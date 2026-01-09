Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки

Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics
Series Даума Дорогами Ветхого Завета (5 books)

«Малые пророки» завершают серию ветхозаветных толкований известного голландского богослова. В пятом томе Й. Даума рассматривает последние двеннадцать книг Ветхого Завета, вышедшие из-под пера так называемых малых пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии.

Многотомник предназначен как для личных библейских чтений, так и для занятий в домашних группах.

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки

  • Пер. с нидерл. - Черкассы: Коллоквиум, 2012. — 355 с.

  • ISBN 978-966-8957-33-8

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки - Содержание

  • 1. Книга пророка Осии

  • 2. Книга пророка Иоиля

  • 3. Книга пророка Амоса

  • 4. Книга пророка Авдия

  • 5. Книга пророка Ионы

  • 6. Книга пророка Михея

  • 7. Книга пророка Наума

  • 8. Книга пророка Аввакума

  • 9. Книга пророка Софонии

  • 10. Книга пророка Агтея

  • 11. Книга пророка Захарии

  • 12. Книга пророка Малахии

Views 354
Rating
Added 09.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books