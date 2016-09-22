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Даули - Популярная Библейская энциклопедия

Популярная Библейская энциклопедия - Тим Даули (ред.)
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Category ESXATOS BOOKS, Reference
Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, интересующихся библейской историей и географией. Эта книга может стать незаменимым учебным пособием благодаря сочетанию доступного текста, красочных фотографий и рисунков, цветных географических карт, схем, хронологических таблиц и диаграмм.
Современный научно-исторический материал систематезирован в энциклопедии по восьми разделам: История Библии, История библейских времен, Введение в Ветхий Завет, Введение в Новый Завет, Жизнь в библейские времена, Религиозная жизнь, Люди Библии, Библия в цифрах и фактах.
Книга содержит разнообразные сведения о множестве интереснейших фактов, относящихся к Библии: о календаре и праздниках, о музыкальных инструментах, о животных и растениях, о медицине и одежде, о правителях Иудеи и занятиях простых людей, об археологических раскопках и исторических открытиях.

Даули - Популярная Библейская энциклопедия

М.: Российское Библейское общество, 2006. — 240 стр.
ISBN 978-5-85524-281-2

Даули - Популярная Библейская энциклопедия - Содержание

  • ИСТОРИЯ БИБЛИИ
    • Что такое Библия?
    • Как была записана Библия
    • Языки Библии
    • Кто написал Библию?
    • Свитки Мертвого моря
    • Рождение книги
    • Как дошла до нас Библия
    • Переводы Библии
    • Драгоценные книги
    • Библия для народа
    • Больше не надо переписывать!
    • Два великих переводчика
    • Меняющийся язык для меняющегося мира
  • ИСТОРИЯ БИБЛЕЙСКИХ ВРЕМЕН
    • Библия и археология
    • Как работают археологи
    • Библия и история
    • Страны библейской эпохи
    • Библейская хронология
    • Современное государство Израиль
  • ВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
    • Что такое Ветхий Завет
    • Хронологическая таблица
    • Творение и Завет
    • Избранное семейство
    • Новый народ
    • Дарование Закона
    • В Земле Обетованной
    • Судьи
    • Цари, которые вели народ
    • Царство Саула
    • Единое царство
    • Единое царство при Соломоне
    • Два царства
    • Плен и возвращение
    • Четыре державы
    • Как говорили пророки
    • Что пророки говорили народу
    • Поэзия и Премудрость
    • Межзаветный период
  • ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ ЗАВЕТ
    • Основание всему - Иисус
    • Жизнь Иисуса
    • Политический фон жизни Иисуса
    • Римская империя
    • Евангелия
    • Четыре Евангелия... одна жизнь
    • Матфей
    • Слова и деяния Иисуса
    • Кем был Иисус из Назарета
    • Лука
    • Иисус в Галилее
    • Рельеф Палестины
    • Иоанн
    • Последняя неделя земной жизни Иисуса
    • Иерусалим: последняя неделя земной жизни Иисуса
    • Явления воскресшего Иисуса
    • Путешествия благовестников
    • Деяния Апостолов
    • Ранние послания Павла
    • Павел и Коринф
    • Павел и Рим
    • Позднейшие послания Павла
    • Послание к Евреям
    • Петр и Иоанн
    • Распространение христианства к концу I века
    • Послания Иакова, Иуды и Второе послание Петра
    • Откровение Иоанна
  • ЖИЗНЬ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА
    • Одежда
    • Жизнь в шатрах
    • Дом
    • Домашняя жизнь
    • Иерусалим: город царя Давида
    • Иерусалим: осажден, разрушен, отстроен заново
    • Иерусалим: Ирод Великий
    • Иерусалим в 30 г. по Р. X.
    • Брак
    • Дети
    • Здоровье и медицина
    • Еда и питье
    • Маслины и виноград
    • Ремесленники
    • Путешествия
    • Оружие и война
    • Рыболовство
    • Пастух
    • Хлебопашество
    • Год земледельца
  • РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
    • Религиозная жизнь
    • Народ Закона
    • Бог Израилев
    • Иудейские праздники
    • Скиния - Божий шатер
    • Как был обставлен внешний двор
    • История скинии
    • В Землю Обетованную
    • Храм Соломона
    • Синагога
    • Иудейские секты и партии
    • Храм Ирода
    • Разрушение Храма
    • Различные религии в библейские времена
  • ЛЮДИ БИБЛИИ
    • Первые семьи
    • Годы рабства и исход из Египта
    • Судьи
    • Первые цари
    • Пророки и цари Иуды
    • Цари и пророки Израиля
    • Плен и возвращение на родину
    • Иисус из Назарета
    • Двенадцать апостолов
    • Друзья и враги Иисуса
    • Первые христиане
    • Павел и его сподвижники
    • Помощники и противники Павла
  • БИБЛИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
    • О чем говорится в Библии?
    • Приступая к чтению Библии
    • Если вам нужна помощь...
    • Природа в Библии...
    • Имена Божии
    • Некоторые библейские имена и их значения
    • Последние дни
    • Самые популярные английские переводы Библии
  • Указатель

