Насколько бы отличалась сегодня ситуация в наших семьях и в обществе в целом, если бы большинство людей были воспитаны на здравом катехизисе! Насколько бы отличался преобладающий нравственный климат в обществе, если бы через катехизацию в ум и сердце людей была бы внедрена точка соприкосновения с истиной Евангелия. Сейчас мы живем в явно секуляризированном обществе, в котором многие люди вообще не верят в Бога и даже в концепцию истины. В их сердцах или умах нет ничего, что помешало бы им скатываться все дальше в нечестие и безнравственность. А когда-то необходимые духовные и нравственные преграды в значительной части общества были возведены и укреплены с помощью использования здравого катехизиса.

Что сказать о современном дефиците доктринальной истины или даже презрении к ней среди тех, кто причисляет себя к христианам? Подлинное и полное знание Писания должно быть доктринальным знанием. Пока мы не достигнем доктринального знания Писания, наше знание все равно останется в какой-то мере отрывочным, недостаточным, а зачастую и довольно противоречивым. У нас должно быть доктринальное знание Библии и библейское знание доктрины. В этом заключается цель катехизации.

Уильям Р. Даунинг - Катехизис по доктринам Библии с комментарием: Введение в библейское учение в форме катехизса с комментарием

Пер. с англ.

Чернигов: In Lumine Media, 2016. 416 с.

ISBN 978-6177168-32-3־

Уильям Р. Даунинг - Катехизис по доктринам Библии с комментарием: Введение в библейское учение в форме катехизса с комментарием - Оглавление

Предисловие

Введение

Тексты Писания

Термин «катехизация»

Чарльз Сперджен о катехизации

Практическое использование катехизиса

Ответы на некоторые возражения против катехизации

Вопросы и ответы об использовании катехизиса

Часть I. Верующий и его Бог

Вопрос 1: Какая истина, данная человеку, единственно богодухновенная, непогрешимая и безошибочная?

Вопрос 2: В чем главное предназначение человека?

Вопрос 3: Кто один достоин быть в центре нашего познания, поклонения и наслаждения?

Вопрос 4: Как мы можем познавать Бога?

Вопрос 5: Какие два типа откровения даны нам Богом, чтобы мы могли познавать Его?

Вопрос 6: Насколько важно Писание?

Часть II. Писание как Слово Божье

Вопрос 7: Что такое Библия?

Вопрос 8: Какие важные термины описывают Библию как записанное Слово Божье?

Вопрос 9: Что такое богодухновенность Писания?

Вопрос 10: Что такое авторитет Писания?

Вопрос 11: Что такое непогрешимость Писания?

Вопрос 12: Что такое безошибочность Писания?

Вопрос 13: Что такое достаточность Писания?

Вопрос 14: Что такое каноничность Писания?

Вопрос 15: Что такое просвещение?

Вопрос 16: В какой форме Бог дал нам Свое Слово?

Вопрос 17: Какова центральная весть Библии?

Вопрос 18: Почему каждому верующему необходимо изучать Писание?

Вопрос 19: Что требует Бог в Своем Слове от каждого верующего?

Часть III. Природа, цель и характер Бога

Вопрос 20: Что мы можем знать о Боге из Его Слова?

Вопрос 21: Что такое имена Бога?

Вопрос 22: Что такое атрибуты Бога?

Вопрос 23: Что говорит Писание о природе Божества?

Вопрос 24: Кто такой Бог Отец?

Вопрос 25: Кто такой Господь Иисус Христос?

Вопрос 26: Кто такой Святой Дух?

Вопрос 27: Что Писание говорит о Божьем замысле?

Вопрос 28: Что Писание говорит о нравственном характере Бога?

Вопрос 29: Что Писание говорит о Божьем милосердии?

Часть IV. Божьи дела: сотворение и провидение

Вопрос 30: Что такое сотворение?

Вопрос 31: Как Бог сотворил человека?

Вопрос 32: Почему, согласно Писанию, Бог сотворил человека?

Вопрос 33: Говорит ли Писание, что Бог сотворил человека в состоянии невинности или первоначальной праведности?

Вопрос 34: Что Писание говорит о связи Адама со всем человечеством?

Вопрос 35: Что такое Божье провидение?

Часть V. Грех и Закон

Вопрос 36: Что такое грех согласно Писанию?

Вопрос 37: Каким был грех Адама?

Вопрос 38: Какими были последствия греха Адама?

