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Дас Джива-раджа - Упасана-коша – Стри-ракша

Дас Джива-раджа - Упасана-коша – Стри-ракша
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Family, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Третий цикл материалов школы арчаны серии «Упасана-коша» посвящен детальному изучению пути вайдика-марга, который неразрывно связан с дхармой, карма-йогой и варнашрамой. В двадцать третьем томе, озаглавленном «Стри-ракша. Трактат о женственности», автор последовательно и глубоко исследует женские вопросы с опорой на дхарма-шастры и другие священные тексты, подчеркивая важность защиты женщин для процветания цивилизованного общества. В книге развеиваются распространенные мифы об исключительно подчиненном положении женщины в ведической культуре и раскрывается её значимость как основы семьи, общества и духовной практики.

Трактат не ограничивается сантиментами, а предлагает авторитетный взгляд на различные этапы и роли в жизни женщины: от дочери и матери до воина, правительницы и даже храмовой танцовщицы. Подробно разбираются вопросы образования девочек, их участия в сложных ритуалах, владения традиционными искусствами и социальные вызовы, с которыми они сталкивались в разные исторические эпохи Индии. Понимая метафизическую и практическую ценность изложенных принципов, читатели смогут обрести гармонию во взаимоотношениях, очистить свое сознание от ложных стереотипов и создать прочный фундамент для духовного роста.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Стри-ракша. Трактат о женственности – Том XXIII

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Стри-ракша. Трактат о женственности. Том 23. – Санкт-Петербург. – 135 с.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Содержание

  1. Введение к третьему циклу книг серии «Упасана-коша»

  2. Введение к 23 тому

  3. Отзывы участников семинара

  1. Стри-ракша (защита женщин)

  • Равенство мужчин и женщин

  • Темы книги

  • Авторитетные источники

  • Дхарма-адхикари

  • Защита мужчин

  1. Женщина как дочь

  • Любовь к дочери

  • Беспокойства о дочери

  • Девочки в период буддизма и джайнизма

  • Категории девочек

  • Виша-канйа

  • Канйа-дана

  • Итог

  1. Образование женщин

  • Посвящение женщин

  • Обучение женщин наукам

  • Брахмачарини

  • Два основных качества девочки

    • Кулинария

    • Целомудрие

  • Итог

  1. Женские занятия

  • Изящные искусства

  • Спорт

  • Поэзия

  • Профессии

  • 64 искусства

  • Ашта-сакхи

  • Итог

  1. Божественные танцовщицы (девадаси)

  • Функция девадаси

  • Трансформация в девадаси

  • Ее традиция

  • Бхарат-натйам

  • Танцы во время киртана

  1. Женские враты

  • Домашние ритуалы женщин

  • Проблема освобождения

  • Магико-религиозные ритуалы женщин Тамил-наду

    • Искусство вынашивания ребенка в соответствии с древними медицинскими текстами

    • Народные ритуалы и враты

      • Ритуал для плодородия

      • Ритуалы для защиты ребенка

      • Ритуалы экзорцизма

      • Ритуал омовения, расписывания и украшения ребенка

      • Ритуалы защиты дома ребенка

      • Изгнание дурного глаза

      • Священные песнопения и колыбельные

  • Враты из Пуран

  • Пумсавана-врата

  • Пайо-врата

  1. Женщины-воины

  • Исторические примеры

  • Женщины-воины штата Карнатака

  • Тарабай

  • Лакшми-бай

  • Ахильябай Холкар

  • Женщины-воины из Вед и Пуран

    • Мудгалини

    • Вишпала

    • Вира

    • Индрасена

    • Кайкейи

  • Итог

  1. Проститутки

  • Работа проституток

  • Благоприятность проституток

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 18.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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