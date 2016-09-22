Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, интересующихся библейской историей и географией. Эта книга может стать незаменимым учебным пособием благодаря сочетанию доступного текста, красочных фотографий и рисунков, цветных географических карт, схем, хронологических таблиц и диаграмм.

Современный научно-исторический материал систематезирован в энциклопедии по восьми разделам: История Библии, История библейских времен, Введение в Ветхий Завет, Введение в Новый Завет, Жизнь в библейские времена, Религиозная жизнь, Люди Библии, Библия в цифрах и фактах.

Книга содержит разнообразные сведения о множестве интереснейших фактов, относящихся к Библии: о календаре и праздниках, о музыкальных инструментах, о животных и растениях, о медицине и одежде, о правителях Иудеи и занятиях простых людей, об археологических раскопках и исторических открытиях.



Даули - Популярная Библейская энциклопедия

М.: Российское Библейское общество, 2006. — 240 стр.

ISBN 978-5-85524-281-2

Даули - Популярная Библейская энциклопедия - Содержание

ИСТОРИЯ БИБЛИИ Что такое Библия? Как была записана Библия Языки Библии Кто написал Библию? Свитки Мертвого моря Рождение книги Как дошла до нас Библия Переводы Библии Драгоценные книги Библия для народа Больше не надо переписывать! Два великих переводчика Меняющийся язык для меняющегося мира

ИСТОРИЯ БИБЛЕЙСКИХ ВРЕМЕН Библия и археология Как работают археологи Библия и история Страны библейской эпохи Библейская хронология Современное государство Израиль

ВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ Что такое Ветхий Завет Хронологическая таблица Творение и Завет Избранное семейство Новый народ Дарование Закона В Земле Обетованной Судьи Цари, которые вели народ Царство Саула Единое царство Единое царство при Соломоне Два царства Плен и возвращение Четыре державы Как говорили пророки Что пророки говорили народу Поэзия и Премудрость Межзаветный период

ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ ЗАВЕТ Основание всему - Иисус Жизнь Иисуса Политический фон жизни Иисуса Римская империя Евангелия Четыре Евангелия... одна жизнь Матфей Слова и деяния Иисуса Кем был Иисус из Назарета Лука Иисус в Галилее Рельеф Палестины Иоанн Последняя неделя земной жизни Иисуса Иерусалим: последняя неделя земной жизни Иисуса Явления воскресшего Иисуса Путешествия благовестников Деяния Апостолов Ранние послания Павла Павел и Коринф Павел и Рим Позднейшие послания Павла Послание к Евреям Петр и Иоанн Распространение христианства к концу I века Послания Иакова, Иуды и Второе послание Петра Откровение Иоанна

ЖИЗНЬ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА Одежда Жизнь в шатрах Дом Домашняя жизнь Иерусалим: город царя Давида Иерусалим: осажден, разрушен, отстроен заново Иерусалим: Ирод Великий Иерусалим в 30 г. по Р. X. Брак Дети Здоровье и медицина Еда и питье Маслины и виноград Ремесленники Путешествия Оружие и война Рыболовство Пастух Хлебопашество Год земледельца

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ Религиозная жизнь Народ Закона Бог Израилев Иудейские праздники Скиния - Божий шатер Как был обставлен внешний двор История скинии В Землю Обетованную Храм Соломона Синагога Иудейские секты и партии Храм Ирода Разрушение Храма Различные религии в библейские времена

ЛЮДИ БИБЛИИ Первые семьи Годы рабства и исход из Египта Судьи Первые цари Пророки и цари Иуды Цари и пророки Израиля Плен и возвращение на родину Иисус из Назарета Двенадцать апостолов Друзья и враги Иисуса Первые христиане Павел и его сподвижники Помощники и противники Павла

БИБЛИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ О чем говорится в Библии? Приступая к чтению Библии Если вам нужна помощь... Природа в Библии... Имена Божии Некоторые библейские имена и их значения Последние дни Самые популярные английские переводы Библии

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