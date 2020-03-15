Шестоднев против эволюции
Православное церковное мировоззрение, опираясь на пророческую, апостольскую и святоотеческую традицию, всегда имело четкое отношение к вопросам о происхождении Вселенной - неба и земли, а также жизни и человека. Необходимость публикации настоящего издания связана с тем, что под видом православного учения все чаще и настойчивее стали предлагаться разными авторами антихристианские идеи эволюционизма.
Эти ядовитые семена проникли уже в систему православного образования и воспринимаются порой людьми неискушенными как прогрессивное христианство. На самом деле христианский эволюционизм является одной из разновидностей обновленчества, модернизмом в богословии.
Шестоднев против эволюции - В защиту святоотеческого учения о творении - Сборник статей
Под редакцией Даниила Сысоева
М., Паломник, 2000 г. - 306 ст
ISBN 5-87468-045-4
Шестоднев против эволюции - В защиту святоотеческого учения о творении - Сборник статей - Содержание
Священник Олег Петренко, кандидат физико-математических наук - Верую, чтобы понять
- Проблема деградации
- Промысл Божий
- Время жизни .
- Существо дела
- Credo ut intelligam
- Новая парадигма
- Выбор приоритетов
- Первые результаты
- Добрый совет
Священник Андрей Лоргус, выпускник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова - Методологические проблемы идеи развития
- Из ответов на вопросы
- Послесловие к дискуссии
Диакон Даниил Сысоев - Эволюционизм в свете Православного учения
- 1. Эволюционизм и истинная наука
- 2. Эволюционизм как мифология
- 3. Попытки согласования эволюционизма с Христианством
- 4. Бог Евангелия и эволюция
- 5. Эволюционизм и литургическое Богословие
- 6. Каноническая оценка эволюционизма
Александр Хоменков, выпускник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - Эволюционный миф и современная наука
- Эволюционизм как разновидность мифологического мышления
- Листая страницы учебника
Юрий Максимов, студент РПУ им. апостола Иоанна Богослова - Богословские аспекты проблемы согласования православного и эволюционного учений о происхождения человека
- Вступление
- Аргументы Священного Писания, используемые той и другой стороной
- Аргументы Священного Предания, используемые той и другой стороной
- Попытки богословского толкования теории эволюции
- Богословские проблемы телеологиями
- Заключение
Священник Константин Буфеев, кандидат геологов - минералогических наук - Ересь эволюционизма
- 1. Вместо предисловия. Апология заглавия
- 2. Эволюционизм как вероучение или вера в эволюцию
- 3. Может ли православный не быть креационистом?
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4. Эволюционизм - вера не православная
- 1. Творение или эволюция?
- 2. Виды появились мгновенно или формировались постепенно?
- 3. Отношение к смерти
- 4. Появление новых видов – необходимая ступень в эволюционной лестнице. или проявление свободы творчества Божиьей Премудрости?
- 5. Человек: венец творения или продукт эволюции?
- 6. Отношение к Шестодневу
- 7. Возраст Вселенной: хронология би6блейская или естественнонаучная
- 8. Эволюция или деградация?
- 5. Эволюционизм - мировоззрение языческое
- 6. Примеры подмены православного вероучения еретическими эволюционистскими представлениями
- 7. Один неудачный пример построения теории «православного Эволюционизма
- 8. Один пример неудачной защиты «православного эволюционизма»
- 9. Вместо заключения. Притча о снежке
- Серrей Буфеев, выпускник РГТУ им. И. Э. Баумана - Почему Православный не может быть эволюционистом
- Серrей Шубин, аспирант геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - Ложь «православного» эволюционизма
Приложение
- Свидетельства святых Отцов о Шестодвеве, о происхождения человека в против теории эволюции
Шестоднев против эволюции - В защиту святоотеческого учения о творении - Сборник статей - Предисловие
Когда наша книга была уже в наборе, стало известно о выходе в свет очередного издания, пропагандирующего идеи "христианского" эволюционизма - книги "Той повели, и создашься" (Фонд "Христианская жизнь", Клин, 1999). Книга эта с прекрасным православным названием, но не содержанием. В ней авторы, якобы с целью защиты науки и примирения ее с верой, с одной стороны, подрывают авторитет Православия, а с другой, прямо нападают на православных креационистов. Вот пафос этой книги: « ... в последнее время стали появляться книги вполне креационистского толка, написанные православными священнослужителями (последние два слова нарочито выделены жирным шрифтом. - Ред.). что помимо недоумения вызывает уже и серьезное беспокойство, ибо заведомо ложные, антинаучные идеи поддерживаются в данном случае авторитетом священного сана (с. 4-5).
На самом деле, по нашему убеждению, ревность :мирян и авторитет священного сана как раз и призваны защищать именно святоотеческое учение о библейском Шестидневке, а вовсе не новомодные мифологические гипотезы научного эволюционизма. В этом отношении предлагаемый читателю труд, по замыслу авторов, и служит ответом на некоторые несостоятельные утверждения эволюционистов модернистов. Прежде всего, эволюционисты пытаются убедить всех, будто креационизм представляет собой порождение позднего протестантизма, а потому, дескать, чужд Православию. Однако при этом им не удается привести в подтверждение своей мысли ни одной святоотеческой цитаты. В нашем сборнике читатель найдет немало чисто креационист ких высказываний ранних и поздних Отцов Церкви, свидетельствующих о том, что напротив, именно идеология эволюционизма является нововведением в христианство, появившимся в эпоху европейского Просвещения и связанного с ним возрождения язычества.
Протестанты лишь постольку оказались близки к исконному в христианстве креационизму, поскольку они стоят на библейском основании. (Поэтому, кстати, большинство тех сект в протестантизме, которые приняли либеральное богословие, отвергающее Писание, придерживаются и эволюционизма; то же верно в отношении модервизироваввого католицизма после 11 Ватиканского Собора. Так что на самом деле на Западе в еретических церквах это заблуждение как раз и процветает, а креационизм отстаивают лишь фундаменталисты, которые чаще всего и переходят в Православие.) В любом случае учителями креационизма для православных христиан являются не лютеране и баптисты, а Христовы Апостолы и святые Отцы. Говоря кратко, креационизм, в вашем понимании, тождественен православному учению о мироздании.
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