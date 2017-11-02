Даунинг - Катехизис по доктринам Библии
Насколько бы отличалась сегодня ситуация в наших семьях и в обществе в целом, если бы большинство людей были воспитаны на здравом катехизисе! Насколько бы отличался преобладающий нравственный климат в обществе, если бы через катехизацию в ум и сердце людей была бы внедрена точка соприкосновения с истиной Евангелия. Сейчас мы живем в явно секуляризированном обществе, в котором многие люди вообще не верят в Бога и даже в концепцию истины. В их сердцах или умах нет ничего, что помешало бы им скатываться все дальше в нечестие и безнравственность. А когда-то необходимые духовные и нравственные преграды в значительной части общества были возведены и укреплены с помощью использования здравого катехизиса.
Что сказать о современном дефиците доктринальной истины или даже презрении к ней среди тех, кто причисляет себя к христианам? Подлинное и полное знание Писания должно быть доктринальным знанием. Пока мы не достигнем доктринального знания Писания, наше знание все равно останется в какой-то мере отрывочным, недостаточным, а зачастую и довольно противоречивым. У нас должно быть доктринальное знание Библии и библейское знание доктрины. В этом заключается цель катехизации.
Уильям Р. Даунинг - Катехизис по доктринам Библии с комментарием: Введение в библейское учение в форме катехизса с комментарием
Пер. с англ.
Чернигов: In Lumine Media, 2016. 416 с.
ISBN 978-6177168-32-3־
Уильям Р. Даунинг - Катехизис по доктринам Библии с комментарием: Введение в библейское учение в форме катехизса с комментарием - Оглавление
Предисловие
Введение
- Тексты Писания
- Термин «катехизация»
- Чарльз Сперджен о катехизации
- Практическое использование катехизиса
- Ответы на некоторые возражения против катехизации
- Вопросы и ответы об использовании катехизиса
Часть I. Верующий и его Бог
- Вопрос 1: Какая истина, данная человеку, единственно богодухновенная, непогрешимая и безошибочная?
- Вопрос 2: В чем главное предназначение человека?
- Вопрос 3: Кто один достоин быть в центре нашего познания, поклонения и наслаждения?
- Вопрос 4: Как мы можем познавать Бога?
- Вопрос 5: Какие два типа откровения даны нам Богом, чтобы мы могли познавать Его?
- Вопрос 6: Насколько важно Писание?
Часть II. Писание как Слово Божье
- Вопрос 7: Что такое Библия?
- Вопрос 8: Какие важные термины описывают Библию как записанное Слово Божье?
- Вопрос 9: Что такое богодухновенность Писания?
- Вопрос 10: Что такое авторитет Писания?
- Вопрос 11: Что такое непогрешимость Писания?
- Вопрос 12: Что такое безошибочность Писания?
- Вопрос 13: Что такое достаточность Писания?
- Вопрос 14: Что такое каноничность Писания?
- Вопрос 15: Что такое просвещение?
- Вопрос 16: В какой форме Бог дал нам Свое Слово?
- Вопрос 17: Какова центральная весть Библии?
- Вопрос 18: Почему каждому верующему необходимо изучать Писание?
- Вопрос 19: Что требует Бог в Своем Слове от каждого верующего?
Часть III. Природа, цель и характер Бога
- Вопрос 20: Что мы можем знать о Боге из Его Слова?
- Вопрос 21: Что такое имена Бога?
- Вопрос 22: Что такое атрибуты Бога?
- Вопрос 23: Что говорит Писание о природе Божества?
- Вопрос 24: Кто такой Бог Отец?
- Вопрос 25: Кто такой Господь Иисус Христос?
- Вопрос 26: Кто такой Святой Дух?
- Вопрос 27: Что Писание говорит о Божьем замысле?
- Вопрос 28: Что Писание говорит о нравственном характере Бога?
- Вопрос 29: Что Писание говорит о Божьем милосердии?
Часть IV. Божьи дела: сотворение и провидение
- Вопрос 30: Что такое сотворение?
- Вопрос 31: Как Бог сотворил человека?