Вопрос 39: Может ли какой-нибудь человек своими силами заслужить или заработать Божье благоволение?

Вопрос 40: Что, согласно Писанию, Бог дал человеку, чтобы уберечь его от попыток спасти себя своими силами или делами?

Вопрос 41: Был ли отменен Закон искуплением, совершенным Господом Иисусом Христом?

Вопрос 42: Каковы отношения между Законом и Евангелием?

Вопрос 43: К чему сводятся Десять заповедей?

Вопрос 44: Какая первая заповедь?

Вопрос 45: Какое значение первой заповеди?

Вопрос 46: Какая вторая заповедь?

Вопрос 47: Какое значение второй заповеди?

Вопрос 48: Какая третья заповедь?

Вопрос 49: Какое значение третьей заповеди?

Вопрос 50: Какая четвертая заповедь?

Вопрос 51: Какое значение четвертой заповеди?

Вопрос 52: Какая пятая заповедь?

Вопрос 53: Какое значение пятой заповеди?

Вопрос 54: Какая шестая заповедь?

Вопрос 55: Какое значение шестой заповеди?

Вопрос 56: Какая седьмая заповедь?

Вопрос 57: Какое значение седьмой заповеди?

Вопрос 58: Какая восьмая заповедь?

Вопрос 59: Какое значение восьмой заповеди?

Вопрос 60: Какая девятая заповедь?

Вопрос 61: Какое значение девятой заповеди?

Вопрос 62: Какая десятая заповедь?

Вопрос 63: Какое значение десятой заповеди?

Часть VI. Искупительный замысел и Искупитель

Вопрос 64: Оставил ли Бог все человечество осужденным на погибель, в состоянии греха и бедствия?

Вопрос 65: Что такое искупление?

Вопрос 66: Что такое завет благодати?

Вопрос 67: Какие Лица Троицы участвуют в завете благодати и какова роль каждого из них?

Вопрос 68: Что собой представляет Божье избрание?

Вопрос 69: Что такое Божье предопределение в контексте искупления?

Вопрос 70: Кто Искупитель избранных Божьих?

Вопрос 71: Как Господь Иисус Христос стал Искупителем избранных Божьих?

Вопрос 72: Какие служения исполняет Господь Иисус Христос как наш Искупитель?

Вопрос 73: В чем состоит служение Господа Иисуса Христа как Пророка?

Вопрос 74: В чем состоит служение Господа Иисуса Христа как Священника?

Вопрос 75: В чем состоит служение Господа Иисуса Христа как Царя?

Вопрос 76: Как мы становимся причастниками искупления, совершенного Господом Иисусом Христом?

Вопрос 77: Как Святой Дух применяет к нам приобретенное Христом искупление?

Часть VIІ. Спасение и христианская жизнь

Вопрос 78: Что совершает Божья благодать в спасении и жизни верующего?

Вопрос 79: Почему важно учитывать как объективные (вечные), так и субъективные (временные и практические) аспекты спасения?

Вопрос 80: На чем основана уверенность и поддержка верующего в земной жизни и личном опыте?

Вопрос 81: Что такое действенное призвание?

Вопрос 82: Какие блага в этой жизни обретают действенно призванные?

Вопрос 83: Что такое возрождение?

Вопрос 84: Какое служение совершает Святой Дух в грешнике до обращения, а потом при обращении и после обращения уже как в верующем?

Вопрос 85: Что такое спасающее обличение в грехе?

Вопрос 86: Что такое обращение?

Вопрос 87: Каким образом возрождение и обращение связаны между собой?

Вопрос 88: Чем библейское обращение отличается от современной идеи принятия решения?

Вопрос 89: Что собой представляет евангельская или спасающая вера?

Вопрос 90: Что собой представляет евангельское или спасающее покаяние в жизнь?

Вопрос 91: Какие логические и хронологические отношения между верой и покаянием?

Вопрос 92: Что такое оправдание?

Вопрос 93: Что такое усыновление?

Вопрос 94: Что такое освящение?

Вопрос 95: Какие три аспекта обязательно присутствуют в освящении?

Вопрос 96: Какие два аспекта относятся к прогрессирующему или практическому освящению?

Вопрос 97: Что такое молитва?

Вопрос 98: Каково значение молитвы в жизни и практике верующего?

Вопрос 99: Какое руководство к молитве дано нам Богом?

Вопрос 100: Чему учит нас вступление к молитве «Отче наш»?

