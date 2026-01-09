Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 4 - Большие пророки

Лютер когда-то сказал, что пророки излагают свою весть своеобразно, нарушая хронологический порядок. Однако свобода, которую себе позволяли пророки, не мешает нам упорядочивать наше понимание их вести. Именно это я и попытался сделать в исследовании книг пророков Исайи и Иеремии, используя упоминаемые в них исторические сведения.

В Книге пророка Исайи такой подход привел меня к разделению всей книги на три части, а если исходить из жизни самого пророка, то первые тридцать девять глав можно разделить на четыре части.

Для лучшего понимания Книги пророка Исайи необходимо знание истории. Невозможно продолжить чтение книги после тридцать девятой главы, не зная о том, что описываемые события происходят на 150 лет позже и что Ассирийская империя уступила место Мидо-Персидскому царству.

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 4 - Большие пророки

Пер. с нидерл. — Черкассы: Коллоквиум, 2012. — 280 с.

ISBN 978-966-8957-29-1

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 4 - Большие пророки - Содержание