Данилко - Старообрядцы Урала
Урал — это не только медь и самоцветы, заводы и промышленная мощь. В книге Елены Данилко он предстает как пространство живой старообрядческой традиции, где тайные скиты, горные заводы, казачьи станицы, семейные обряды, книги, иконы и эсхатологические ожидания образуют единую культурную ткань. Автор показывает уральских старообрядцев не как музейных хранителей прошлого, а как людей, чья вера определяла труд, быт, память, язык, отношения с властью и представления о конце времен.
Книга рождена на пересечении архивной работы и антропологического поля. Данилко опирается на исследования историков, археографов, этнографов и фольклористов, но важнейшим материалом становятся живые рассказы старообрядцев, записанные в экспедициях. Благодаря этому перед читателем раскрывается не отвлеченная история «раскола», а многоголосый мир уральских общин: от Невьянской иконы и строгой службы до поминального стола, свадебного обряда, легенды о Беловодье и казачьих поисков земли истинной веры.
Данилко Елена – Старообрядцы Урала – Невьянская башня, казачья кругосветка и демон Самора
Данилко, Елена. Старообрядцы Урала. Невьянская башня, казачья кругосветка и демон Самора / Елена Данилко. — Москва : МИФ, 2026. — 208 с. : ил.
ISBN 978-5-00281-098-7
Данилко Елена – Старообрядцы Урала – Содержание
Введение
Церковная реформа
Живая традиция
Старообрядческие центры
Старообрядчество и Урал
О чем книга
Глава 1. История старообрядчества на Урале
Первые старообрядцы
Урал и Керженец
Горные заводы
Отношения с властью
Просвещенный абсолютизм и единоверие
Белокриницкое согласие
Недолгий золотой век
Гражданская война
Советское время
Глава 2. Религиозные практики и быт
Старообрядческие храмы
Интерьер
Традиционный костюм и внешний облик
Старообрядческая служба
Двоеперстие
Лестовка и подручник
Невьянская икона
Книги
Музыкальная культура
Духовные стихи
Таинства
Паломничества
Правила и запреты
Регламентация быта
Старообрядческая община
Глава 3. Семейная обрядность
Брак и свадебный обряд
Родильная обрядность и крещение
Похоронно-поминальная обрядность
Глава 4. Мировоззрение
«В старинных книгах писано…»
Народная Библия
Предания о расколе
Последние времена
Эсхатологические приметы
Легенда о Беловодье
Епископ Беловодский Аркадий
Экспедиции в Беловодье
Казачьи дневники
Заключение
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Рекомендованные фильмы
Примечания
Источники иллюстраций
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