: 1) они затрагивали все составляющие Церкви, в той или иной степени оказывая влияние на существующие деноминации; 2) отличались повсеместным признанием огромного значения Святого Духа в жизни Церкви.
Наверное, сейчас каждый христианин-пятидесятник, не боясь обвинений в гордыне, может утверждать, что это духовное пробуждение носит имя его собственной деноминации, названной в честь Дня Пятидесятницы. В начале ХХ века сначала в городе Топика, штат Канзас, затем на улице Азуза, Лос-Анджелес, проявления силы Святого Духа привели к мощному духовному обновлению, влияние которого можно обнаружить во Всемирной Церкви и по сей день. Через Мартина Лютера Бог вернул Церкви Слово Спасения, с помощью Джона Уэсли призвал её к святости и служению, посредством деятельности зарождавшегося пятидесятнического движения дал новое осознание силы Святого Духа и Его Даров. С этого времени мы были свидетелями того, как возрастающее и расширяющееся благовестие, результат небесного излияния силы Святого Духа, находило тёплый от клик в сердцах верующих по всему миру.
Эта книга выходит в свет в принципиально важный момент, когда мы с нетерпением ожидаем нового явления Божьей благодати по всей земле. Духовное пробуждение, произошедшее за последние два десятилетия, несколько утихло, как во время отлива, чтобы мы могли подготовиться к пришествию новой и ещё более мощной волны благословений. Я глубоко убеждён, что этот труд как нельзя лучше соответствует новому этапу исполненного Духом служения во имя Иисуса Христа.
Однако особая ценность этой книги заключается не только в её своевременности. Это весьма необычное издание, которое я рекомендую всей Церкви Иисуса Христа. Работа над ним началась по моей просьбе во время моего руководства библейским колледжем L.I.F.E. в Лос-Анджелесе. И теперь, когда я держу в руках толстую рукопись, сердце моё переполняется радостью, не только от полной уверенности в её содержании, но и потому, что в этой книге удалось объединить жизненный опыт и богословские познания сразу двух учёных-библеистов.
Гай Даффилд, Натаниэль Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия
Нижний Новгород - Издательство "Агапе", 2007г. - 528с.
ISBN 5-88930-049-6
Гай Даффилд, Натаниэль Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия - Содержание
- УЧЕНИЕ О ПИСАНИИ
- УЧЕНИЕ О БОГЕ
- УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
- УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
- УЧЕНИЕ О СПАСЕ НИИ
- УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ
- УЧЕНИЕ О БОЖЬЕМ ИСЦЕЛЕНИИ
- УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ
- УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ
- УЧЕНИЕ О КОНЕЧНЫХ СУДЬБАХ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
Гай Даффилд, Натаниэль Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия - Предисловие
Систематическое богословие в данном практическом пособии представлено таким образом, что его можно легко использовать для «насыщения» Божьей паствы. Оба автора показали себя прекрасными душепопечителями, проповедниками, учителями, лекторами и писателями; столь удачное сочетание образования и опыта в людях зрелой христианской веры дает гарантию, что даже читатели с самыми высокими ожиданиями, взяв в руки эту книгу, не будут разочарованы.
Название было выбрано не случайно и указывает на то, что настоящее издание является восполнением вполне конкретных потребностей. «Основы» - потому что мы живём в культуре, наполненной философским релятивизмом и утратившей абсолютные прочные основания. Нам необходимо ещё раз провозгласить утверждённые доктрины Божьего Откровения для нового поколения верующих, дабы они возрастал и и укреплялись в твёрдом и здравом учении. Критерий Божьего Слова является единственным стандартом, на который должно ориентироваться всякое учение и всякая проповедь, и настоящая книга от начала до конца твёрдо придерживается библейской истины.
Основы пятидесятнического богословия - потому что истина, чтобы умножаться, приносить плод и обновление, должна быть оживлена силой Святого Духа. И. М. Баундс предостерегал нас об истине, лишённой жизни, о той «букве», которая убивает и, несмотря на блестящие научные выкладки, становится «бесплодной, подобно полю, засеянному жемчужинами». Однако отличительным качеством этой книги является та же сила, которая когда-то помогла Петру встать перед толпой, держа в руках свиток Книги Иоиля, и своими словами вдохнуть в древний текст современное важное значение. Святой Дух хочет говорить о сегодняшней реальности, и жизненная сила Духа, ясно проступающая в строках этой книги, позволяет вековечным истинам наполняться новой жизнью.
Это основы богословия, потому что, в конечном итоге, и сейчас, и всегда нам необходимо лишь одно: познание Бога, причем познание Его в свете Истины и Откровения. Именно в этом отношении д-р Даффидд и д-р Ван Клив был и особенно последовательны. Он и не только исследуют богатство традиционных богословских тем, но и развивают глубокое адекватное учение о качествах Божьего Естества, Его Силы и Дел, которые Церковь по-новому открыла за последние сорок лет. Это действие Святого Духа в Церкви, Дары Святого Духа, распределённые по всей Церкви, и исцеляющая жизнь Христа посреди Церкви. Обозначенные нами темы, и другие, связанные с ними, заслуживают детального изучения и признания всеми общинами Церкви по всему миру. В итоге мы видим, что данная книга представляет не эксклюзивно пятидесятническое богословие, так как её пятидесятническая окрашенность происходит не из движения пробуждения, которому всего около ста лет, но от того самого Духа, благодаря которому Церковь появилась на свет в День Пятидесятницы. Это истина для всего Тела Христова, и пусть проповедь спасительного Слова и здравое учение, основанное на этой истине, принесут славу Господу Иисусу Христу и станут верным и полезным назиданием для Его народа.
Ещё есть достойный учебник по систематическому пятидесятническому богословию под редакцией Стэнли Хортона. Также пятитомник "Слово о Боге" Томаса Веспетала. Рекомендую, если хотите ознакомиться с догматикой пятидесятников.
Отличное качество хорошей богословской работы, спасибо!