Данте Алигьери - Божественная комедия

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philology Literature

Издание «Божественная комедия» от издательства «Алгоритм» представляет собой уникальное сочетание средневекового эпоса и эстетики русского модерна. В книгу включен перевод Дмитрия Мина, который по праву считается «лучшим переводом Серебряного века». В отличие от более поздних советских интерпретаций, работа Мина сохраняет архаичную величественность и мистический дух оригинала, максимально приближая читателя к языковому строю эпохи Данте. Особую ценность изданию придают классические иллюстрации Гюстава Доре, которые создают визуальный ряд, неотделимый от восприятия загробного мира автором.

Путешествие по трем мирам — Аду, Чистилищу и Раю — открывается вступительными статьями, посвященными биографии Данте и сложной судьбе перевода Мина, который долгое время сталкивался с цензурными преградами. Книга подробно освещает эволюцию образа Беатриче: от реальной флорентийской девушки из автобиографической «Новой жизни» до символического воплощения Божественного откровения и Богословия в финальных песнях поэмы. Читатель найдет здесь не только поэтический текст, но и глубокий историко-литературный контекст становления итальянского языка и европейской гуманистической мысли.

Издание снабжено подробным оглавлением, охватывающим все сто песен «Комедии», и станет незаменимым в библиотеке ценителей классики, эзотерики и истории искусства. Это попытка заново пережить путь от «темного леса» заблуждений к «свету, что движет Солнце и светила» в сопровождении Вергилия и Беатриче.

Алигьери Данте — Божественная комедия

М.: Алгоритм, 2022. — 672 с.: илл.
Лучший перевод Серебряного века (Д. Мин)
ISBN 978-5-907363-30-4

Основные тематические узлы

  • Структура мироздания: Математически выверенная архитектура Ада, уступы Чистилища и небесные сферы Рая как отражение средневековой космологии.

  • Перевод Дмитрия Мина: Анализ переводческой стратегии Серебряного века, сохраняющей терцины и духовную вертикаль текста.

  • Доре как соавтор: Роль графики Гюстава Доре в формировании современного визуального кода «Комедии».

  • Личность Данте: От политического изгнанника и воина до «отца итальянской литературы» и великого визионера.

  • Символизм Беатриче: Трансформация личной любви в мистический путь спасения. Связь с поэтическим стилем dolce stil nuovo.

  • Политическая сатира: Гвельфы и гибеллины, папство и империя — «Комедия» как приговор современникам Данте.

Added 18.02.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

