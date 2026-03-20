Очень многие люди, которые пережили состояние клинической смерти, характеризуют свой опыт как что-то, совершенно не поддающееся описанию. Очень многие назвали свой опыт «невыразимым». При этом они подчеркивали: то, что с ними произошло, невозможно описать обычными земными словами.

Люди так устроены, что их путает неизвестность. Страшит и смерть, поскольку представляет собой нечто неведомое и, возможно, влекущее за собой определенные тяготы. Что же будет, когда человек умрет? Что он будет чувствовать и ощущать, когда покинет мир живых? Для кого-то просто невыносима сама мысль, что их больше не будет на этом свете, они лишатся привычного окружения, тепла домашнего очага, внимания родных и близких и отправятся «путешествовать» по неизведанным мирам.

Раньше утверждалось, что никому не дано понять и почувствовать момент смерти. Эпикур в одном из своих трудов писал: «Пока мы есть—смерти нет. Когда есть смерть, то нет нас».

Елизавета Данилова - Жизнь после смерти - Религиозные представления и научные доказательства

М.: РИПОЛ классик, 2017. — 288 с.: ил. — (Тайные знания).

ISBN 978-5-386-09948-0

Елизавета Данилова - Жизнь после смерти - Религиозные представления и научные доказательства - Содержание

Часть I. АД

Глава 1. Что такое смерть и страх смерти

Глава 2. Жизнь после смерти в аду — утопия или реальность?

Глава 3. Ад в древних религиях и верованиях

Анимизм - Шаманизм - «Египетская книга мертвых» - Представления в античности - Славяне - Зороастризм - Синтоизм - Американские религии

Глава 4. Представления об аде в мировых религиях

Буддизм (ламаизм) - Горячий ад - Холодный ад - Индуизм - Иудаизм - Христианство - Ислам

Глава 5. Общение со злыми духами

Глава 6. Опыты возвращения из ада

Часть II. РАЙ

Глава 1. Существует ли рай?

Глава 2. Представления о рае в древности

Шаманизм - «Египетская книга мертвых» - Типитака - Представления в античности - Славяне - Зороастризм - Американские религии

Глава 3. Представления о рае в различных религиях

Буддизм (ламаизм) - Индуизм - Иудаизм - Христианство - Ислам

Глава 4. Жизнь после смерти в раю

Глава 5. Общение с ангелами

Глава 6. Опыты возвращения из рая

Глава 7. Представление о загробном мире на рубеже тысячелетий

Заключение