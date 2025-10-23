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Даулинг - Мудрость устами зверюшек

Майкл Джеймс Даулинг - Мудрость устами зверюшек - Весёлые истории
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Family

Как рыбы не осознают, что они находятся в воде, так и мы, люди, часто не осознаем, насколько сильно на нас влияют идеи мира, в котором мы живём. Надеюсь, что эти иллюстрированные истории помогут вам взглянуть на некоторые вещи с новой точки зрения, ну и посмеяться немного. Но ещё важнее, я надеюсь, что вечные истины, которые стоят за этими историями, обогатят вашу жизнь. В конце книги вы найдёте вопросы для обсуждения этих историй.

Дождь лил как из ведра. День был таким ненастным, что даже лягушки не хотели высовываться на улицу.

«Не пойду гулять сегодня. Останусь дома и напишу рассказ», — подумал профессор Квак. Он взял ручку и листок бумаги, сел за стол и начал писать.

Вдруг Квак увидел нечто очень странное: буквы спрыгнули со строчки и поспешили к краю листа!

— Стойте! — воскликнул Квак. — Вы же нужны мне для рассказа!

Буква О выступила вперёд и строго взглянула на Квака:

— В этом-то и проблема. Надоело, что только для этого мы и нужны! Мы для тебя всего лишь инструменты, которые слышат одни команды: «Ты стой здесь в этом слове, а ты — иди вон туда».

Майкл Джеймс Даулинг - Мудрость устами зверюшек - Весёлые истории

перевод с английского семьи Войновых. — Художник Сара Бьюэлл Даулинг. — Д.: Свет на Востоке, 2025. — 80 с.: ил.

Даулинг, Майкл Джеймс - Мудрость устами зверюшек - Весёлые истории - Содержание

  • Обложка
  • Предисловие
  • Буквы-бунтари
  • Неверный путь Утёнка
  • Провальная постановка Хрюшкина
  • Вот так Черепаха!
  • Проблема Филина
  • Кролик и Лис
  • Курочка-красавица и её женихи
  • Новый друг Мотылька
  • Особенный день Гусака
  • Вопросы для обсуждения
  • Об авторе и иллюстраторе
Views 244
Rating 5.0 / 5
Added 23.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 9 months ago

Большое спасибо!

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