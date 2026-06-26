Эту книгу можно изучать отдельно от всей серии «Упасана-коша», поскольку она посвящена одному виду преданного служения — пада-севанам, то есть служению стопам Господа. Пада-севанам может быть непосредственным, когда преданный служит стопам Божества, предлагает украшения и обувь, размышляет о знаках на лотосных стопах Господа; но оно может выражаться и как служение тем, кто находится у Его стоп: вайшнавам, брахманам, коровам, Туласи, священным деревьям и другим личностям и предметам, связанным с Господом. В контексте арчаны эта тема раскрывается как свадхйайа — расширение служения Божеству, без которого поклонение не считается полным.

Большая часть тома посвящена служению корове: ее богословскому значению, защите, почитанию, продуктам панча-гавьи, го-пудже, го-дане и связанным с этим практикам. Далее рассматриваются поклонение Туласи, Ашваттхе, Дхатри и Ниму, значение стоп духовного учителя, вайшнавов и Господа, предложение обуви, священные отпечатки стоп и медитация на лотосные стопы Нитьянанды, Радхи-Кришны и Гауранги. Книга соединяет философию гаудия-вайшнавской арчаны, практические наставления для пуджари и медитативное богословие служения тому, что дорого Господу.

Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Том IX Пада-севанам

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том 9. Пада-севанам. Служение стопам. – Санкт-Петербург, 2018. – 452 с.

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