В двадцатом столетии по всему миру проносились волны стремительного христианского пробуждения. В течение этого времени мы могли наблюдать, по меньшей мере, четыре «периода обновления в Господнем присутствии», объединенные следующими особенностями: 1) они затрагивали все состав­ляющие Церкви, в той или иной степени оказывая влияние на существующие деноминации; 2) отличались повсеместным признанием огромного значения Святого Духа в жизни Церкви.

Наверное, сейчас каждый христианин-пятидесятник, не боясь обвинений в гордыне, может утверждать, что это духовное пробуждение носит имя его собственной деноминации, названной в честь Дня Пятидесятницы. В начале ХХ века сначала в городе Топика, штат Канзас, затем на улице Азуза, Лос-Анджелес, проявления силы Святого Духа привели к мощному духовному обновлению, влияние которого можно обнаружить во Всемирной Церкви и по сей день. Через Мартина Лютера Бог вернул Церкви Слово Спа­сения, с помощью Джона Уэсли призвал её к святости и служению, посредст­вом деятельности зарождавшегося пятидесятнического движения дал новое осознание силы Святого Духа и Его Даров. С этого времени мы были сви­детелями того, как возрастающее и расширяющееся благовестие, результат небесного излияния силы Святого Духа, находило тёплый от клик в сердцах верующих по всему миру.

Эта книга выходит в свет в принципиально важный момент, когда мы с не­терпением ожидаем нового явления Божьей благодати по всей земле. Духов­ное пробуждение, произошедшее за последние два десятилетия, несколько утихло, как во время отлива, чтобы мы могли подготовиться к пришествию новой и ещё более мощной волны благословений. Я глубоко убеждён, что этот труд как нельзя лучше соответствует новому этапу исполненного Духом служения во имя Иисуса Христа.

Однако особая ценность этой книги заключается не только в её своевре­менности. Это весьма необычное издание, которое я рекомендую всей Церк­ви Иисуса Христа. Работа над ним началась по моей просьбе во время моего руководства библейским колледжем L.I.F.E. в Лос-Анджелесе. И теперь, ког­да я держу в руках толстую рукопись, сердце моё переполняется радостью, не только от полной уверенности в её содержании, но и потому, что в этой книге удалось объединить жизненный опыт и богословские познания сразу двух учёных-библеистов.