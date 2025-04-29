Данн Рональд - Давай помолимся
В 1972 году в церкви, в которой я служил пастором, было запущено круглосуточное ежедневное служение ходатайственной молитвы. Бог уже давно побуждал нас к молитве. В течение недели группы людей собирались на молитву в обеденные часы или после работы. Уже в течение трех месяцев я проповедовал о ходатайственной молитве, и все это увенчалось торжественным открытием нашего молитвенного служения. Так что, можно с уверенностью сказать, что мы не создали молитвенное служение - мы организовали и упорядочили то служение, которое уже было создано. Служение ходатайственной молитвы преобразило жизни многих из тех, за кого мы молились, и, я думаю, жизни тех, кто совершал эти молитвы. Конечно, об этом надо было написать книгу. Первый черновик я закончил в 1973 году, но потом отложил его в сторону на пятнадцать лет. Затем началась череда кошмарных лет, которые поставили под сомнение все, о чем я проповедовал. Но время показало, что я был прав - просто я проповедовал об этом слишком легко. Все-таки я рад, что отложил написание этой книги до настоящего момента.
Данн Рональд - Давай помолимся
Удивительная сила ходатайственной молитвы
Новосибирск : Посох, 2017. - 256 с.
ISBN 978-5-93958-073-1
Данн Рональд - Давай помолимся - Содержание
Предисловие
Введение. В начале
Часть первая. Великий Божий замысел
- 1. Сделай это!
- 2. Такие же, как мы
- 3. Только для служебного пользования
- 4. Почему Бог отвечает на молитвы
Часть вторая. Тайное оружие тайного царства
- 5. Война миров
- 6. Молитвенный треугольник
- 7. Занимаем правильное положение
- 8. Молимся за других
- 9. Божий список молитвенных нужд
- 10. Молитва за неверующих
Часть третья. Жизнь, как молитва
- 11. Два условия
- 12. Учимся пребывать
- 13. Его слова, наша воля
- 14. Библейский обзор поста
Часть четвертая. Бог, который слышит
- 15. Молитва, на которую Бог всегда отвечает
- 16. Безмолвие небес
- 17. Как Бог отвечает на молитву
- 18. Как долго?
- 19. Молящаяся Церковь в языческом мире
- 20. Когда Церковь молится
Приложение А. Планирование служения ходатайственной молитвы
Приложение В.
Руководство к ходатайственной молитве
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