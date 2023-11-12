Кауффман - Кофман - Доктрины Библии - Краткое изложение Библейского учения
«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем...» (Откр. 1:3). «... слова пророчества сего...» — это учение нашего Господа. Согласно этому стиху, если мы соблюдаем это учение, Бог благословит нас. Однако, чтобы повиноваться этому учению, мы должны сначала понять его. Учение Господа нашего — это те заповеди, наставления, правила и принципы, которые необходимы для спасительной веры и победоносной жизни. Книга, излагающая это учение, занимает и всегда будет занимать важное место в литературе, читаемой Божьим народом. Книга «Доктрины Библии» была написана именно с этой целью и предназначена для церковных библиотек, воскресных школ, семей и групп по изучению Библии.
Сотворив человека и поместив его в чудесный Едемский сад, Бог сразу преподал ему принципы, соблюдение которых могло бы сделать его жизнь прекрасной и навеки благословенной. Однако всего лишь одно непослушание первых людей Творцу обрекло все человечество на бедствия и смерть. В великом Божьем плане спасения наиболее ясно выражены доктрины и учения, выполнение которых необходимо для возвращения человека в угодное Богу состояние, возможное только через искупление. Человек на протяжении всего периода закона, периода царей и пророков, вплоть до прихода на землю Спасителя, переживал успех и неудачи, радовался и горевал, побеждал и был побежден, в зависимости от того, принимал ли он или же отвергал учения, дарованные ему Самим Богом.
Даниил Кауффман - Доктрины Библии
Russian edition copyright 2011 by Master’s International Ministries, Milverton, Ontario, Canada NOK 1M0
Published by arrangement with Herald Press, Scottdale, Pennsylvania 15683 USA
На английском языке книга впервые была опубликована в 1928 г.
Переводчик Сергей Томаш
Международное Господнее служение ул. Лермонтова, 7а Новоселки
г. Киев, Украина 03027 тел. 044-522-6070
620 с.
Отпечатано в Украине
Даниил Кауффман - Доктрины Библии - Содержание
Предисловие
Вступление и ЧАСТЬ I—ДОКТРИНА О БОГЕ
- БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И АТРИБУТЫ
- БОГ: ЕГО ДЕЛА
- ТРОИЦА
- БОГ-ОТЕЦ
- БОГ-СЫН
- БОГ-ДУХ СВЯТОЙ
ЧАСТЬ II—ДОКТРИНА О ЧЕЛОВЕКЕ
- ЧЕЛОВЕК
- ЧЕЛОВЕК. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК
- ИСКУПЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
- СМЕРТЬ
ЧАСТЬ III—БОГ И ЧЕЛОВЕК
- ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И БОЖЬЯ ИСКУПИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ
- ОТКРОВЕНИЕ
- БИБЛИЯ
- СЕМЬЯ
- ЦЕРКОВЬ
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
- ДЕНЬ ПОКОЯ И ПОКЛОНЕНИЯ
- АНГЕЛЫ
ЧАСТЬ IV—ЦАРСТВО ТЬМЫ
- САТАНА ИЛИ ДЬЯВОЛ
- САТАНА И ЕГО ВЛАДЕНИЯ
- ГРЕХ
- НЕВЕРИЕ
ЧАСТЬ V—БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ
- ПРИМИРЕНИЕ
- ИСКУПЛЕНИЕ
- ВЕРА
- ПОКАЯНИЕ
- ОПРАВДАНИЕ
- ОБРАЩЕНИЕ
- ВОЗРОЖДЕНИЕ
- УСЫНОВЛЕНИЕ
- ОСВЯЩЕНИЕ
ЧАСТЬ VI—ДОКТРИНА О ЦЕРКВИ
- ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- СЛУЖИТЕЛИ
- ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
- СЕМЬ НОВОЗАВЕТНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
- КРЕЩЕНИЕ
- ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
- ОМОВЕНИЕ НОГ
- ГОЛОВНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ХРИСТИАНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
- ПОМАЗАНИЕ ЕЛЕЕМ
- БРАК
ЧАСТЬ VII—ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
- СЛУЖЕНИЕ
- МОЛИТВА
- ПОСЛУШАНИЕ
- ПОКЛОНЕНИЕ
- САМООТРЕЧЕНИЕ
- НЕСООБРАЗОВАНИЕ С МИРОМ
- НЕПРОТИВЛЕНИЕ
- КЛЯТВЫ
- ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
- СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
- ЛЮБОВЬ
- ЧИСТОТА
- ДОКТРИНЫ БИБЛИИ
- СМИРЕНИЕ
- НАДЕЖДА ХРИСТИАНИНА
ЧАСТЬ VIII—ДОКТРИНА О БУДУЩЕМ
- ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
- ВОСКРЕСЕНИЕ
- СУД
- АД
- НЕБЕСА
Библиография
Содержание
Предметный указатель
Даниил Кауффман - Доктрины Библии - БОГ: ЕГО ДЕЛА
«Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один Бог всех царств земли; Ты сотворил небо и землю» (Ис. 37:16). Посмотрите на небо и землю, оглянитесь вокруг — везде вы увидите изумительные дела рук Божьих. Из уст пастуха Давида, а впоследствии — царя и псалмопевца Израиля, наблюдавшего славу Божью в Его творении, вырвались такие восторженные слова: «Небеса проповедуют славу Божию, И о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, И ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, Где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, И до пределов вселенной слова их...» (Пс. 18:2-5). Когда апостолы, собравшиеся в день Пятидесятницы, исполнились Духа Святого, они «...начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4). Выйдя к народу, они говорили слова истины с такой чудесной силой, что люди удивлялись и восклицали: «...слышим их, нашими языками говорящих о великих делах Божиих» (Деян. 2:11).
