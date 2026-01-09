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Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки

Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics Series Даума Дорогами Ветхого Завета (5 books) «Малые пророки» завершают серию ветхозаветных толкований известного голландского богослова. В пятом томе Й. Даума рассматривает последние двеннадцать книг Ветхого Завета, вышедшие из-под пера так называемых малых пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии. Многотомник предназначен как для личных библейских чтений, так и для занятий в домашних группах. Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки Пер. с нидерл. - Черкассы: Коллоквиум, 2012. — 355 с.

ISBN 978-966-8957-33-8 Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки - Содержание 1. Книга пророка Осии

2. Книга пророка Иоиля

3. Книга пророка Амоса

4. Книга пророка Авдия

5. Книга пророка Ионы

6. Книга пророка Михея

7. Книга пророка Наума

8. Книга пророка Аввакума

9. Книга пророка Софонии

10. Книга пророка Агтея

11. Книга пророка Захарии

12. Книга пророка Малахии Views 354 Rating — Added 09.01.2026 Author esxatos