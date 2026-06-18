Дас Джива-раджа - Упасана-коша – Стри-ракша
Третий цикл материалов школы арчаны серии «Упасана-коша» посвящен детальному изучению пути вайдика-марга, который неразрывно связан с дхармой, карма-йогой и варнашрамой. В двадцать третьем томе, озаглавленном «Стри-ракша. Трактат о женственности», автор последовательно и глубоко исследует женские вопросы с опорой на дхарма-шастры и другие священные тексты, подчеркивая важность защиты женщин для процветания цивилизованного общества. В книге развеиваются распространенные мифы об исключительно подчиненном положении женщины в ведической культуре и раскрывается её значимость как основы семьи, общества и духовной практики.
Трактат не ограничивается сантиментами, а предлагает авторитетный взгляд на различные этапы и роли в жизни женщины: от дочери и матери до воина, правительницы и даже храмовой танцовщицы. Подробно разбираются вопросы образования девочек, их участия в сложных ритуалах, владения традиционными искусствами и социальные вызовы, с которыми они сталкивались в разные исторические эпохи Индии. Понимая метафизическую и практическую ценность изложенных принципов, читатели смогут обрести гармонию во взаимоотношениях, очистить свое сознание от ложных стереотипов и создать прочный фундамент для духовного роста.
Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Стри-ракша. Трактат о женственности – Том XXIII
Джива-раджа дас. Упасана-коша. Стри-ракша. Трактат о женственности. Том 23. – Санкт-Петербург. – 135 с.
Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Содержание
Введение к третьему циклу книг серии «Упасана-коша»
Введение к 23 тому
Отзывы участников семинара
Стри-ракша (защита женщин)
Равенство мужчин и женщин
Темы книги
Авторитетные источники
Дхарма-адхикари
Защита мужчин
Женщина как дочь
Любовь к дочери
Беспокойства о дочери
Девочки в период буддизма и джайнизма
Категории девочек
Виша-канйа
Канйа-дана
Итог
Образование женщин
Посвящение женщин
Обучение женщин наукам
Брахмачарини
Два основных качества девочки
Кулинария
Целомудрие
Итог
Женские занятия
Изящные искусства
Спорт
Поэзия
Профессии
64 искусства
Ашта-сакхи
Итог
Божественные танцовщицы (девадаси)
Функция девадаси
Трансформация в девадаси
Ее традиция
Бхарат-натйам
Танцы во время киртана
Женские враты
Домашние ритуалы женщин
Проблема освобождения
Магико-религиозные ритуалы женщин Тамил-наду
Искусство вынашивания ребенка в соответствии с древними медицинскими текстами
Народные ритуалы и враты
Ритуал для плодородия
Ритуалы для защиты ребенка
Ритуалы экзорцизма
Ритуал омовения, расписывания и украшения ребенка
Ритуалы защиты дома ребенка
Изгнание дурного глаза
Священные песнопения и колыбельные
Враты из Пуран
Пумсавана-врата
Пайо-врата
Женщины-воины
Исторические примеры
Женщины-воины штата Карнатака
Тарабай
Лакшми-бай
Ахильябай Холкар
Женщины-воины из Вед и Пуран
Мудгалини
Вишпала
Вира
Индрасена
Кайкейи
Итог
Проститутки
Работа проституток
Благоприятность проституток
No comments yet. Be the first!