- Вопрос 32: Почему, согласно Писанию, Бог сотворил человека?
- Вопрос 33: Говорит ли Писание, что Бог сотворил человека в состоянии невинности или первоначальной праведности?
- Вопрос 34: Что Писание говорит о связи Адама со всем человечеством?
- Вопрос 35: Что такое Божье провидение?
Часть V. Грех и Закон
- Вопрос 36: Что такое грех согласно Писанию?
- Вопрос 37: Каким был грех Адама?
- Вопрос 38: Какими были последствия греха Адама?
- Вопрос 39: Может ли какой-нибудь человек своими силами заслужить или заработать Божье благоволение?
- Вопрос 40: Что, согласно Писанию, Бог дал человеку, чтобы уберечь его от попыток спасти себя своими силами или делами?
- Вопрос 41: Был ли отменен Закон искуплением, совершенным Господом Иисусом Христом?
- Вопрос 42: Каковы отношения между Законом и Евангелием?
- Вопрос 43: К чему сводятся Десять заповедей?
- Вопрос 44: Какая первая заповедь?
- Вопрос 45: Какое значение первой заповеди?
- Вопрос 46: Какая вторая заповедь?
- Вопрос 47: Какое значение второй заповеди?
- Вопрос 48: Какая третья заповедь?
- Вопрос 49: Какое значение третьей заповеди?
- Вопрос 50: Какая четвертая заповедь?
- Вопрос 51: Какое значение четвертой заповеди?
- Вопрос 52: Какая пятая заповедь?
- Вопрос 53: Какое значение пятой заповеди?
- Вопрос 54: Какая шестая заповедь?
- Вопрос 55: Какое значение шестой заповеди?
- Вопрос 56: Какая седьмая заповедь?
- Вопрос 57: Какое значение седьмой заповеди?
- Вопрос 58: Какая восьмая заповедь?
- Вопрос 59: Какое значение восьмой заповеди?
- Вопрос 60: Какая девятая заповедь?
- Вопрос 61: Какое значение девятой заповеди?
- Вопрос 62: Какая десятая заповедь?
- Вопрос 63: Какое значение десятой заповеди?
Часть VI. Искупительный замысел и Искупитель
- Вопрос 64: Оставил ли Бог все человечество осужденным на погибель, в состоянии греха и бедствия?
- Вопрос 65: Что такое искупление?
- Вопрос 66: Что такое завет благодати?
- Вопрос 67: Какие Лица Троицы участвуют в завете благодати и какова роль каждого из них?
- Вопрос 68: Что собой представляет Божье избрание?
- Вопрос 69: Что такое Божье предопределение в контексте искупления?
- Вопрос 70: Кто Искупитель избранных Божьих?
- Вопрос 71: Как Господь Иисус Христос стал Искупителем избранных Божьих?
- Вопрос 72: Какие служения исполняет Господь Иисус Христос как наш Искупитель?
- Вопрос 73: В чем состоит служение Господа Иисуса Христа как Пророка?
- Вопрос 74: В чем состоит служение Господа Иисуса Христа как Священника?
- Вопрос 75: В чем состоит служение Господа Иисуса Христа как Царя?
- Вопрос 76: Как мы становимся причастниками искупления, совершенного Господом Иисусом Христом?
- Вопрос 77: Как Святой Дух применяет к нам приобретенное Христом искупление?
Часть VIІ. Спасение и христианская жизнь
- Вопрос 78: Что совершает Божья благодать в спасении и жизни верующего?
- Вопрос 79: Почему важно учитывать как объективные (вечные), так и субъективные (временные и практические) аспекты спасения?
- Вопрос 80: На чем основана уверенность и поддержка верующего в земной жизни и личном опыте?
- Вопрос 81: Что такое действенное призвание?
- Вопрос 82: Какие блага в этой жизни обретают действенно призванные?
- Вопрос 83: Что такое возрождение?
- Вопрос 84: Какое служение совершает Святой Дух в грешнике до обращения, а потом при обращении и после обращения уже как в верующем?
