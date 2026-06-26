Дас Джива-раджа - Упасана-коша – Том IX
Эту книгу можно изучать отдельно от всей серии «Упасана-коша», поскольку она посвящена одному виду преданного служения — пада-севанам, то есть служению стопам Господа. Пада-севанам может быть непосредственным, когда преданный служит стопам Божества, предлагает украшения и обувь, размышляет о знаках на лотосных стопах Господа; но оно может выражаться и как служение тем, кто находится у Его стоп: вайшнавам, брахманам, коровам, Туласи, священным деревьям и другим личностям и предметам, связанным с Господом. В контексте арчаны эта тема раскрывается как свадхйайа — расширение служения Божеству, без которого поклонение не считается полным.
Большая часть тома посвящена служению корове: ее богословскому значению, защите, почитанию, продуктам панча-гавьи, го-пудже, го-дане и связанным с этим практикам. Далее рассматриваются поклонение Туласи, Ашваттхе, Дхатри и Ниму, значение стоп духовного учителя, вайшнавов и Господа, предложение обуви, священные отпечатки стоп и медитация на лотосные стопы Нитьянанды, Радхи-Кришны и Гауранги. Книга соединяет философию гаудия-вайшнавской арчаны, практические наставления для пуджари и медитативное богословие служения тому, что дорого Господу.
Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Том IX Пада-севанам
Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том 9. Пада-севанам. Служение стопам. – Санкт-Петербург, 2018. – 452 с.
Дас Джива-раджа – Упасана-коша – Содержание
Введение ко второму курсу
Введение к 9-му тому
Лекция 22. Пада-севанам
Лекция 23. Гомати-махатмйа
Лекция 24. Го-ракша
Лекция 25. Панча-гавйа (1/3)
Лекция 26. Панча-гавйа (2/3)
Лекция 27. Панча-гавйа (3/3)
Лекция 28. Камадхену
Лекция 29. Го-дана
Лекция 30. Враты
Лекция 31. Го-пуджа
Лекция 32. Го-тантра
Лекция 33. Гава-шантикарма
Лекция 34. Туласи-пуджа
Лекция 35. Ашваттха, Дхатри и Ним
Лекция 36. Пада
Лекция 37. Падука-арпана
Лекция 38. Пада-сева махатмйа
Лекция 39. Пада-мудра тиртха
Лекция 40. Нитай-Пада Камала дхйана
Лекция 41. Радха-Кришна Пада-камала дхйана
Лекция 42. Гауранга Пада-камала дхйана
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