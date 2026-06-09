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Данилко - Старообрядцы Урала

Данилко - Старообрядцы Урала
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Eschatology, History, Cultural Studies Art, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism

Урал — это не только медь и самоцветы, заводы и промышленная мощь. В книге Елены Данилко он предстает как пространство живой старообрядческой традиции, где тайные скиты, горные заводы, казачьи станицы, семейные обряды, книги, иконы и эсхатологические ожидания образуют единую культурную ткань. Автор показывает уральских старообрядцев не как музейных хранителей прошлого, а как людей, чья вера определяла труд, быт, память, язык, отношения с властью и представления о конце времен.

Книга рождена на пересечении архивной работы и антропологического поля. Данилко опирается на исследования историков, археографов, этнографов и фольклористов, но важнейшим материалом становятся живые рассказы старообрядцев, записанные в экспедициях. Благодаря этому перед читателем раскрывается не отвлеченная история «раскола», а многоголосый мир уральских общин: от Невьянской иконы и строгой службы до поминального стола, свадебного обряда, легенды о Беловодье и казачьих поисков земли истинной веры.

Данилко Елена – Старообрядцы Урала – Невьянская башня, казачья кругосветка и демон Самора

Данилко, Елена. Старообрядцы Урала. Невьянская башня, казачья кругосветка и демон Самора / Елена Данилко. — Москва : МИФ, 2026. — 208 с. : ил.
ISBN 978-5-00281-098-7

Данилко Елена – Старообрядцы Урала – Содержание

  1. Введение

    • Церковная реформа

    • Живая традиция

    • Старообрядческие центры

    • Старообрядчество и Урал

    • О чем книга

  2. Глава 1. История старообрядчества на Урале

    • Первые старообрядцы

    • Урал и Керженец

    • Горные заводы

    • Отношения с властью

    • Просвещенный абсолютизм и единоверие

    • Белокриницкое согласие

    • Недолгий золотой век

    • Гражданская война

    • Советское время

  3. Глава 2. Религиозные практики и быт

    • Старообрядческие храмы

    • Интерьер

    • Традиционный костюм и внешний облик

    • Старообрядческая служба

    • Двоеперстие

    • Лестовка и подручник

    • Невьянская икона

    • Книги

    • Музыкальная культура

    • Духовные стихи

    • Таинства

    • Паломничества

    • Правила и запреты

    • Регламентация быта

    • Старообрядческая община

  4. Глава 3. Семейная обрядность

    • Брак и свадебный обряд

    • Родильная обрядность и крещение

    • Похоронно-поминальная обрядность

  5. Глава 4. Мировоззрение

    • «В старинных книгах писано…»

    • Народная Библия

    • Предания о расколе

    • Последние времена

    • Эсхатологические приметы

    • Легенда о Беловодье

    • Епископ Беловодский Аркадий

    • Экспедиции в Беловодье

    • Казачьи дневники

  6. Заключение

  7. Рекомендуемая литература

  8. Рекомендованные фильмы

  9. Примечания

  10. Источники иллюстраций

  11. Об авторе

Views 42
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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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