- Вопрос 85: Что такое спасающее обличение в грехе?
- Вопрос 86: Что такое обращение?
- Вопрос 87: Каким образом возрождение и обращение связаны между собой?
- Вопрос 88: Чем библейское обращение отличается от современной идеи принятия решения?
- Вопрос 89: Что собой представляет евангельская или спасающая вера?
- Вопрос 90: Что собой представляет евангельское или спасающее покаяние в жизнь?
- Вопрос 91: Какие логические и хронологические отношения между верой и покаянием?
- Вопрос 92: Что такое оправдание?
- Вопрос 93: Что такое усыновление?
- Вопрос 94: Что такое освящение?
- Вопрос 95: Какие три аспекта обязательно присутствуют в освящении?
- Вопрос 96: Какие два аспекта относятся к прогрессирующему или практическому освящению?
- Вопрос 97: Что такое молитва?
- Вопрос 98: Каково значение молитвы в жизни и практике верующего?
- Вопрос 99: Какое руководство к молитве дано нам Богом?
- Вопрос 100: Чему учит нас вступление к молитве «Отче наш»?
- Вопрос 101: Чему учит нас первая просьба молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 102: Чему учит нас вторая просьба молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 103: Чему учит нас третья просьба молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 104: Чему учит нас четвертая просьба молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 105: Чему учит нас пятая просьба молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 106: Чему учит нас шестая просьба молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 107: Чему учит нас заключительное славословие молитвы «Отче наш»?
- Вопрос 108: Существуют ли ложные христиане?
- Вопрос 109: Как можно отличить истинного христианина от номинального?
- Вопрос 110: Что такое уверенность в спасении?
- Вопрос 111: Существует ли ложная уверенность в спасении?
- Вопрос 112: Какие библейские аспекты относятся к уверенности в спасении?
- Вопрос 113: От чего спасен или избавлен верующий?
- Вопрос 114: Какое положение верующего по отношению к греху?
- Вопрос 115: Если верующий действенно соединен с Христом со всеми вытекающими последствиями, почему и как он грешит?
- Вопрос 116: Может ли верующий победить любой грех?
- Вопрос 117: Как верующий должен бороться против греха в своей жизни?
- Вопрос 118: Что имеется в виду под христианской свободой?
- Вопрос 119: Могут ли истинные верующие отпасть от состояния благодати из-за своих недостатков, искушений и грехов, с которыми они не справляются?
- Вопрос 120: Что такое мировоззрение?
- Вопрос 121: Что такое библейское или христианское теистическое мировоззрение?
- Вопрос 122: Чем отличаются мировоззрения верующего и неверующего?
- Вопрос 123: Почему для полноценного христианства необходимо библейское мировоззрение?
- Вопрос 124: Что является нравственным стандартом в жизни верующего?
- Вопрос 125: Какую единственную духовную цель определил Бог для каждого верующего?
- Вопрос 126: Какие личные средства благодати назначил Бог для духовного блага, роста и зрелости верующих?
- Вопрос 127: Какие публичные средства благодати Бог установил для духовного блага, роста и зрелости верующих?
- Вопрос 128: Свободен ли верующий как Божье дитя и гражданин Небесного Царства от бед и трудностей, типичных для всех людей?
- Вопрос 129: Может ли верующий быть довольным и радостным в этой жизни, продолжая испытывать те же беды, трудности и скорби, что и все люди?
- Вопрос 130: Какие враги преследуют верующего в этой жизни?
- Вопрос 131: Кто главный противник верующих?
- Вопрос 132: Чем утешается верующий всю свою жизнь, на смертном одре и в час кончины?
- Вопрос 133: Все ли верующие умирают с полной уверенностью, утешением и предвкушением славы?
Часть VIII. Благовестие и служение Евангелия
- Вопрос 134: Что такое Евангелие?
- Вопрос 135: Что такое благовестие?
- Вопрос 136: Что такое апологетика?
- Вопрос 137: Каковы обязанности каждого верующего в связи с благовестием и апологетикой?
