Кауффман - Кофман - Доктрины Библии - Краткое изложение Библейского учения

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем...» (Откр. 1:3). «... слова пророчества сего...» — это учение нашего Господа. Согласно этому стиху, если мы соблюдаем это учение, Бог благословит нас. Однако, чтобы повиноваться этому учению, мы должны сначала понять его. Учение Господа нашего — это те заповеди, наставления, правила и принципы, которые необходимы для спасительной веры и победоносной жизни. Книга, излагающая это учение, занимает и всегда будет занимать важное место в литературе, читаемой Божьим народом. Книга «Доктрины Библии» была написана именно с этой целью и предназначена для церковных библиотек, воскресных школ, семей и групп по изучению Библии.

Сотворив человека и поместив его в чудесный Едемский сад, Бог сразу преподал ему принципы, соблюдение которых могло бы сделать его жизнь прекрасной и навеки благословенной. Однако всего лишь одно непослушание первых людей Творцу обрекло все человечество на бедствия и смерть. В великом Божьем плане спасения наиболее ясно выражены доктрины и учения, выполнение которых необходимо для возвращения человека в угодное Богу состояние, возможное только через искупление. Человек на протяжении всего периода закона, периода царей и пророков, вплоть до прихода на землю Спасителя, переживал успех и неудачи, радовался и горевал, побеждал и был побежден, в зависимости от того, принимал ли он или же отвергал учения, дарованные ему Самим Богом.