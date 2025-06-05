Данильян - Религиоведение

Как и любая область гуманитарного знания, религиоведение имеет свой специфический предмет исследования. Часто, учитывая этимологию слова, утверждают, что предметом его исследования является религия как таковая. Тогда, исходя из этого принципа мышления, следует признать, что предметом исследования философской науки является философия, правоведения — право, политологии — политика и т.д. Но это не так. Любая из наук отражает определенную сферу бытия человека или же определенную сферу мироздания. Это касается и религиоведения.

Что же является предметом изучения религиоведения? Какова его структура? Что представляют собой религиоведческие методы исследования религии? Что такое религиозность и как она проявляется в современном мире? Об этом пойдет разговор в данном разделе.

§1. ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ЕГО СТРУКТУРА

Первые попытки понять сущность религии и причины ее возникновения относятся к временам античности. Еще в середине I тыс. до н.э. греческие философы, одними из первых пытавшиеся рационалистически осмыслить мир, обратили внимание на то, что религиозные представления имманентно не присущи человеку, что люди выдумали своих богов. Зачем и для чего они это сделали? Отвечая на этот вопрос, древние философы полагали, что это было сделано с целью внушить людям страх и заставить их соблюдать законы. Именно страх перед грозными явлениями природы, как считал Демокрит (460–371 до н.э.), лежит в основе религии.

Сицилийский мыслитель Эвгемер (конец IV — начало III в. до н.э.) в книге «Священная грамота» выдвинул теорию о происхождении религии из почитания и обожествления древнейших царей (эвгемеризм). Согласно взглядам Эвгемера, боги и герои — это обожествленные выдающиеся люди прошлого, а мифы — фантастическое изложение реальных событий минувших времен. Эти и многие другие наивные, но не лишенные здравого смысла концепции о происхождении религии заложили основы научного религиоведения.

Возникновение христианства на долгие века покончило с практикой античного вольнодумства, направив поиск истины в русло богословия. И лишь в эпоху Возрождения, когда всесилие церкви стало исчезать под давлением новых явлений и процессов, традиции античного свободомыслия возродились на новом, более высоком уровне. Выдающиеся мыслители этого периода Ф. Бэкон (1561–1626), Т. Гоббс (1588–1679), Б. Спиноза (1632–1677) сделали много для того, чтобы объяснить, что же представляет собой религия, каковы ее сущностные характеристики. Существенное влияние на становление религиоведения оказали французские материалисты ХVIII в., немецкие философы И. Кант (1724–1804), Г.В.Ф. Гегель (1770–1831), Л. Фейербах (1804–1872). Однако целостного подхода к такому сложному социальному феномену, как религия, все же не было.

Данильян О.Г. - Религиоведение – Учебник

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

ISBN 978-5-16-010564-2 (print)

ISBN 978-5-16-102585-7 (online)

Данильян О.Г. - Религиоведение – Содержание

РЕДИСЛОВИЕ 4

Раздел 1. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК ОБЛАСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 6

Раздел 2. РЕЛИГИЯ, ЕЕ СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Раздел 3. СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИЙ. ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ

Раздел 4. БУДДИЗМ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРМ

Раздел 5. ХРИСТИАНСТВО: ИСТОРИЯ, ВЕРОУЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Раздел 6. ИСЛАМ, ИСТОРИЯ, ВЕРОУЧЕНИЕ, КУЛЬТ

Раздел 7. НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ

Раздел 8. РЕЛИГИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Раздел 9. СВОБОДОМЫСЛИЕ В ОТНОШЕНИИ К РЕЛИГИИ. РЕЛИГИЯ И ПРАВО

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УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ ПО РЕЛИГИОВЕДЕНИЮ