Книга христианского философа и духовного наставника Даллас Виллард посвящена теме личного общения человека с Богом и вопросу, может ли человек действительно слышать Божий голос.
Автор рассматривает библейские основания для идеи Божьего руководства в жизни верующего и показывает, что общение с Богом не ограничивается только чтением Писания или молитвой, но может включать внутреннее водительство Святого Духа. Виллард стремится развеять распространённые заблуждения и крайности, связанные с поиском «голоса Бога», и предлагает взвешенный, основанный на христианской традиции подход.
В книге обсуждаются практические вопросы духовной жизни: как различать собственные мысли и Божье руководство, как развивать чувствительность к духовному водительству, как избегать самообмана и эмоциональных иллюзий. Автор подчёркивает, что способность слышать Бога развивается через доверие, духовную дисциплину и постепенное формирование характера.
Книга сочетает богословское размышление и практические советы, помогая читателю глубже понять природу духовного общения и научиться внимательнее относиться к Божьему руководству в повседневной жизни.
Даллас Виллард - Умеете ли вы слушать Бога?
Пер. с англ. - М.: Триада, 2001. - 264 с.
ISBN 5-86181-208-Х
Даллас Виллард - Умеете ли вы слушать Бога? – Содержание
Предисловие
1. Слушать Бога: суть парадокса
2. Умение слушать Бога: основные принципы
3. Не быть одному
4. Вселенная нашего общения
5. «Веяние тихого ветра» и другие голоса
6. Божье слово и Божья власть
7. Искупление словом Божьим
8. Как узнать голос Бога
9. Больше, чем водительство
Эпилог. Путь горящего сердца
Примечания
