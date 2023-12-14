Если вы дали эту книгу своей дочери, я рада, что вы мне доверяете. Наибольшего эффекта вы сможете достичь, если вместе с этой книгой будете использовать «Путеводитель для мам по книге Ложь, в которую верят девочки“».

Некоторые ложные убеждения, с которыми сегодня сталкиваются девочки-подростки, имеют отношение к таким темам, о которых мы с вами и не слышали вплоть до старшего подросткового или даже взрослого возраста. В этой книге рассматриваются довольно непростые темы, такие как начало полового созревания, использование социальных сетей и принятие Божьего замысла касательно брака, материнства и отношений между полами — мужским и женским.

Писать и редактировать этот текст мне помогала, вдумчиво и с молитвой, дружная команда из примерно десятка мам, бабушек и духовных наставниц. Кроме того, мы попросили многих самых разных мам перечитать его. По нашему мнению, большинство девочек в возрасте 9-12 лет нуждаются в этой книге и готовы прочесть ее. Однако именно на вас Бог возложил ответственность определить, когда ваша дочь будет готова к любому из приведенных здесь рассуждений.

Прошу вас, прежде чем поделиться этой книгой с вашей дочерью или, возможно, с другими знакомыми девочками, просмотрите оглавление и предварительно пролистайте главы, содержание которых может вызвать у вас вопросы.

Несмотря на то что мы обдумывали каждое слово в этой книге, молились и сверяли с Божьим Словом, все-таки, возможно, некоторые темы вы захотите обсудить с вашей дочерью прежде, чем она прочитает книгу самостоятельно. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас и вашу дочь в путешествии, предлагаемом книгой «Ложь, в которую верят девочки»!

Данна Греш - Ложь, в которую верят девочки, и истина, которая освобождает

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2023. — 160 с. — (Истина, которая освобождает).

ISBN 978-5-6048065-0-0

Данна Греш - Ложь, в которую верят девочки – Содержание

Введение. Тебя когда-нибудь сбивали с толку собственные чувства?

Часть I. ИСТИНА ИЛИ... ПРОБЛЕМЫ!

Глава 1. Змей сказал первую ложь (Откуда берется ложь?)

Глава 2. Женщина захотела попробовать плод (Как ложь обретает над нами власть?)

Глава 3. Иисус есть истина (Кто может освободить тебя?)

Часть II. ЛОЖЬ, В КОТОРУЮ ВЕРЯТ ДЕВОЧКИ, И ИСТИНА, КОТОРАЯ ИХ ОСВОБОЖДАЕТ (ТВОЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИСТИНЫ)

Глава 4. Истина и ложь о Боге ИСТИНА № 1. Бог любит тебя всегда, несмотря ни на что! ЛОЖЬ: «Бог любит меня, только когда я веду себя хорошо» ИСТИНА №2. Бог— это всё, что тебе нужно ЛОЖЬ: «Одного только Бога недостаточно» ИСТИНА N9 3. Ты христианка, если веришь в Иисуса и признаёшь Его своим Спасителем ЛОЖЬ: «Я христианка, потому что»

Глава 5. Истина и ложь о самой себе ИСТИНА №4. Ты избрана Богом! ЛОЖЬ: «Я недостаточно хороша» ИСТИНА №5. Красота, которая важнее всего для Бога, — внутренняя ЛОЖЬ: «Красивые девочки достойны большего» ИСТИНА № 6. Ты готова к большей ответственности ЛОЖЬ: «Мне нужно больше свободы»

Глава 6. Истина и ложь о семье ИСТИНА № 7. Твоя семья не похожа на другие семьи, и это здорово ЛОЖЬ: «Моя семья така а ая странная!» ИСТИНА № 8. Ты можешь быть счастливой даже в неблагополучной семье ЛОЖЬ: «Моя семья слишком неблагополучна, чтобы я могла быть счастливой» ИСТИНА № 9. Бог дарит тебе радость, если ты почитаешь родителей ЛОЖЬ: «Мои родители просто не понимают меня»

Глава 7. Истина и ложь о грехе ИСТИНА № 10. Грех отделяет тебя от Бога ЛОЖЬ: «В моем грехе нет ничего страшного» ИСТИНА № 11. Скрывать свой грех — это путь к провалу ЛОЖЬ: «Мне не нужно никому рассказывать о моем грехе» ИСТИНА N2 12. Все, что мы видим или слышим, должно быть истинным, благородным, правильным, чистым, прекрасным, достойным уважения, превосходным и заслуживающим похвалы ЛОЖЬ: «Неважно, что именно я смотрю или слушаю»

Глава 8. Истина и ложь о том, что значит быть девочкой ИСТИНА N2 13. Бог создал два разных пола: мужской и женский ЛОЖЬ: «Мальчики и девочки не так уж отличаются друг от друга» ИСТИНА N 14. Обретение способности созидать новую жизнь — это то, что стоит отпраздновать ЛОЖЬ: «Месячные — это кошмар!»

Глава 9. Истина и ложь о мальчиках ИСТИНА N 15. Ты можешь сказать «нет» всеобщей одержимости мальчиками ЛОЖЬ: «Это нормально — быть одержимой мальчиками» ИСТИНА N 16. Ты никогда не перестанешь нуждаться в мудрых советах ЛОЖЬ: «Не стоит говорить с мамой о мальчиках»

Глава 10. Истина и ложь о дружбе ИСТИНА № 17. Всем нам нужны верные друзья, и лучший способ найти их — это проявлять дружелюбие ЛОЖЬ: «У меня нет друзей» ИСТИНА № 18. Каждое твое слово и каждая твоя мысль о ком-то должны быть угодны Богу ЛОЖЬ: «Быть грубой и злой — нормально»

Глава 11. Истина и ложь о будущем ИСТИНА № 19. Быть женой и мамой — хорошая и очень важная работа ЛОЖЬ: «Быть просто женой и мамой — не круто» ИСТИНА № 20. Ты уже сейчас становишься тем, кем будешь ЛОЖЬ: «Я еще слишком маленькая, чтобы»



Часть III. ИСТИНА, КОТОРАЯ ОСВОБОЖДАЕТ

Глава 12. Твои мысли — хозяева твоих чувств! (Как распознать и выявить ложь)

Глава 13. Иисус хочет быть Властителем твоих мыслей (Как заменить ложь истиной)

Глава 14. Носи пояс истины (Используй истину, которая освобождает)

20 ключевых истин

Примечания