Это глубокое исследование раскрывает Евангелие от Луки как самое гуманное и «живописное» повествование о жизни Христа. Лесли Даунэр помогает читателю увидеть в Луке не просто летописца, а талантливого богослова, который сознательно выстраивает текст, чтобы показать безграничное милосердие Бога. Книга акцентирует внимание на «социальном» аспекте благовествования: Христос здесь предстает как Спаситель униженных, целитель разбитых сердец и Друг тех, кого общество оттолкнуло. Труд Даунэра позволяет по-новому взглянуть на знакомые притчи, раскрывая их внутренний литературный блеск и глубокий духовный подтекст. Это незаменимое пособие для тех, кто хочет понять специфический «голос» третьего евангелиста и прочувствовать атмосферу радости и сострадания, которой пронизан его текст.

Эммануил Даунэр – Особенности Евангелия от Луки - Тексты о группах людей, которые упоминаются только Лукою

Пер. с нем. - Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2000. – 112 с.

Эммануил Даунэр – Особенности Евангелия от Луки – Содержание

Кем был Лука?

Кому Лука адресует Евангелие? - Когда было написано Евангелие? - Что привело Луку к описанию упомянутых событий? - Особенность Евангелия от Луки

1. Мы наблюдаем группу ожидающих

Рождение Иисуса и пастухи - Обрезание - Представление в храме - Ожидающие Симеон и Анна - Иисус из Назарета

2. Группа учеников

3. Группа самарян

Благодарный самарянин

4. Мытари

Закхей

5. Зилоты

6. Фарисеи

7. Богатые и бедные

8. Женщины