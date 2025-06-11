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Даффилд, Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия

Даффилд, Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
В двадцатом столетии по всему миру проносились волны стремительного христианского пробуждения. В течение этого времени мы могли наблюдать, по меньшей мере, четыре «периода обновления в Господнем присутствии», объединенные следующими особенностями: 1) они затрагивали все состав­ляющие Церкви, в той или иной степени оказывая влияние на существующие деноминации; 2) отличались повсеместным признанием огромного значения Святого Духа в жизни Церкви.
Наверное, сейчас каждый христианин-пятидесятник, не боясь обвинений в гордыне, может утверждать, что это духовное пробуждение носит имя его собственной деноминации, названной в честь Дня Пятидесятницы. В начале ХХ века сначала в городе Топика, штат Канзас, затем на улице Азуза, Лос-Анджелес, проявления силы Святого Духа привели к мощному духовному обновлению, влияние которого можно обнаружить во Всемирной Церкви и по сей день. Через Мартина Лютера Бог вернул Церкви Слово Спа­сения, с помощью Джона Уэсли призвал её к святости и служению, посредст­вом деятельности зарождавшегося пятидесятнического движения дал новое осознание силы Святого Духа и Его Даров. С этого времени мы были сви­детелями того, как возрастающее и расширяющееся благовестие, результат небесного излияния силы Святого Духа, находило тёплый от клик в сердцах верующих по всему миру.
Эта книга выходит в свет в принципиально важный момент, когда мы с не­терпением ожидаем нового явления Божьей благодати по всей земле. Духов­ное пробуждение, произошедшее за последние два десятилетия, несколько утихло, как во время отлива, чтобы мы могли подготовиться к пришествию новой и ещё более мощной волны благословений. Я глубоко убеждён, что этот труд как нельзя лучше соответствует новому этапу исполненного Духом служения во имя Иисуса Христа.
Однако особая ценность этой книги заключается не только в её своевре­менности. Это весьма необычное издание, которое я рекомендую всей Церк­ви Иисуса Христа. Работа над ним началась по моей просьбе во время моего руководства библейским колледжем L.I.F.E. в Лос-Анджелесе. И теперь, ког­да я держу в руках толстую рукопись, сердце моё переполняется радостью, не только от полной уверенности в её содержании, но и потому, что в этой книге удалось объединить жизненный опыт и богословские познания сразу двух учёных-библеистов.

Гай Даффилд, Натаниэль Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия

Нижний Новгород - Издательство "Агапе", 2007г. - 528с.
ISBN 5-88930-049-6

Гай Даффилд, Натаниэль Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия - Содержание

  • УЧЕНИЕ О ПИСАНИИ
  • УЧЕНИЕ О БОГЕ
  • УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
  • УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
  • УЧЕНИЕ О СПАСЕ НИИ
  • УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ
  • УЧЕНИЕ О БОЖЬЕМ ИСЦЕЛЕНИИ
  • УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ
  • УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ
  • УЧЕНИЕ О КОНЕЧНЫХ СУДЬБАХ МИРА И ЧЕЛОВЕКА

Гай Даффилд, Натаниэль Ван Клив - Основы пятидесятнического богословия - Предисловие

Систематическое богословие в данном практическом пособии представ­лено таким образом, что его можно легко использовать для «насыщения» Божьей паствы. Оба автора показали себя прекрасными душепопечителями, проповедниками, учителями, лекторами и писателями; столь удачное сочета­ние образования и опыта в людях зрелой христианской веры дает гарантию, что даже читатели с самыми высокими ожиданиями, взяв в руки эту книгу, не будут разочарованы.
Название было выбрано не случайно и указывает на то, что настоящее из­дание является восполнением вполне конкретных потребностей. «Основы» - потому что мы живём в культуре, наполненной философским релятивизмом и утратившей абсолютные прочные основания. Нам необхо­димо ещё раз провозгласить утверждённые доктрины Божьего Откровения для нового поколения верующих, дабы они возрастал и и укреплялись в твёр­дом и здравом учении. Критерий Божьего Слова является единственным стандартом, на который должно ориентироваться всякое учение и всякая проповедь, и настоящая книга от начала до конца твёрдо придерживается библейской истины.
Основы пятидесятнического богословия - потому что истина, чтобы ум­ножаться, приносить плод и обновление, должна быть оживлена силой Свя­того Духа. И. М. Баундс предостерегал нас об истине, лишённой жизни, о той «букве», которая убивает и, несмотря на блестящие научные выкладки, ста­новится «бесплодной, подобно полю, засеянному жемчужинами». Однако отличительным качеством этой книги является та же сила, которая когда-то помогла Петру встать перед толпой, держа в руках свиток Книги Иоиля, и своими словами вдохнуть в древний текст современное важное значение. Святой Дух хочет говорить о сегодняшней реальности, и жизненная сила Ду­ха, ясно проступающая в строках этой книги, позволяет вековечным истинам наполняться новой жизнью.
Это основы богословия, потому что, в конечном итоге, и сейчас, и всегда нам необходимо лишь одно: познание Бога, причем познание Его в свете Истины и Откровения. Именно в этом отношении д-р Даффидд и д-р Ван Клив был и особенно последовательны. Он и не только исследуют богатство традиционных богословских тем, но и развивают глубокое адекватное учение о качествах Божьего Естества, Его Силы и Дел, которые Церковь по-новому открыла за последние сорок лет. Это действие Святого Духа в Церкви, Дары Святого Духа, распределённые по всей Церкви, и исцеляющая жизнь Хрис­та посреди Церкви. Обозначенные нами темы, и другие, связанные с ними, заслуживают детального изучения и признания всеми общинами Церкви по всему миру. В итоге мы видим, что данная книга представляет не эксклю­зивно пятидесятническое богословие, так как её пятидесятническая окра­шенность происходит не из движения пробуждения, которому всего около ста лет, но от того самого Духа, благодаря которому Церковь появилась на свет в День Пятидесятницы. Это истина для всего Тела Христова, и пусть проповедь спасительного Слова и здравое учение, основанное на этой ис­тине, принесут славу Господу Иисусу Христу и станут верным и полезным назиданием для Его народа.
Views 2 526
Rating 4.1 / 5
Added 11.06.2025
Author zenkevich
Rate this publication:
4.1/5 (5)

Comments (4 comments)

Владимир79 3 years ago
Почему нет нажать скачать????
B
brat christifid 4 years ago
Большое спасибо! Это издание особенно ценно для меня потому что я православный и такие книги мне сложно достать попросту потому что я в них не ориентируюсь. А тут 528 страниц - это же исчерпывающее изложение! Спаси Господи за труды!
Z
zenkevich 4 years ago

Ещё есть достойный учебник по систематическому пятидесятническому богословию под редакцией Стэнли Хортона. Также пятитомник "Слово о Боге" Томаса Веспетала. Рекомендую, если хотите ознакомиться с догматикой пятидесятников.
E
esxatos 4 years ago

Отличное качество хорошей богословской работы, спасибо!

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