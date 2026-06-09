Данилко - Старообрядцы Урала

Урал — это не только медь и самоцветы, заводы и промышленная мощь. В книге Елены Данилко он предстает как пространство живой старообрядческой традиции, где тайные скиты, горные заводы, казачьи станицы, семейные обряды, книги, иконы и эсхатологические ожидания образуют единую культурную ткань. Автор показывает уральских старообрядцев не как музейных хранителей прошлого, а как людей, чья вера определяла труд, быт, память, язык, отношения с властью и представления о конце времен.

Книга рождена на пересечении архивной работы и антропологического поля. Данилко опирается на исследования историков, археографов, этнографов и фольклористов, но важнейшим материалом становятся живые рассказы старообрядцев, записанные в экспедициях. Благодаря этому перед читателем раскрывается не отвлеченная история «раскола», а многоголосый мир уральских общин: от Невьянской иконы и строгой службы до поминального стола, свадебного обряда, легенды о Беловодье и казачьих поисков земли истинной веры.

Данилко Елена – Старообрядцы Урала – Невьянская башня, казачья кругосветка и демон Самора

Данилко, Елена. Старообрядцы Урала. Невьянская башня, казачья кругосветка и демон Самора / Елена Данилко. — Москва : МИФ, 2026. — 208 с. : ил.

ISBN 978-5-00281-098-7

Данилко Елена – Старообрядцы Урала – Содержание