Даосские каноны - Философская проза - Книга 3
Этот том серии «Даосские каноны» представляет собой перевод «Дао Дэ Цзина» — основополагающего текста восточной мысли, приписываемого легендарному мудрецу Лао-цзы. Перевод В. В. Малявина отличается особым вниманием к философской терминологии и стремлением передать многозначность древнекитайского языка, превращая чтение в глубокую медитацию над природой бытия.
Издание дополнено уникальным материалом — «Комментариями к Лао-цзы», составленными императором Сюань-цзуном (династия Тан, VIII в.). Эти комментарии позволяют увидеть, как даосская мудрость интерпретировалась на высшем государственном уровне, становясь фундаментом для искусства управления и личного совершенствования.
Автор: Лао-цзы Переводчик и составитель: В. В. Малявин Издательство: «Роща», Иваново, 2018. — 444 с.
ISBN: 978-5-6040261-4-4
Даосские каноны. Философская проза. Книга 3 - Содержание
Классический текст «Дао Дэ Цзин»: 81 глава, излагающая учение о Пути (Дао) и Благой Силе (Дэ). Центральные темы: недеяние (у-вэй), мягкость, побеждающая твердость, и возвращение к истокам.
Императорский комментарий: Текст Сюань-цзуна раскрывает практические аспекты даосизма, адаптированные для социальной и политической жизни, подчеркивая единство личного покоя и процветания государства.
Текстологический анализ: Малявин подробно разбирает историю формирования текста, варианты его прочтения и влияние на всю последующую китайскую культуру.
