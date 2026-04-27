Даосские каноны - Философская проза - Книга 4
Эта книга посвящена одному из самых загадочных и глубоких текстов даосской традиции — «Хуайнань-цзы» (философам из Хуайнани). В отличие от предыдущих томов, этот труд представляет собой масштабный синтез даосской мысли, космологии, антропологии и искусства управления, созданный в II веке до н. э. при дворе принца Лю Аня.
Даосские каноны. Философская проза. Книга 4
Автор: Лю Ань и коллектив ученых («Хуайнань-цзы») Переводчик и составитель: В. В. Малявин Издательство: «Роща», Иваново, 2018. — 476 с.
ISBN: 978-5-6040261-7-5
Даосские каноны. Философская проза. Книга 4 - Содержание
Космологический синтез: Текст объединяет разрозненные даосские интуиции в стройную систему мироздания, объясняя возникновение Вселенной из изначального Хаоса и движение энергий Ци.
Искусство управления: Подробное изложение того, как принципы Дао и «недеяния» (у-вэй) должны применяться в государственном строительстве и повседневной жизни правителя.
Человек и Небо: Исследование глубокой взаимосвязи между ритмами природы и внутренней жизнью человека, его физиологией и духом.
Энциклопедизм: Трактат охватывает широкий спектр знаний того времени — от астрономии и географии до этики и военной стратегии, представляя собой своего рода «даосскую энциклопедию».
