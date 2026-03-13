Книга христианского философа и духовного наставника Даллас Виллард посвящена теме личного общения человека с Богом и вопросу, может ли человек действительно слышать Божий голос.

Автор рассматривает библейские основания для идеи Божьего руководства в жизни верующего и показывает, что общение с Богом не ограничивается только чтением Писания или молитвой, но может включать внутреннее водительство Святого Духа. Виллард стремится развеять распространённые заблуждения и крайности, связанные с поиском «голоса Бога», и предлагает взвешенный, основанный на христианской традиции подход.

В книге обсуждаются практические вопросы духовной жизни: как различать собственные мысли и Божье руководство, как развивать чувствительность к духовному водительству, как избегать самообмана и эмоциональных иллюзий. Автор подчёркивает, что способность слышать Бога развивается через доверие, духовную дисциплину и постепенное формирование характера.

Книга сочетает богословское размышление и практические советы, помогая читателю глубже понять природу духовного общения и научиться внимательнее относиться к Божьему руководству в повседневной жизни.

Даллас Виллард - Умеете ли вы слушать Бога?

Пер. с англ. - М.: Триада, 2001. - 264 с.

ISBN 5-86181-208-Х

Даллас Виллард - Умеете ли вы слушать Бога? – Содержание

Предисловие

1. Слушать Бога: суть парадокса

2. Умение слушать Бога: основные принципы

3. Не быть одному

4. Вселенная нашего общения

5. «Веяние тихого ветра» и другие голоса

6. Божье слово и Божья власть

7. Искупление словом Божьим

8. Как узнать голос Бога

9. Больше, чем водительство

Эпилог. Путь горящего сердца

Примечания