Эта книга выплеснулась на бумагу на одном дыхании — за месяц, проведенный в уединении. Она стала подарком автора Господу в честь «золотой свадьбы» — годовщины того дня, когда Иисус призвал его за Собой. О. Даниэль-Анж объединил здесь две темы, близкие ему как братья-близнецы: Личность Христа и жизнь современной молодежи. Это попытка помочь молодым людям найти самое главное в жизни через встречу с Тем, Кто вечно юн.

«Твой Царь, юный, как ты!» — это жизнь Иисуса, пропущенная через личный опыт автора, и его собственная жизнь, исцеленная через жизнь Христа. На этих страницах о. Даниэль-Анж делится величайшим сокровищем — радостью любить Того, Кто внезапно стал Жизнью его жизни. Это не скучный богословский трактат, а живое свидетельство, написанное в преддверии Всемирного дня молодежи в Париже.

Автор приглашает совершить путешествие от чрева Девы Марии до берегов Иордана, чтобы увидеть в Младенце Вифлеема и Отроке из Назарета не далекого исторического персонажа, а верного Друга, чье отрочество и юность созвучны твоим собственным исканиям. Это призыв: «Пойдите и увидите!», обращенный к тем, кто жаждет подлинной любви и свободы.

О. Даниэль-Анж — Твой Царь, юный, как ты!

Перевод с французского М. Теминой. — Москва: МХК «ОСАННА», 2003. — 144 с.

ISBN 5-901293-02-9 (рус.) / ISBN 2-866-79242-4 (франц.)

о. Даниэль-Анж — Твой Царь, юный, как ты! — Содержание

Увертюра: Радость всех радостей

Приди! Он всегда тебя призывал и даровал свободу.

Ненавидимый и любимый больше всех на земле.

Вечно юный и прекрасный.

I. У нас на планете — безбилетный пассажир? (Во чреве Девы Марии)

Откуда пришел Он и куда идет?

Что делает этот «крохотный Космонавт»?

II. Кто Он — этот Младенец? (Вифлеем)

Его рождение в твоей плоти — твое рождение в Его свете.

Первое движение — отдать Себя братьям.

Прекрасные дети в наряде из пролитой крови.

III. Что делает Он, Царь-инкогнито? (Назарет)