Даули - Популярная Библейская энциклопедия
Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, интересующихся библейской историей и географией. Эта книга может стать незаменимым учебным пособием благодаря сочетанию доступного текста, красочных фотографий и рисунков, цветных географических карт, схем, хронологических таблиц и диаграмм.
Современный научно-исторический материал систематезирован в энциклопедии по восьми разделам: История Библии, История библейских времен, Введение в Ветхий Завет, Введение в Новый Завет, Жизнь в библейские времена, Религиозная жизнь, Люди Библии, Библия в цифрах и фактах.
Книга содержит разнообразные сведения о множестве интереснейших фактов, относящихся к Библии: о календаре и праздниках, о музыкальных инструментах, о животных и растениях, о медицине и одежде, о правителях Иудеи и занятиях простых людей, об археологических раскопках и исторических открытиях.
Даули - Популярная Библейская энциклопедия
М.: Российское Библейское общество, 2006. — 240 стр.
ISBN 978-5-85524-281-2
Даули - Популярная Библейская энциклопедия - Содержание
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ИСТОРИЯ БИБЛИИ
- Что такое Библия?
- Как была записана Библия
- Языки Библии
- Кто написал Библию?
- Свитки Мертвого моря
- Рождение книги
- Как дошла до нас Библия
- Переводы Библии
- Драгоценные книги
- Библия для народа
- Больше не надо переписывать!
- Два великих переводчика
- Меняющийся язык для меняющегося мира
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ИСТОРИЯ БИБЛЕЙСКИХ ВРЕМЕН
- Библия и археология
- Как работают археологи
- Библия и история
- Страны библейской эпохи
- Библейская хронология
- Современное государство Израиль
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ВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Что такое Ветхий Завет
- Хронологическая таблица
- Творение и Завет
- Избранное семейство
- Новый народ
- Дарование Закона
- В Земле Обетованной
- Судьи
- Цари, которые вели народ
- Царство Саула
- Единое царство
- Единое царство при Соломоне
- Два царства
- Плен и возвращение
- Четыре державы
- Как говорили пророки
- Что пророки говорили народу
- Поэзия и Премудрость
- Межзаветный период
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ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Основание всему - Иисус
- Жизнь Иисуса
- Политический фон жизни Иисуса
- Римская империя
- Евангелия
- Четыре Евангелия... одна жизнь
- Матфей
- Слова и деяния Иисуса
- Кем был Иисус из Назарета
- Лука
- Иисус в Галилее
- Рельеф Палестины
- Иоанн
- Последняя неделя земной жизни Иисуса
- Иерусалим: последняя неделя земной жизни Иисуса
- Явления воскресшего Иисуса
- Путешествия благовестников
- Деяния Апостолов
- Ранние послания Павла
- Павел и Коринф
- Павел и Рим
- Позднейшие послания Павла
- Послание к Евреям
- Петр и Иоанн
- Распространение христианства к концу I века
- Послания Иакова, Иуды и Второе послание Петра
- Откровение Иоанна
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ЖИЗНЬ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА
- Одежда
- Жизнь в шатрах
- Дом
- Домашняя жизнь
- Иерусалим: город царя Давида
- Иерусалим: осажден, разрушен, отстроен заново
- Иерусалим: Ирод Великий
- Иерусалим в 30 г. по Р. X.
- Брак
- Дети
- Здоровье и медицина
- Еда и питье
- Маслины и виноград
- Ремесленники
- Путешествия
- Оружие и война
- Рыболовство
- Пастух
- Хлебопашество
- Год земледельца
-
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
- Религиозная жизнь
- Народ Закона
- Бог Израилев
- Иудейские праздники
- Скиния - Божий шатер
- Как был обставлен внешний двор
- История скинии
- В Землю Обетованную
- Храм Соломона
- Синагога
- Иудейские секты и партии
- Храм Ирода
- Разрушение Храма
- Различные религии в библейские времена
-
ЛЮДИ БИБЛИИ
- Первые семьи
- Годы рабства и исход из Египта
- Судьи
- Первые цари
- Пророки и цари Иуды
- Цари и пророки Израиля
- Плен и возвращение на родину
- Иисус из Назарета
- Двенадцать апостолов
- Друзья и враги Иисуса
- Первые христиане
- Павел и его сподвижники
- Помощники и противники Павла
-
БИБЛИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
- О чем говорится в Библии?
- Приступая к чтению Библии
- Если вам нужна помощь...
- Природа в Библии...
- Имена Божии
- Некоторые библейские имена и их значения
- Последние дни
- Самые популярные английские переводы Библии
- Указатель
Даули - Популярная Библейская энциклопедия - Дом
Дома бедняков имели лишь одну комнату. Иногда площадь этой комнаты составляла всего три квадратных метра.
Дома обычно строили из необожженных кирпичей или из грубых камней и булыжников. Нередко в трещинах и щелях стен селились насекомые и змеи (Ам 5:19). Стены складывали очень толстые, чтобы в жаркие летние дни в доме сохранялась прохлада, а холодными зимними ночами удерживалось тепло.
Окна и дверь
В домах было одно небольшое окно, расположенное высоко от пола.
Оно не было застеклено, а от ветра и дождя зимой его иногда завешивали шкурой.
В дом вела единственная маленькая дверь, запиравшаяся на ночь на засов, который шел поперек двери. Освещалась комната небольшой масляной лампой, которую ставили на полку или на перевернутый вверх дном сосуд (Мф 5:16).