Даули - Популярная Библейская энциклопедия - Дом

Дома бедняков имели лишь одну комнату. Иногда площадь этой комнаты составляла всего три квадратных метра.

Дома обычно строили из необожженных кирпичей или из грубых камней и булыжников. Нередко в трещинах и щелях стен селились насекомые и змеи (Ам 5:19). Стены складывали очень толстые, чтобы в жаркие летние дни в доме сохранялась прохлада, а холодными зимними ночами удерживалось тепло.

Окна и дверь

В домах было одно небольшое окно, расположенное высоко от пола.

Оно не было застеклено, а от ветра и дождя зимой его иногда завешивали шкурой.

В дом вела единственная маленькая дверь, запиравшаяся на ночь на засов, который шел поперек двери. Освещалась комната небольшой масляной лампой, которую ставили на полку или на перевернутый вверх дном сосуд (Мф 5:16).

Нижний уровень дома

Площадь внутри дома обычно имела два уровня. Возле двери была более низкая часть с утрамбованным земляным полом, и на ночь сюда часто загоняли домашних животных — ослов, овец, сторожевых собак.

Иногда здесь разводили огонь для отопления и приготовления пищи.

В большинстве жилищ не было дымоходов, поэтому стены и потолок покрывались черной сажей, а люди кашляли от клубившегося дыма.

Верхний уровень дома

Второй уровень внутри дома составляла приподнятая каменная платформа. На этом возвышении семья ела, здесь люди собирались за беседой и укладывались спать. Съестные припасы и посуду хранили на полках или в шкафчиках-нишах в стенах.

Кровля

У домов были плоские крыши из веток, положенных поперек толстых деревянных балок.

После дождя кровлю нужно было каждый раз приминать тяжелым валиком; воду она держала плохо. Весной занесенные ветром на крышу семена прорастали, и она становилась зеленой.

Кровлю своего дома, на которую вела лестница, пристроенная к наружной стороне стены, семья также использовала (2 Цар 19:26; Мф 10:27; Деян 10:9). На крыше часто сушили зерно и фрукты, здесь же хранили часть урожая.

В жаркие летние ночи люди укладывались спать на крыше. Мужчины часто поднимались на кровлю дома, чтобы помолиться; здесь же они держали свои инструменты. Специальным законом предписывалось, чтобы края крыши ограждала невысокая стенка, предохранявшая от падения (Втор 22:8).

Днем люди проводили в доме мало времени. Они были заняты работами в поле, трудились во дворе или в саду.

Обстановка

Обычно семья имела очень мало мебели. Самой важной вещью был сундук, в котором хранили съестные припасы или одежду. У бедняков сундук часто переворачивали вверх дном и использовали как обеденный стол. У некоторых семей были простые деревянные стулья или кресла, однако чаще люди сидели прямо на полу.

Бедные спали на шкурах животных. У более состоятельных людей были грубые матрасы, а иногда даже деревянные кровати. Подушками служили козьи шкуры, набитые шерстью или перьями.

В каждом доме была масляная лампа. Дешевые лампы делали из глины, дорогие — из бронзы и других металлов. Лампы заправляли оливковым маслом, смолой или воском; фитиль был льняной. Светильник оставляли гореть всю ночь — огонь показывал прохожим, что люди в доме спят. Спать без света считалось делом неслыханным.


Views 1 180
Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2016
Author prosams
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 8 months ago

ДЯКУЮ)
S
Sergey05 4 years ago

Огромное спасибо за красочное издание!

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