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Данн Рональд - Давай помолимся

Данн Рональд Давай помолимся
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
В 1972 году в церкви, в которой я служил пастором, было запущено круглосуточное ежедневное служение ходатайственной молитвы. Бог уже давно побуждал нас к молитве. В течение недели группы людей собирались на молитву в обеденные часы или после работы. Уже в течение трех месяцев я проповедовал о ходатайственной молитве, и все это увенчалось торжественным открытием нашего молитвенного служения. Так что, можно с уверенностью сказать, что мы не создали молитвенное служение - мы организовали и упорядочили то служение, которое уже было создано. Служение ходатайственной молитвы преобразило жизни многих из тех, за кого мы молились, и, я думаю, жизни тех, кто совершал эти молитвы. Конечно, об этом надо было написать книгу. Первый черновик я закончил в 1973 году, но потом отложил его в сторону на пятнадцать лет. Затем началась череда кошмарных лет, которые поставили под сомнение все, о чем я проповедовал. Но время показало, что я был прав - просто я проповедовал об этом слишком легко. Все-таки я рад, что отложил написание этой книги до настоящего момента.

Данн Рональд - Давай помолимся

Удивительная сила ходатайственной молитвы
Новосибирск : Посох, 2017. - 256 с.
ISBN 978-5-93958-073-1

Данн Рональд - Давай помолимся - Содержание

Предисловие
Введение. В начале
Часть первая. Великий Божий замысел
  • 1. Сделай это!
  • 2. Такие же, как мы
  • 3. Только для служебного пользования
  • 4. Почему Бог отвечает на молитвы
Часть вторая. Тайное оружие тайного царства
  • 5. Война миров
  • 6. Молитвенный треугольник
  • 7. Занимаем правильное положение
  • 8. Молимся за других
  • 9. Божий список молитвенных нужд
  • 10. Молитва за неверующих
Часть третья. Жизнь, как молитва
  • 11. Два условия
  • 12. Учимся пребывать
  • 13. Его слова, наша воля
  • 14. Библейский обзор поста
Часть четвертая. Бог, который слышит
  • 15. Молитва, на которую Бог всегда отвечает
  • 16. Безмолвие небес
  • 17. Как Бог отвечает на молитву
  • 18. Как долго?
  • 19. Молящаяся Церковь в языческом мире
  • 20. Когда Церковь молится
Приложение А. Планирование служения ходатайственной молитвы
Приложение В.
Руководство к ходатайственной молитве
Views 172
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (3)

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