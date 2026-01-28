Даниэль-Анж - Твой Царь, юный, как ты!
Эта книга выплеснулась на бумагу на одном дыхании — за месяц, проведенный в уединении. Она стала подарком автора Господу в честь «золотой свадьбы» — годовщины того дня, когда Иисус призвал его за Собой. О. Даниэль-Анж объединил здесь две темы, близкие ему как братья-близнецы: Личность Христа и жизнь современной молодежи. Это попытка помочь молодым людям найти самое главное в жизни через встречу с Тем, Кто вечно юн.
«Твой Царь, юный, как ты!» — это жизнь Иисуса, пропущенная через личный опыт автора, и его собственная жизнь, исцеленная через жизнь Христа. На этих страницах о. Даниэль-Анж делится величайшим сокровищем — радостью любить Того, Кто внезапно стал Жизнью его жизни. Это не скучный богословский трактат, а живое свидетельство, написанное в преддверии Всемирного дня молодежи в Париже.
Автор приглашает совершить путешествие от чрева Девы Марии до берегов Иордана, чтобы увидеть в Младенце Вифлеема и Отроке из Назарета не далекого исторического персонажа, а верного Друга, чье отрочество и юность созвучны твоим собственным исканиям. Это призыв: «Пойдите и увидите!», обращенный к тем, кто жаждет подлинной любви и свободы.
О. Даниэль-Анж — Твой Царь, юный, как ты!
Перевод с французского М. Теминой. — Москва: МХК «ОСАННА», 2003. — 144 с.
ISBN 5-901293-02-9 (рус.) / ISBN 2-866-79242-4 (франц.)
о. Даниэль-Анж — Твой Царь, юный, как ты! — Содержание
Увертюра: Радость всех радостей
Приди! Он всегда тебя призывал и даровал свободу.
Ненавидимый и любимый больше всех на земле.
Вечно юный и прекрасный.
I. У нас на планете — безбилетный пассажир? (Во чреве Девы Марии)
Откуда пришел Он и куда идет?
Что делает этот «крохотный Космонавт»?
II. Кто Он — этот Младенец? (Вифлеем)
Его рождение в твоей плоти — твое рождение в Его свете.
Первое движение — отдать Себя братьям.
Прекрасные дети в наряде из пролитой крови.
III. Что делает Он, Царь-инкогнито? (Назарет)
Детство, взросление, семья: тридцать лет безвестности.
Твое отрочество в Его отрочестве.
В Его юности — юность твоя.
No comments yet. Be the first!