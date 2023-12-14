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Греш - Ложь, в которую верят девочки

Данна Греш - Ложь, в которую верят девочки, и истина, которая освобождает
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Если вы дали эту книгу своей дочери, я рада, что вы мне доверяете. Наибольшего эффекта вы сможете достичь, если вместе с этой книгой будете использовать «Путеводитель для мам по книге Ложь, в которую верят девочки“».

Некоторые ложные убеждения, с которыми сегодня сталкиваются девочки-подростки, имеют отношение к таким темам, о которых мы с вами и не слышали вплоть до старшего подросткового или даже взрослого возраста. В этой книге рассматриваются довольно непростые темы, такие как начало полового созревания, использование социальных сетей и принятие Божьего замысла касательно брака, материнства и отношений между полами — мужским и женским.

Писать и редактировать этот текст мне помогала, вдумчиво и с молитвой, дружная команда из примерно десятка мам, бабушек и духовных наставниц. Кроме того, мы попросили многих самых разных мам перечитать его. По нашему мнению, большинство девочек в возрасте 9-12 лет нуждаются в этой книге и готовы прочесть ее. Однако именно на вас Бог возложил ответственность определить, когда ваша дочь будет готова к любому из приведенных здесь рассуждений.

Прошу вас, прежде чем поделиться этой книгой с вашей дочерью или, возможно, с другими знакомыми девочками, просмотрите оглавление и предварительно пролистайте главы, содержание которых может вызвать у вас вопросы.

Несмотря на то что мы обдумывали каждое слово в этой книге, молились и сверяли с Божьим Словом, все-таки, возможно, некоторые темы вы захотите обсудить с вашей дочерью прежде, чем она прочитает книгу самостоятельно. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас и вашу дочь в путешествии, предлагаемом книгой «Ложь, в которую верят девочки»!

Данна Греш - Ложь, в которую верят девочки, и истина, которая освобождает

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2023. — 160 с. — (Истина, которая освобождает).

ISBN 978-5-6048065-0-0

Данна Греш - Ложь, в которую верят девочки – Содержание

Введение. Тебя когда-нибудь сбивали с толку собственные чувства?

Часть I. ИСТИНА ИЛИ... ПРОБЛЕМЫ!

  • Глава 1. Змей сказал первую ложь (Откуда берется ложь?)

  • Глава 2. Женщина захотела попробовать плод (Как ложь обретает над нами власть?)

  • Глава 3. Иисус есть истина (Кто может освободить тебя?)

Часть II. ЛОЖЬ, В КОТОРУЮ ВЕРЯТ ДЕВОЧКИ, И ИСТИНА, КОТОРАЯ ИХ ОСВОБОЖДАЕТ (ТВОЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИСТИНЫ)

  • Глава 4. Истина и ложь о Боге

    • ИСТИНА № 1. Бог любит тебя всегда, несмотря ни на что!

    • ЛОЖЬ: «Бог любит меня, только когда я веду себя хорошо»

    • ИСТИНА №2. Бог— это всё, что тебе нужно

    • ЛОЖЬ: «Одного только Бога недостаточно»

    • ИСТИНА N9 3. Ты христианка, если веришь в Иисуса и признаёшь Его своим Спасителем

    • ЛОЖЬ: «Я христианка, потому что»

  • Глава 5. Истина и ложь о самой себе

    • ИСТИНА №4. Ты избрана Богом!

    • ЛОЖЬ: «Я недостаточно хороша»

    • ИСТИНА №5. Красота, которая важнее всего для Бога, — внутренняя

    • ЛОЖЬ: «Красивые девочки достойны большего»

    • ИСТИНА № 6. Ты готова к большей ответственности

    • ЛОЖЬ: «Мне нужно больше свободы»

  • Глава 6. Истина и ложь о семье

    • ИСТИНА № 7. Твоя семья не похожа на другие семьи, и это здорово

    • ЛОЖЬ: «Моя семья така а ая странная!»

    • ИСТИНА № 8. Ты можешь быть счастливой даже в неблагополучной семье

    • ЛОЖЬ: «Моя семья слишком неблагополучна, чтобы я могла быть счастливой»

    • ИСТИНА № 9. Бог дарит тебе радость, если ты почитаешь родителей

    • ЛОЖЬ: «Мои родители просто не понимают меня»

  • Глава 7. Истина и ложь о грехе

    • ИСТИНА № 10. Грех отделяет тебя от Бога

    • ЛОЖЬ: «В моем грехе нет ничего страшного»

    • ИСТИНА № 11. Скрывать свой грех — это путь к провалу

    • ЛОЖЬ: «Мне не нужно никому рассказывать о моем грехе»

    • ИСТИНА N2 12. Все, что мы видим или слышим, должно быть истинным, благородным, правильным, чистым, прекрасным, достойным уважения, превосходным и заслуживающим похвалы

    • ЛОЖЬ: «Неважно, что именно я смотрю или слушаю»

  • Глава 8. Истина и ложь о том, что значит быть девочкой

    • ИСТИНА N2 13. Бог создал два разных пола: мужской и женский

    • ЛОЖЬ: «Мальчики и девочки не так уж отличаются друг от друга»

    • ИСТИНА N 14. Обретение способности созидать новую жизнь — это то, что стоит отпраздновать

    • ЛОЖЬ: «Месячные — это кошмар!»

  • Глава 9. Истина и ложь о мальчиках

    • ИСТИНА N 15. Ты можешь сказать «нет» всеобщей одержимости мальчиками

    • ЛОЖЬ: «Это нормально — быть одержимой мальчиками»

    • ИСТИНА N 16. Ты никогда не перестанешь нуждаться в мудрых советах

    • ЛОЖЬ: «Не стоит говорить с мамой о мальчиках»

  • Глава 10. Истина и ложь о дружбе

    • ИСТИНА № 17. Всем нам нужны верные друзья, и лучший способ найти их — это проявлять дружелюбие

    • ЛОЖЬ: «У меня нет друзей»

    • ИСТИНА № 18. Каждое твое слово и каждая твоя мысль о ком-то должны быть угодны Богу

    • ЛОЖЬ: «Быть грубой и злой — нормально»

  • Глава 11. Истина и ложь о будущем

    • ИСТИНА № 19. Быть женой и мамой — хорошая и очень важная работа

    • ЛОЖЬ: «Быть просто женой и мамой — не круто»

    • ИСТИНА № 20. Ты уже сейчас становишься тем, кем будешь

    • ЛОЖЬ: «Я еще слишком маленькая, чтобы»

Часть III. ИСТИНА, КОТОРАЯ ОСВОБОЖДАЕТ

  • Глава 12. Твои мысли — хозяева твоих чувств! (Как распознать и выявить ложь)

  • Глава 13. Иисус хочет быть Властителем твоих мыслей (Как заменить ложь истиной)

  • Глава 14. Носи пояс истины (Используй истину, которая освобождает)

20 ключевых истин

Примечания

Views 906
Rating 5.0 / 5
Added 14.12.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

Comments

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