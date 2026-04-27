Даосские каноны - Философская проза - Книга 2 - Часть 1
Продолжая серию классических даосских сочинений в переводе В. В. Малявина, вторая книга посвящена одному из самых ярких, глубоких и ироничных памятников китайской мысли — трактату «Чжуан-цзы». Если «Ле-цзы» знакомит нас с притчами и легендами, то «Чжуан-цзы» погружает в стихию свободного духа, парадоксального юмора и философского бесстрашия.
В этот том вошла наиболее важная и аутентичная часть канона — так называемый «Внутренний раздел» (Нэй пянь). Именно эти семь глав считаются написанными самим Чжуан Чжоу (IV в. до н. э.) и содержат ядро его учения о «вольном странствии», равенстве вещей и высшем совершенстве сознания. Перевод сопровождается пространной вступительной статьей и подробным комментарием, превращающим чтение в диалог с мудрецом.
Автор: Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу) Переводчик и составитель: В. В. Малявин Издательство: «Роща», Иваново, 2017. — 385 с. ISBN: 978-5-9500697-2-7 (кн. 2, ч. 1)
Даосские каноны - Философская проза - Книга 2 - Часть 1 - Содержание
«Вольное странствие»: Манифест свободы духа, не ограниченного мирскими рамками и масштабами.
«Как все уравнивается»: Глубочайшее философское эссе о преодолении дихотомий (истины и лжи, «я» и «другого») и осознании единства мироздания.
«Главное — воспитание по жизни»: О сохранении жизненной силы и искусстве следования естественному порядку.
«Среди людей»: О том, как сохранять внутреннюю целостность, находясь в гуще социальных связей.
«Знаки высшего совершенства»: Истории о мудрецах, чья внешняя неприглядность скрывает великую духовную мощь.
«Высший учитель»: О жизни, смерти и Дао как единственном истинном наставнике.
«Какими быть владыкам и царям»: Даосский взгляд на искусство управления через «недеяние».
