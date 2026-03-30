Монографія Ірини Даниленко «Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка» — це глибоке філологічне дослідження, що фокусується на точках перетину сакрального (біблійного) та профанного (мистецького) дискурсів у творчості Кобзаря. На відміну від традиційного шевченкознавства, яке часто обмежується ідейно-змістовим аналізом, авторка пропонує комплексний погляд на поетику Шевченка, розкриваючи механізми трансформації канонічних духовних текстів у художню матерію верлібрів, псалмів та молитов.

Видання детально аналізує жанрову природу Шевченкових творів, зокрема концепт «молитви як метажанру», що пронизує весь поетичний простір автора. Через призму інтертекстуальності Даниленко розглядає Давидові псалми, наслідування пророків Ієзекіїля та Осії, демонструючи, як Кобзар переосмислював церковнослов’янські першоджерела для висловлення національних та екзистенціальних істин. Книга допомагає зрозуміти амбівалентність релігійної свідомості поета та парадокси рецепції його спадщини в сучасному літературознавстві.

Ірина Даниленко - Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка

К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2017. — 144 с.

