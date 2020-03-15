Православное церковное мировоззрение, опираясь на пророческую, апостольскую и святоотеческую традицию, всегда имело четкое отношение к вопросам о происхождении Вселенной - неба и земли, а также жизни и человека. Необходимость публикации настоящего издания связана с тем, что под видом православного учения все чаще и настойчивее стали предлагаться разными авторами антихристианские идеи эволюционизма.

Эти ядовитые семена проникли уже в систему православного образования и воспринимаются порой людьми неискушенными как прогрессивное христианство. На самом деле христианский эволюционизм является одной из разновидностей обновленчества, модернизмом в богословии.

Шестоднев против эволюции - В защиту святоотеческого учения о творении - Сборник статей

Под редакцией Даниила Сысоева

М., Паломник, 2000 г. - 306 ст

ISBN 5-87468-045-4

Шестоднев против эволюции - В защиту святоотеческого учения о творении - Сборник статей - Содержание

Священник Олег Петренко, кандидат физико-математических наук - Верую, чтобы понять

Проблема деградации

Промысл Божий

Время жизни .

Существо дела

Credo ut intelligam

Новая парадигма

Выбор приоритетов

Первые результаты

Добрый совет

Священник Андрей Лоргус, выпускник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова - Методологические проблемы идеи развития

Из ответов на вопросы

Послесловие к дискуссии

Диакон Даниил Сысоев - Эволюционизм в свете Православного учения

1. Эволюционизм и истинная наука

2. Эволюционизм как мифология

3. Попытки согласования эволюционизма с Христианством

4. Бог Евангелия и эволюция

5. Эволюционизм и литургическое Богословие

6. Каноническая оценка эволюционизма

Александр Хоменков, выпускник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - Эволюционный миф и современная наука

Эволюционизм как разновидность мифологического мышления

Листая страницы учебника

Юрий Максимов, студент РПУ им. апостола Иоанна Богослова - Богословские аспекты проблемы согласования православного и эволюционного учений о происхождения человека

Вступление

Аргументы Священного Писания, используемые той и другой стороной

Аргументы Священного Предания, используемые той и другой стороной

Попытки богословского толкования теории эволюции

Богословские проблемы телеологиями

Заключение

Священник Константин Буфеев, кандидат геологов - минералогических наук - Ересь эволюционизма

1. Вместо предисловия. Апология заглавия

2. Эволюционизм как вероучение или вера в эволюцию

3. Может ли православный не быть креационистом?

4. Эволюционизм - вера не православная 1. Творение или эволюция? 2. Виды появились мгновенно или формировались постепенно? 3. Отношение к смерти 4. Появление новых видов – необходимая ступень в эволюционной лестнице. или проявление свободы творчества Божиьей Премудрости? 5. Человек: венец творения или продукт эволюции? 6. Отношение к Шестодневу 7. Возраст Вселенной: хронология би6блейская или естественнонаучная 8. Эволюция или деградация?

5. Эволюционизм - мировоззрение языческое

6. Примеры подмены православного вероучения еретическими эволюционистскими представлениями

7. Один неудачный пример построения теории «православного Эволюционизма

8. Один пример неудачной защиты «православного эволюционизма»

9. Вместо заключения. Притча о снежке

Серrей Буфеев, выпускник РГТУ им. И. Э. Баумана - Почему Православный не может быть эволюционистом

Серrей Шубин, аспирант геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - Ложь «православного» эволюционизма

Приложение

Свидетельства святых Отцов о Шестодвеве, о происхождения человека в против теории эволюции

Шестоднев против эволюции - В защиту святоотеческого учения о творении - Сборник статей - Предисловие

Когда наша книга была уже в наборе, стало известно о выходе в свет очередного издания, пропагандирующего идеи "христианского" эволюционизма - книги "Той повели, и создашься" (Фонд "Христианская жизнь", Клин, 1999). Книга эта с прекрасным православным названием, но не содержанием. В ней авторы, якобы с целью защиты науки и примирения ее с верой, с одной стороны, подрывают авторитет Православия, а с другой, прямо нападают на православных креационистов. Вот пафос этой книги: « ... в последнее время стали появляться книги вполне креационистского толка, написанные православными священнослужителями (последние два слова нарочито выделены жирным шрифтом. - Ред.). что помимо недоумения вызывает уже и серьезное беспокойство, ибо заведомо ложные, антинаучные идеи поддерживаются в данном случае авторитетом священного сана (с. 4-5).

На самом деле, по нашему убеждению, ревность :мирян и авторитет священного сана как раз и призваны защищать именно святоотеческое учение о библейском Шестидневке, а вовсе не новомодные мифологические гипотезы научного эволюционизма. В этом отношении предлагаемый читателю труд, по замыслу авторов, и служит ответом на некоторые несостоятельные утверждения эволюционистов модернистов. Прежде всего, эволюционисты пытаются убедить всех, будто креационизм представляет собой порождение позднего протестантизма, а потому, дескать, чужд Православию. Однако при этом им не удается привести в подтверждение своей мысли ни одной святоотеческой цитаты. В нашем сборнике читатель найдет немало чисто креационист ких высказываний ранних и поздних Отцов Церкви, свидетельствующих о том, что напротив, именно идеология эволюционизма является нововведением в христианство, появившимся в эпоху европейского Просвещения и связанного с ним возрождения язычества.

Протестанты лишь постольку оказались близки к исконному в христианстве креационизму, поскольку они стоят на библейском основании. (Поэтому, кстати, большинство тех сект в протестантизме, которые приняли либеральное богословие, отвергающее Писание, придерживаются и эволюционизма; то же верно в отношении модервизироваввого католицизма после 11 Ватиканского Собора. Так что на самом деле на Западе в еретических церквах это заблуждение как раз и процветает, а креационизм отстаивают лишь фундаменталисты, которые чаще всего и переходят в Православие.) В любом случае учителями креационизма для православных христиан являются не лютеране и баптисты, а Христовы Апостолы и святые Отцы. Говоря кратко, креационизм, в вашем понимании, тождественен православному учению о мироздании.