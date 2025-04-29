В 1972 году в церкви, в которой я служил пастором, было запущено круглосуточное ежедневное служение ходатайственной молитвы. Бог уже давно побуждал нас к молитве. В течение недели группы людей собирались на молитву в обеденные часы или после работы. Уже в течение трех месяцев я проповедовал о ходатайственной молитве, и все это увенчалось торжественным открытием нашего молитвенного служения. Так что, можно с уверенностью сказать, что мы не создали молитвенное служение - мы организовали и упорядочили то служение, которое уже было создано. Служение ходатайственной молитвы преобразило жизни многих из тех, за кого мы молились, и, я думаю, жизни тех, кто совершал эти молитвы. Конечно, об этом надо было написать книгу. Первый черновик я закончил в 1973 году, но потом отложил его в сторону на пятнадцать лет. Затем началась череда кошмарных лет, которые поставили под сомнение все, о чем я проповедовал. Но время показало, что я был прав - просто я проповедовал об этом слишком легко. Все-таки я рад, что отложил написание этой книги до настоящего момента.

Данн Рональд - Давай помолимся

Удивительная сила ходатайственной молитвы

Новосибирск : Посох, 2017. - 256 с.

ISBN 978-5-93958-073-1

Данн Рональд - Давай помолимся - Содержание

Предисловие

Введение. В начале

Часть первая. Великий Божий замысел

1. Сделай это!

2. Такие же, как мы

3. Только для служебного пользования

4. Почему Бог отвечает на молитвы

Часть вторая. Тайное оружие тайного царства

5. Война миров

6. Молитвенный треугольник

7. Занимаем правильное положение

8. Молимся за других

9. Божий список молитвенных нужд

10. Молитва за неверующих

Часть третья. Жизнь, как молитва

11. Два условия

12. Учимся пребывать

13. Его слова, наша воля

14. Библейский обзор поста

Часть четвертая. Бог, который слышит

15. Молитва, на которую Бог всегда отвечает

16. Безмолвие небес

17. Как Бог отвечает на молитву

18. Как долго?

19. Молящаяся Церковь в языческом мире

20. Когда Церковь молится

Приложение А. Планирование служения ходатайственной молитвы

Приложение В.

Руководство к ходатайственной молитве