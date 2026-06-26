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Дас Джива-раджа - Упасана-коша – Том IX

Дас Джива-раджа - Упасана-коша – Том IX
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Эту книгу можно изучать отдельно от всей серии «Упасана-коша», поскольку она посвящена одному виду преданного служения — пада-севанам, то есть служению стопам Господа. Пада-севанам может быть непосредственным, когда преданный служит стопам Божества, предлагает украшения и обувь, размышляет о знаках на лотосных стопах Господа; но оно может выражаться и как служение тем, кто находится у Его стоп: вайшнавам, брахманам, коровам, Туласи, священным деревьям и другим личностям и предметам, связанным с Господом. В контексте арчаны эта тема раскрывается как свадхйайа — расширение служения Божеству, без которого поклонение не считается полным.

Большая часть тома посвящена служению корове: ее богословскому значению, защите, почитанию, продуктам панча-гавьи, го-пудже, го-дане и связанным с этим практикам. Далее рассматриваются поклонение Туласи, Ашваттхе, Дхатри и Ниму, значение стоп духовного учителя, вайшнавов и Господа, предложение обуви, священные отпечатки стоп и медитация на лотосные стопы Нитьянанды, Радхи-Кришны и Гауранги. Книга соединяет философию гаудия-вайшнавской арчаны, практические наставления для пуджари и медитативное богословие служения тому, что дорого Господу.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Том IX Пада-севанам

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том 9. Пада-севанам. Служение стопам. – Санкт-Петербург, 2018. – 452 с.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Содержание

  • Введение ко второму курсу

  • Введение к 9-му тому

  • Лекция 22. Пада-севанам

  • Лекция 23. Гомати-махатмйа

  • Лекция 24. Го-ракша

  • Лекция 25. Панча-гавйа (1/3)

  • Лекция 26. Панча-гавйа (2/3)

  • Лекция 27. Панча-гавйа (3/3)

  • Лекция 28. Камадхену

  • Лекция 29. Го-дана

  • Лекция 30. Враты

  • Лекция 31. Го-пуджа

  • Лекция 32. Го-тантра

  • Лекция 33. Гава-шантикарма

  • Лекция 34. Туласи-пуджа

  • Лекция 35. Ашваттха, Дхатри и Ним

  • Лекция 36. Пада

  • Лекция 37. Падука-арпана

  • Лекция 38. Пада-сева махатмйа

  • Лекция 39. Пада-мудра тиртха

  • Лекция 40. Нитай-Пада Камала дхйана

  • Лекция 41. Радха-Кришна Пада-камала дхйана

  • Лекция 42. Гауранга Пада-камала дхйана

Views 32
Rating 3.0 / 5
Added 26.06.2026
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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