Виллард - Умеете ли вы слушать Бога?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга христианского философа и духовного наставника Даллас Виллард посвящена теме личного общения человека с Богом и вопросу, может ли человек действительно слышать Божий голос.

Автор рассматривает библейские основания для идеи Божьего руководства в жизни верующего и показывает, что общение с Богом не ограничивается только чтением Писания или молитвой, но может включать внутреннее водительство Святого Духа. Виллард стремится развеять распространённые заблуждения и крайности, связанные с поиском «голоса Бога», и предлагает взвешенный, основанный на христианской традиции подход.

В книге обсуждаются практические вопросы духовной жизни: как различать собственные мысли и Божье руководство, как развивать чувствительность к духовному водительству, как избегать самообмана и эмоциональных иллюзий. Автор подчёркивает, что способность слышать Бога развивается через доверие, духовную дисциплину и постепенное формирование характера.

Книга сочетает богословское размышление и практические советы, помогая читателю глубже понять природу духовного общения и научиться внимательнее относиться к Божьему руководству в повседневной жизни.

Даллас Виллард - Умеете ли вы слушать Бога?

Пер. с англ. - М.: Триада, 2001. - 264 с.

ISBN 5-86181-208-Х

Даллас Виллард - Умеете ли вы слушать Бога? – Содержание

Предисловие

  • 1. Слушать Бога: суть парадокса

  • 2. Умение слушать Бога: основные принципы

  • 3. Не быть одному

  • 4. Вселенная нашего общения

  • 5. «Веяние тихого ветра» и другие голоса

  • 6. Божье слово и Божья власть

  • 7. Искупление словом Божьим

  • 8. Как узнать голос Бога

  • 9. Больше, чем водительство

Эпилог. Путь горящего сердца

Примечания

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