- Вопрос 138: Что такое проповедь?
- Вопрос 139: Что такое свободное предложение Евангелия?
- Вопрос 140: Как действенное призвание и возрождение связаны с проповедью Евангелия?
- Вопрос 141: Каждый ли верующий призван к христианскому служению?
- Вопрос 142: Кто должен заниматься публичным служением Слова?
- Вопрос 143: Что такое духовное возрождение или пробуждение?
- Вопрос 144: Следует ли в современный период истории церкви ожидать религиозного возрождения?
- Вопрос 145: Что, согласно библейским и историческим свидетельствам, предшествует возрождению и духовному пробуждению?
Часть IX. Церковь и церковные установления
- Вопрос 146: Что означает слово «церковь»?
- Вопрос 147: Что такое новозаветная или евангельская церковь?
- Вопрос 148: В чем различие между церковью и Царством?
- Вопрос 149: Всегда ли существовали новозаветные церкви от времени земного служения нашего Господа и до сих пор?
- Вопрос 150: Кто служит основанием новозаветной церкви?
- Вопрос 151: В чем предназначение новозаветной церкви?
- Вопрос 152: Какой властью обладает новозаветная церковь?
- Вопрос 153: Какая форма церковного руководства ближе всего соответствует учению Нового Завета?
- Вопрос 154: Какие должности есть в новозаветной церкви?
- Вопрос 155: Какие два установления есть в новозаветной церкви?
- Вопрос 156: Что такое крещение?
- Вопрос 157: Какой способ крещения соответствует Писанию, и кто должен быть крещен?
- Вопрос 158: Необходимо ли крестить младенцев, родившихся у верующих родителей?
- Вопрос 159: Что такое вечеря Господня?
- Вопрос 160: Какие элементы следует использовать для соблюдения вечери Господней?
- Вопрос 161: Должны ли все христиане вместе участвовать в вечере Господней?
- Вопрос 162: Кто должен участвовать в вечере Господней?
- Вопрос 163: Что такое церковная дисциплина?
- Вопрос 164: Каким должен быть главный отличительный признак истинных христиан в отношениях друг с другом?
Часть X. Последние события
- Вопрос 165: О каких видах смерти говорится в Писании?
- Вопрос 166: Что такое физическая смерть?
- Вопрос 167: Почему верующие умирают?
- Вопрос 168: Что такое промежуточное состояние?
- Вопрос 169: Что такое воскресение праведных?
- Вопрос 170: Какие три основные точки зрения на Тысячелетнее царство?
- Вопрос 171: Что такое воскресение осуждения?
- Вопрос 172: Что говорит Писание о вечном состоянии?
Уильям Р. Даунинг - Катехизис по доктринам Библии с комментарием: Введение в библейское учение в форме катехизса с комментарием - Предисловие
Этот катехизис представляет собой введение в библейское учение. Данная книга составлена в форме катехизиса для облегчения ее изучения, расположения тем и заучивания. Она была написана для использования в наших собраниях. Мы верим, что она будет полезна отцам, проводящим семейное поклонение, в группах по изучению Библии, для занятий в домашней школе, старшим детям и всем желающим получить базовые знания библейских доктрин. Эта книга предназначена для ежедневного чтения.
Настоящий катехизис построен на библейском учении. Изначально он предназначался баптистам. Хотя у нас много общего с другими христианами, у нас также есть свои отличия, которые мы считаем основанными на Писании. Где необходимо, такие вопросы особо выделены и подробно изложены. Данный катехизис составлен с комментарием. Основные и существенные вопросы каждой темы сопровождаются кратким и связным объяснением и обсуждением. В связи с этим книгу можно использовать в качестве начального руководства по изучению доктрин.
Наше желание, если Богу будет угодно дать нам время и возможности, расширить это начальное руководство до существенно большего объема, дополнив его экзегетическими, историческими и богословскими заметками, исследованиями и цитатами различных авторов. По благому Божьему провидению, пусть этот скромный труд окажется и пригодным, и полезным всем христианам.
У. Р. Даунинг
спасибо