«Источник знания», написанный св. Иоанном Дамаскином и ныне предлагаемый читателям в русском переводе, — одно из замечательнейших святоотеческих творений, как по своим великим, истинно редким внутренним достоинствам, так и по тому огромному значению, каким оно всегда поль­ зовалось и пользуется в христианской, особенно в православной христианской Церкви.

Иоанн Дамаскин - Источник знания

Перевод с древнегреческого и комментарии Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды.

М.: Индрик, 2002.— 416с.

(Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Святоотеческое наследие. Т. 5.)

ISBN 5-85759-186-4

Творения преподобного Иоанна Дамаскина - Источник знания - Содержание

БРОНЗОВ А. А. ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ПРЕПОДОБНЕЙШЕМУ И БОГОПОЧТЕННОМУ ОТЦУ КОСЬМЕ

ФИЛОСОФСКИЕ ГЛАВЫ

О СТА ЕРЕСЯХ ВКРАТЦЕ

ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Творения преподобного Иоанна Дамаскина - Источник знания - Предисловие

«Источник знания», написанный св. Иоанном Дамаскином и ныне предлагаемый вниманию благочестивых читателей в русском переводе, есть одно из замечательнейших святоотече­ских творений, как по своим великим, истинно редким внут­ренним достоинствам, так и по тому огромному значению, ка­ким оно, в силу своих достоинств, всегда пользовалось и пользуется в христианской, особенно в православной христианской Церкви.



Работа, носящая заглавие «Иоанна Дамаскина Источник знания» ['Ιωάννου τοϋ Δαμάσκηνου πηγή γνώσεως], состоит из трех трактатов — «Философских глав» [или Κεφάλαια φιλοσο­φικά], «Книга о ересях» [Περϊ αΙρέσεων εν συντομία, ηρξαντο καΐ πόθεν γεγόνασιν] и «Точного изложения православной веры».



При этом «Точное изложение православной веры» занимает на­столько первенствующее положение между остальными двумя, что эти последние в отношении к нему могут быть рассматри­ваемы в смысле вводных: «Философские главы» — в смысле философского введения, а «Книга о ересях» — в смысле исто­рического.

Сам св. Иоанн Дамаскин в Предисловии к «Источ­нику знания», посвященному им епископу Маюмскому Косме, сказав о той боязни, которая удерживала его от речи о предме­тах, превышавших его силу, о своей надежде на молитвы чита­телей, при помощи которых, т. е. молитв, он надеется, его уста исполнятся Св. Духа.