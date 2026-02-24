Трактат «Введение в приговоры звёзд» (1557) французского врача и астролога Клода Дарио считается одним из самых влиятельных учебников по хорарной и элективной астрологии в истории европейской науки. Написанный в эпоху Возрождения, этот труд стал фундаментом для будущих поколений мастеров, включая знаменитого Уильяма Лилли, который ставил Дарио на первое место среди своих учителей. Книга выделяется удивительной для того времени лаконичностью, четкостью определений и практической направленностью, что позволило ей оставаться актуальной на протяжении более четырех столетий.

Основное содержание книги посвящено технике вынесения суждений по конкретным вопросам (хорарная астрология) и выбору благоприятного времени для начала дел (элекции). Дарио последовательно вводит читателя в мир эссенциальных и акцидентальных достоинств планет, подробно разбирает систему двенадцати домов и учит находить Альмутен — сильнейшего управителя карты. Вторая часть книги представляет собой прикладное руководство: автор дает четкие алгоритмы для ответов на самые разные жизненные вопросы — от исхода болезни и поиска наследства до определения исхода торговых сделок и брачных перспектив.

Издание 2014 года под редакцией Романа Броля — это не просто перевод, а восстановление классической традиции на русском языке. Книга дополнена ценными приложениями с таблицами управителей триплицитетов, термов и фасов, а также подробной классификацией специфических градусов зодиака. Этот труд необходим каждому серьезному исследователю традиционной западной астрологии, так как он представляет собой «чистый источник» ренессансной мысли, свободной от позднейших искажений, и учит строгому, логически выверенному анализу небесных конфигураций.

М.: Рикона, 2014. — 160 с. (2-е изд.)

Пер. со старофранцузского Влады Бернар

ISBN 978-593764-017-8

Клод Дарио — Введение в приговоры звёзд - Содержание