Данте Алигьери - Божественная комедия

Издание «Божественная комедия» от издательства «Алгоритм» представляет собой уникальное сочетание средневекового эпоса и эстетики русского модерна. В книгу включен перевод Дмитрия Мина, который по праву считается «лучшим переводом Серебряного века». В отличие от более поздних советских интерпретаций, работа Мина сохраняет архаичную величественность и мистический дух оригинала, максимально приближая читателя к языковому строю эпохи Данте. Особую ценность изданию придают классические иллюстрации Гюстава Доре, которые создают визуальный ряд, неотделимый от восприятия загробного мира автором.

Путешествие по трем мирам — Аду, Чистилищу и Раю — открывается вступительными статьями, посвященными биографии Данте и сложной судьбе перевода Мина, который долгое время сталкивался с цензурными преградами. Книга подробно освещает эволюцию образа Беатриче: от реальной флорентийской девушки из автобиографической «Новой жизни» до символического воплощения Божественного откровения и Богословия в финальных песнях поэмы. Читатель найдет здесь не только поэтический текст, но и глубокий историко-литературный контекст становления итальянского языка и европейской гуманистической мысли.

Издание снабжено подробным оглавлением, охватывающим все сто песен «Комедии», и станет незаменимым в библиотеке ценителей классики, эзотерики и истории искусства. Это попытка заново пережить путь от «темного леса» заблуждений к «свету, что движет Солнце и светила» в сопровождении Вергилия и Беатриче.

М.: Алгоритм, 2022. — 672 с.: илл.

ISBN 978-5-907363-30-4

