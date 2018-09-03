Иоанн Дамаскин - Источник знания
«Источник знания», написанный св. Иоанном Дамаскином и ныне предлагаемый читателям в русском переводе, — одно из замечательнейших святоотеческих творений, как по своим великим, истинно редким внутренним достоинствам, так и по тому огромному значению, каким оно всегда поль зовалось и пользуется в христианской, особенно в православной христианской Церкви.
Иоанн Дамаскин - Источник знания
Перевод с древнегреческого и комментарии Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды.
М.: Индрик, 2002.— 416с.
(Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Святоотеческое наследие. Т. 5.)
ISBN 5-85759-186-4
Творения преподобного Иоанна Дамаскина - Источник знания - Содержание
БРОНЗОВ А. А. ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЕПОДОБНЕЙШЕМУ И БОГОПОЧТЕННОМУ ОТЦУ КОСЬМЕ
ФИЛОСОФСКИЕ ГЛАВЫ
О СТА ЕРЕСЯХ ВКРАТЦЕ
ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
КНИГА ПЕРВАЯ
КНИГА ВТОРАЯ
КНИГА ТРЕТЬЯ
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Творения преподобного Иоанна Дамаскина - Источник знания - Предисловие
«Источник знания», написанный св. Иоанном Дамаскином и ныне предлагаемый вниманию благочестивых читателей в русском переводе, есть одно из замечательнейших святоотеческих творений, как по своим великим, истинно редким внутренним достоинствам, так и по тому огромному значению, каким оно, в силу своих достоинств, всегда пользовалось и пользуется в христианской, особенно в православной христианской Церкви.
Работа, носящая заглавие «Иоанна Дамаскина Источник знания» ['Ιωάννου τοϋ Δαμάσκηνου πηγή γνώσεως], состоит из трех трактатов — «Философских глав» [или Κεφάλαια φιλοσοφικά], «Книга о ересях» [Περϊ αΙρέσεων εν συντομία, ηρξαντο καΐ πόθεν γεγόνασιν] и «Точного изложения православной веры».
При этом «Точное изложение православной веры» занимает настолько первенствующее положение между остальными двумя, что эти последние в отношении к нему могут быть рассматриваемы в смысле вводных: «Философские главы» — в смысле философского введения, а «Книга о ересях» — в смысле исторического.
Сам св. Иоанн Дамаскин в Предисловии к «Источнику знания», посвященному им епископу Маюмскому Косме, сказав о той боязни, которая удерживала его от речи о предметах, превышавших его силу, о своей надежде на молитвы читателей, при помощи которых, т. е. молитв, он надеется, его уста исполнятся Св. Духа.
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