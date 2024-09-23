По Юнгу мистицизм базируется на непосредственном опыте проживания архетипической энергии, который обычно выражается в захваченности образом. Тем не менее, более пристальный взгляд на мистиков, цитируемых им, показывает, что их мистическое путешествие завершилось опытом переживания небытия за пределами образа. Их путь достиг кульминации в плодородности ничто, в том, что они восприняли как момент идентичности с Богом, вне всякого разделения между творением и источником. В то же время, весь дискурс и различия исходили из этого творящего ничто.

Для этих мистиков это было больше, чем проживанием общего опыта растворения в ничто. Рассматриваемые в исторической последовательности, они видятся как простраивающие свой опыт в направлении богочеловеческого взаимодействия, где взаимное искупление является главным смыслом индивидуальной и коллективной жизни и истории. Эта последовательность начинается отсылкой Юнга к женщинам —мистикам XIII века, Бегинкам, чья образность изображается через пылкую сексуальную связь с фигурой Христа, заканчивающуюся тождественностью любовников вне различий. В последующем столетии эти женщины —мистики оказали влияние на Майстера Экхарта, чьи труды Юнг использует для углубления своего понимания «относительности Бога».

В понимании Юнга, Бог создаёт человеческое сознание, чтобы познать себя в нём, посредством возвращения к источнику этого сознания в бесконечном цикле. Следом за Экхартом, в списке наиболее цитируемых в собрании сочинений Юнга мистиков, следует Якоб Бёме. Живший в конце шестнадцатого — начале семнадцатого столетия, он мог познакомиться с трудами Экхарта через работы одного из его последователей, Иоганна Таулера. В своих драматических видениях Бёме также возвращается к ресурсу сознательности, обнаруживая при этом его конфликтность. Он приходит к пониманию того, что этот конфликт жизни божественного не может быть разрешён посредством вечного единения противоположностей, выраженном в образе Троицы, но должен быть урегулирован в человеческом сознании и истории.

Джон П. Дарли - Юнг и его Мистики - В итоге всё сводится к ничто

М: «Касталия», 2019, 286 с.

ISBN 978-5-519-66878-1

Джон П. Дарли - Юнг и его Мистики - В итоге всё сводится к ничто - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

МИСТИКИ И ПСИХИЧЕСКОЕ САМОСОХРАНЕНИЕ

НЕВЫРАЗИМЫЙ ЭКСТАЗ: Мехтильда и другие божественные любовницы

Я МОЛЮ БОГА ИЗБАВИТЬ МЕНЯ ОТ БОГА: Юнг, Экхарт и ничто

ЮНГ И БЁМЕ: совмовместное искупление божественного и человеческого

ГЕГЕЛЬ И ЮНГ: реквием по одинокому Богу

ОТВЕТ ИОВУ: человечность божественного как божественность человеческого

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: и что?