Как рыбы не осознают, что они находятся в воде, так и мы, люди, часто не осознаем, насколько сильно на нас влияют идеи мира, в котором мы живём. Надеюсь, что эти иллюстрированные истории помогут вам взглянуть на некоторые вещи с новой точки зрения, ну и посмеяться немного. Но ещё важнее, я надеюсь, что вечные истины, которые стоят за этими историями, обогатят вашу жизнь. В конце книги вы найдёте вопросы для обсуждения этих историй.

Дождь лил как из ведра. День был таким ненастным, что даже лягушки не хотели высовываться на улицу.

«Не пойду гулять сегодня. Останусь дома и напишу рассказ», — подумал профессор Квак. Он взял ручку и листок бумаги, сел за стол и начал писать.

Вдруг Квак увидел нечто очень странное: буквы спрыгнули со строчки и поспешили к краю листа!

— Стойте! — воскликнул Квак. — Вы же нужны мне для рассказа!

Буква О выступила вперёд и строго взглянула на Квака:

— В этом-то и проблема. Надоело, что только для этого мы и нужны! Мы для тебя всего лишь инструменты, которые слышат одни команды: «Ты стой здесь в этом слове, а ты — иди вон туда».

Майкл Джеймс Даулинг - Мудрость устами зверюшек - Весёлые истории

перевод с английского семьи Войновых. — Художник Сара Бьюэлл Даулинг. — Д.: Свет на Востоке, 2025. — 80 с.: ил.

Даулинг, Майкл Джеймс - Мудрость устами зверюшек - Весёлые истории - Содержание