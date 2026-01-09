Дамаский — Комментарии к «Пармениду» Платона

<...> безучастных —допускающими участие в себе, коль скоро некими сущностями оказываются и безучастные умы, поскольку и умные боги — это какие-то <сущности> <... > Необходимо иметь в виду, что сопряжение высших <родов>, относящихся к сфере умопостигаемого, с низшими, располагающимися в области частных потоков , подразумевает наличие между ними многих промежуточных ступеней.

Причиной тому является несоразмерность сопрягаемых родов между собой, обусловленная, с одной стороны, превосходством выступающего предметом сопричастности над участвующим, а с другой — низшим положением последнего по отношению к первому. Например, ни тело без души, ни душа без ума не могли бы, пожалуй, быть причастными богу, а отделенные друг от друга вещи, пребывающие в становлении, способны соприкоснуться с единым только благодаря наличию некоей сущности, объединяющей их. И даже само сущее, высший чин сущих, несоразмерно ни с потусторонним всему отеческим светом6, ни с отеческой силой . Поэтому <оно может сопрягаться с ними> лишь при помощи собственной генады, принадлежащей к одному племени с этим светом; оно похоже на тело, одушевленное и упорядоченное некоей силой и потому до некоторой степени уподобившееся уму.

Итак, все, способное сопрягаться с подлинным единым, может приходить в это состояние только при посредстве неких промежуточных родов. Напротив, сопряжение <родов> в средних чинах не требует наличия каких-либо объектов, занимающих промежуточное положение, поскольку здесь <сопрягаемые роды> соразмерны между собой. Скажем, единое, соответствующее этим чинам, есть единое, уже до некоторой степени совершившее нисхождение, а положение сущего в таких чинах достаточно прочно. Поэтому любая сущность в данном случае вольна соприкоснуться с генадой. Например, умопостигаемые сущности принадлежат к одному роду с умопостигаемыми генадами, умные — с умными, а умопостигаемо-умные — с одноименными им. Причиной этого следует считать выход за свои пределы, всегда приводящий к разделению божественного на множество родов. И безучастные генады, разумеется, неразрывно объединены с допускающими участие в себе.

Поэтому одни и те же генады мы порой называем допускающими участие в себе, а иногда —не допускающими, ибо им свойственно невыразимое и нерасторжимое единство. В низших чинах допускающие участие в себе и безучастные умы [не] будут полностью обособлены друг от друга, а в промежуточных они окажутся разделенными лишь в некотором отношении, ибо в каком-то смысле каждый из них будет безучастным, а в каком-то—допускающим участие в себе. И жизнь, располагающаяся в уме, всегда выступает предметом сопричастности, а предшествующая уму безучастна; сущность, пребывающая в жизни, допускает участие в себе, а идущая впереди жизни безучастна. Напротив, выступающее предметом участия и безучастное в промежуточных чинах не будут ни полностью объединены между собой, как в умопостигаемом, ни окончательно разделены, как среди умного, напротив, они окажутся и объединенными, и разделенными — в различных смыслах и в разных отношениях.

Дамаский — Комментарии к «Пармениду» Платона

Издательство – «Mipъ» – 752 стр.

Санкт-Петербург – 2008 г.

ISBN: 978-5-98846-027-5

Дамаский — Комментарии к «Пармениду» Платона – Содержание