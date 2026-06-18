Третий цикл материалов школы арчаны серии «Упасана-коша» посвящен детальному изучению пути вайдика-марга, который неразрывно связан с дхармой, карма-йогой и варнашрамой. В двадцать третьем томе, озаглавленном «Стри-ракша. Трактат о женственности», автор последовательно и глубоко исследует женские вопросы с опорой на дхарма-шастры и другие священные тексты, подчеркивая важность защиты женщин для процветания цивилизованного общества. В книге развеиваются распространенные мифы об исключительно подчиненном положении женщины в ведической культуре и раскрывается её значимость как основы семьи, общества и духовной практики.

Трактат не ограничивается сантиментами, а предлагает авторитетный взгляд на различные этапы и роли в жизни женщины: от дочери и матери до воина, правительницы и даже храмовой танцовщицы. Подробно разбираются вопросы образования девочек, их участия в сложных ритуалах, владения традиционными искусствами и социальные вызовы, с которыми они сталкивались в разные исторические эпохи Индии. Понимая метафизическую и практическую ценность изложенных принципов, читатели смогут обрести гармонию во взаимоотношениях, очистить свое сознание от ложных стереотипов и создать прочный фундамент для духовного роста.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Стри-ракша. Трактат о женственности – Том XXIII

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Стри-ракша. Трактат о женственности. Том 23. – Санкт-Петербург. – 135 с.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Содержание

Введение к третьему циклу книг серии «Упасана-коша» Введение к 23 тому Отзывы участников семинара

Стри-ракша (защита женщин)

Равенство мужчин и женщин

Темы книги

Авторитетные источники

Дхарма-адхикари

Защита мужчин

Женщина как дочь

Любовь к дочери

Беспокойства о дочери

Девочки в период буддизма и джайнизма

Категории девочек

Виша-канйа

Канйа-дана

Итог

Образование женщин

Посвящение женщин

Обучение женщин наукам

Брахмачарини

Два основных качества девочки Кулинария Целомудрие

Итог

Женские занятия

Изящные искусства

Спорт

Поэзия

Профессии

64 искусства

Ашта-сакхи

Итог

Божественные танцовщицы (девадаси)

Функция девадаси

Трансформация в девадаси

Ее традиция

Бхарат-натйам

Танцы во время киртана

Женские враты

Домашние ритуалы женщин

Проблема освобождения

Магико-религиозные ритуалы женщин Тамил-наду Искусство вынашивания ребенка в соответствии с древними медицинскими текстами Народные ритуалы и враты Ритуал для плодородия Ритуалы для защиты ребенка Ритуалы экзорцизма Ритуал омовения, расписывания и украшения ребенка Ритуалы защиты дома ребенка Изгнание дурного глаза Священные песнопения и колыбельные

Враты из Пуран

Пумсавана-врата

Пайо-врата

Женщины-воины

Исторические примеры

Женщины-воины штата Карнатака

Тарабай

Лакшми-бай

Ахильябай Холкар

Женщины-воины из Вед и Пуран Мудгалини Вишпала Вира Индрасена Кайкейи

Итог

Проститутки