Нижний уровень дома
Площадь внутри дома обычно имела два уровня. Возле двери была более низкая часть с утрамбованным земляным полом, и на ночь сюда часто загоняли домашних животных — ослов, овец, сторожевых собак.
Иногда здесь разводили огонь для отопления и приготовления пищи.
В большинстве жилищ не было дымоходов, поэтому стены и потолок покрывались черной сажей, а люди кашляли от клубившегося дыма.
Верхний уровень дома
Второй уровень внутри дома составляла приподнятая каменная платформа. На этом возвышении семья ела, здесь люди собирались за беседой и укладывались спать. Съестные припасы и посуду хранили на полках или в шкафчиках-нишах в стенах.
Кровля
У домов были плоские крыши из веток, положенных поперек толстых деревянных балок.
После дождя кровлю нужно было каждый раз приминать тяжелым валиком; воду она держала плохо. Весной занесенные ветром на крышу семена прорастали, и она становилась зеленой.
Кровлю своего дома, на которую вела лестница, пристроенная к наружной стороне стены, семья также использовала (2 Цар 19:26; Мф 10:27; Деян 10:9). На крыше часто сушили зерно и фрукты, здесь же хранили часть урожая.
В жаркие летние ночи люди укладывались спать на крыше. Мужчины часто поднимались на кровлю дома, чтобы помолиться; здесь же они держали свои инструменты. Специальным законом предписывалось, чтобы края крыши ограждала невысокая стенка, предохранявшая от падения (Втор 22:8).
Днем люди проводили в доме мало времени. Они были заняты работами в поле, трудились во дворе или в саду.
Обстановка
Обычно семья имела очень мало мебели. Самой важной вещью был сундук, в котором хранили съестные припасы или одежду. У бедняков сундук часто переворачивали вверх дном и использовали как обеденный стол. У некоторых семей были простые деревянные стулья или кресла, однако чаще люди сидели прямо на полу.
Бедные спали на шкурах животных. У более состоятельных людей были грубые матрасы, а иногда даже деревянные кровати. Подушками служили козьи шкуры, набитые шерстью или перьями.
В каждом доме была масляная лампа. Дешевые лампы делали из глины, дорогие — из бронзы и других металлов. Лампы заправляли оливковым маслом, смолой или воском; фитиль был льняной. Светильник оставляли гореть всю ночь — огонь показывал прохожим, что люди в доме спят. Спать без света считалось делом неслыханным.
Дома обычно строили из необожженных кирпичей или из грубых камней и булыжников. Нередко в трещинах и щелях стен селились насекомые и змеи (Ам 5:19). Стены складывали очень толстые, чтобы в жаркие летние дни в доме сохранялась прохлада, а холодными зимними ночами удерживалось тепло.
Окна и дверь
В домах было одно небольшое окно, расположенное высоко от пола.
Оно не было застеклено, а от ветра и дождя зимой его иногда завешивали шкурой.
В дом вела единственная маленькая дверь, запиравшаяся на ночь на засов, который шел поперек двери. Освещалась комната небольшой масляной лампой, которую ставили на полку или на перевернутый вверх дном сосуд (Мф 5:16).
Нижний уровень дома
Площадь внутри дома обычно имела два уровня. Возле двери была более низкая часть с утрамбованным земляным полом, и на ночь сюда часто загоняли домашних животных — ослов, овец, сторожевых собак.
Иногда здесь разводили огонь для отопления и приготовления пищи.
В большинстве жилищ не было дымоходов, поэтому стены и потолок покрывались черной сажей, а люди кашляли от клубившегося дыма.
Верхний уровень дома
Второй уровень внутри дома составляла приподнятая каменная платформа. На этом возвышении семья ела, здесь люди собирались за беседой и укладывались спать. Съестные припасы и посуду хранили на полках или в шкафчиках-нишах в стенах.
Кровля
У домов были плоские крыши из веток, положенных поперек толстых деревянных балок.
После дождя кровлю нужно было каждый раз приминать тяжелым валиком; воду она держала плохо. Весной занесенные ветром на крышу семена прорастали, и она становилась зеленой.
Кровлю своего дома, на которую вела лестница, пристроенная к наружной стороне стены, семья также использовала (2 Цар 19:26; Мф 10:27; Деян 10:9). На крыше часто сушили зерно и фрукты, здесь же хранили часть урожая.
В жаркие летние ночи люди укладывались спать на крыше. Мужчины часто поднимались на кровлю дома, чтобы помолиться; здесь же они держали свои инструменты. Специальным законом предписывалось, чтобы края крыши ограждала невысокая стенка, предохранявшая от падения (Втор 22:8).
Днем люди проводили в доме мало времени. Они были заняты работами в поле, трудились во дворе или в саду.
Обстановка
Обычно семья имела очень мало мебели. Самой важной вещью был сундук, в котором хранили съестные припасы или одежду. У бедняков сундук часто переворачивали вверх дном и использовали как обеденный стол. У некоторых семей были простые деревянные стулья или кресла, однако чаще люди сидели прямо на полу.
Бедные спали на шкурах животных. У более состоятельных людей были грубые матрасы, а иногда даже деревянные кровати. Подушками служили козьи шкуры, набитые шерстью или перьями.
В каждом доме была масляная лампа. Дешевые лампы делали из глины, дорогие — из бронзы и других металлов. Лампы заправляли оливковым маслом, смолой или воском; фитиль был льняной. Светильник оставляли гореть всю ночь — огонь показывал прохожим, что люди в доме спят. Спать без света считалось делом неслыханным.
ДЯКУЮ)
Огромное спасибо за красочное издание!