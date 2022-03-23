Современному российскому читателю предстоит познакомиться с книгой, которая во многих отношениях окажется для него неожиданной. Если он станет ориентироваться на одно лишь название, то неизбежно будет предполагать, что автор более или менее полно изложит основные философские идеи многогранного творчества Ницше. И в самом деле, как хорошо было бы получить удобный комментарий непростым текстам немецкого мыслителя, которые у нас теперь издаются повсеместно! Однако таким ожиданиям вряд ли суждено сбыться.

В случае с книгой Артура Данто мы имеем дело с весьма специфической позицией автора. Она существенно отличается от во многом привычного для нас германоязычного типа историко-философского исследования, лучшими образцами которого для современных исследователей до сих пор являются труды К.Фишера и В.Виндель-банда, содержащие подробное изложение взглядов того или иного философа, сопровождающееся детальным воспроизведением культурно-исторического фона и взаимосвязей с другими философами эпохи.

Англосаксонская философская традиция, которой принадлежит автор настоящей книги, совсем иная. А. Данто задумывал и писал свою книгу о Ницше как философ-аналитик. Помимо других поставленных в книге задач он даже попытался выявить определенные идейные связи между ницшеанскими проектами и установками философов, входящих в аналитическое движение. Американская академическая философия мало занимается историей философии в том смысле, как ее понимают в Европе и у нас. Анализируя идеи и аргументы того или иного философа прошлого, американцы и другие англоязычные философы в основном сосредоточиваются на логической стороне дела, придавая минимальное значение историко-культурному фону и биографическим подробностям; они предпочитают полемизировать со всеми философами как с современниками.

Артур Данто - Ницше как философ

М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2001. — 280 с.

ISBN 5-7333-0026-4

Артур Данто - Ницше как философ - Содержание

Лаврова А. А. - НИЦШЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предварительные замечания

ГЛАВА 1. ФИЛОСОФСКИЙ НИГИЛИЗМ

ГЛАВА 2. ИСКУССТВО И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВИЗМ

ГЛАВА 4. ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГЛАВА 5. МОРАЛЬ

ГЛАВА 6. РЕЛИГИОЗНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГЛАВА 7. СВЕРХЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ГЛАВА 8. ВОЛЯ К ВЛАСТИ

NACHWORT