Когда люди почувствовали в проповедях и в жизни учеников, только что получивших Духа Святого, силу Божью и увидели чудеса, творимые Им, они прославили Его святое имя. В «великих делах Божиих», окружающих нас, заключено обилие славы, повествующее о еще большей грядущей славе. Небо и земля «проповедуют славу» Того, пред Кем мы благоговеем, ибо Он всемогущ, ибо Он проявляет чудесную благодать, нежную любовь и сострадание к нам, недостойным «земным червям». В своей немощности мы, смиренно подняв взор к непостижимым далям, попытаемся вникнуть в дела Божьи. Для лучшего понимания разделим эту тему на две части: 1). Творение; 2). Божественное правление.
Даниил Кофман – Краткое изложение Библейского учения, или 99 пунктов христианского вероучения
Ephrata, PA: Grace Press, б.г. – 77 с.
Даниил Кофман – Краткое изложение Библейского учения – Содержание
- 1. БИБЛИЯ - 2. ТВОРЕЦ - 3. ТРОИЦА - 4. ДИАВОЛ - 5. ТВОРЕНИЕ - 6. СОТВОРЕНЫЙ БОГОМ ЧЕЛОВЕК - 7. ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА - 6. ПЛАН СПАСЕНИЯ - 9. ВЕРА - 10. ПОКАЯНИЕ - 11. ОПРАВДАНИЕ - 12. Усыновление - 13. ПРИМИРЕНИЕ - 14. ОБРАЩЕНИЕ - 15. ВОЗРОЖДЕНИЕ - 16. ИСКУПЛЕНИЕ - 17. ОСВЯЩЕНИЕ - 10. ПОСВЯЩЕНИЕ - 19. ЦЕРКОВЬ - 20. ЦЕРКОВЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ - 21. ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕВЕРУЮЩИХ - 22. ЦЕННОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО ОБЩЕНИЯ - 23. СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ - 24. ПРИЗВАНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ - 25. СОБРАНИЕ - 26. СОВЕЩАНИЯ - 27. ПОДДЕРЖКА СЛУЖИТЕЛЕЙ - 26. Церковные Установления - 29. КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ - 30. ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ - 31. КРЕЩЕНИЕ СТРАДАНИЯ - 32. ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ - 33. ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ - 34. ОМОВЕНИЕ НОГ - 35. ГОЛОВНОЕ ПОКРЫВАЛО - СИМВОЛ ГЛАВЕНСТВА - 36. СВЯТОЕ ЦЕЛОВАНИЕ - 37. ПОМАЗАНИЕ ЕЛЕЕМ - 30. БРАК - 39. РАЗВОД - 40. ДОМ - 41. ПОСЛУШАНИЕ - 42. ПОКОРНОСТЬ ВЛАСТЯМ - 43. ПОКОРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ - 44. ПОВИНОВЕНИЕ ДРУГ ДРУГУ - 45. САМООТРЕЧЕНИЕ - 46. ПОКЛОНЕНИЕ - 47. ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ - 40. ХРИСТИАНСКИЕ ПРИНЦИПЫ – ОГРАНИЧЕНИЯ - 49. ®ПОДРАЖАНИЕ МИРУ - SO. ГОРДОСТЬ - 51. СМИРЕНИЕ - 52. ЧЕСТОЛЮБИЕ - 53. ЖАДНОСТЬ - 54. ЖЕРТВЕННОСТЬ - 55. НЕВОЗДЕРЖАННОСТЬ (ПРИСТРАСТИЕ К СПИРТНЫМ НАПИТКАМ) - 56. РАСПУЩЕННОСТЬ - 57. НЕЧИСТЫЙ РАЗГОВОР - 56. ЛОЖЬ - 59. ПРАВДИВОСТЬ - 60. ТРУД - 61. МИРСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ - 62. МОДЫ - 63. ОДЕЖДА - 64. НЕПРОТИВЛЕНИЕ - 65. ВОЙНА - 66. МИР - 67. СУДЫ (СУДЕБНЫЕ ДЕЛА) - 60. ПРИНОШЕНИЕ КЛЯТВ - 69. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА - 70. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ - 71. ЧУЖОЕ ЯРМО - 72. ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ - 73. ЛЮБОВЬ - 74. РАДОСТЬ - 75. ОБИДА - 76. МОЛИТВА - 77. БОЖИЙ ЗАВЕТ С ЧЕЛОВЕКОМ - 78. ГРЕХ - 79. ПРАВЕДНОСТЬ - 80. ИСКУШЕНИЕ - 81. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО - 82. НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ - 83. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ - 84. ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН ДЕЛАТЬ ВЫБОР - 85. АНТИХРИСТ - 86. ОТКРОВЕНИЕ - 87. ЧУДЕСА - 88. ВЕЧНОЕ СВЯЩЕНСТВО ХРИСТА - 89. СМЕРТЬ - 90. ЖИЗНЬ - 91. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ - 92. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА - 93. ВОСКРЕСЕНИЕ - 94. СУД - 95. АД – ОПИСАНИЕ - 96. АД - КТО ПОЙДЕТ ТУДА? - 97. НЕБО – ОПИСАНИЕ - 98. НЕБО - КТО В НЕГО МОЖЕТ ВОЙТИ? - 99. ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Спасибо за полезную книгу.
Огромное спасибо за ценную книгу по догматике!
спасибо