Вопрос 101: Чему учит нас первая просьба молитвы «Отче наш»?

Вопрос 102: Чему учит нас вторая просьба молитвы «Отче наш»?

Вопрос 103: Чему учит нас третья просьба молитвы «Отче наш»?

Вопрос 104: Чему учит нас четвертая просьба молитвы «Отче наш»?

Вопрос 105: Чему учит нас пятая просьба молитвы «Отче наш»?

Вопрос 106: Чему учит нас шестая просьба молитвы «Отче наш»?

Вопрос 107: Чему учит нас заключительное славословие молитвы «Отче наш»?

Вопрос 108: Существуют ли ложные христиане?

Вопрос 109: Как можно отличить истинного христианина от номинального?

Вопрос 110: Что такое уверенность в спасении?

Вопрос 111: Существует ли ложная уверенность в спасении?

Вопрос 112: Какие библейские аспекты относятся к уверенности в спасении?

Вопрос 113: От чего спасен или избавлен верующий?

Вопрос 114: Какое положение верующего по отношению к греху?

Вопрос 115: Если верующий действенно соединен с Христом со всеми вытекающими последствиями, почему и как он грешит?

Вопрос 116: Может ли верующий победить любой грех?

Вопрос 117: Как верующий должен бороться против греха в своей жизни?

Вопрос 118: Что имеется в виду под христианской свободой?

Вопрос 119: Могут ли истинные верующие отпасть от состояния благодати из-за своих недостатков, искушений и грехов, с которыми они не справляются?

Вопрос 120: Что такое мировоззрение?

Вопрос 121: Что такое библейское или христианское теистическое мировоззрение?

Вопрос 122: Чем отличаются мировоззрения верующего и неверующего?

Вопрос 123: Почему для полноценного христианства необходимо библейское мировоззрение?

Вопрос 124: Что является нравственным стандартом в жизни верующего?

Вопрос 125: Какую единственную духовную цель определил Бог для каждого верующего?

Вопрос 126: Какие личные средства благодати назначил Бог для духовного блага, роста и зрелости верующих?

Вопрос 127: Какие публичные средства благодати Бог установил для духовного блага, роста и зрелости верующих?

Вопрос 128: Свободен ли верующий как Божье дитя и гражданин Небесного Царства от бед и трудностей, типичных для всех людей?

Вопрос 129: Может ли верующий быть довольным и радостным в этой жизни, продолжая испытывать те же беды, трудности и скорби, что и все люди?

Вопрос 130: Какие враги преследуют верующего в этой жизни?

Вопрос 131: Кто главный противник верующих?

Вопрос 132: Чем утешается верующий всю свою жизнь, на смертном одре и в час кончины?

Вопрос 133: Все ли верующие умирают с полной уверенностью, утешением и предвкушением славы?

Часть VIII. Благовестие и служение Евангелия

Вопрос 134: Что такое Евангелие?

Вопрос 135: Что такое благовестие?

Вопрос 136: Что такое апологетика?

Вопрос 137: Каковы обязанности каждого верующего в связи с благовестием и апологетикой?

Вопрос 138: Что такое проповедь?

Вопрос 139: Что такое свободное предложение Евангелия?

Вопрос 140: Как действенное призвание и возрождение связаны с проповедью Евангелия?

Вопрос 141: Каждый ли верующий призван к христианскому служению?

Вопрос 142: Кто должен заниматься публичным служением Слова?

Вопрос 143: Что такое духовное возрождение или пробуждение?

Вопрос 144: Следует ли в современный период истории церкви ожидать религиозного возрождения?

Вопрос 145: Что, согласно библейским и историческим свидетельствам, предшествует возрождению и духовному пробуждению?

Часть IX. Церковь и церковные установления

Вопрос 146: Что означает слово «церковь»?

Вопрос 147: Что такое новозаветная или евангельская церковь?

Вопрос 148: В чем различие между церковью и Царством?

Вопрос 149: Всегда ли существовали новозаветные церкви от времени земного служения нашего Господа и до сих пор?

Вопрос 150: Кто служит основанием новозаветной церкви?

Вопрос 151: В чем предназначение новозаветной церкви?

Вопрос 152: Какой властью обладает новозаветная церковь?

Вопрос 153: Какая форма церковного руководства ближе всего соответствует учению Нового Завета?

Вопрос 154: Какие должности есть в новозаветной церкви?

Вопрос 155: Какие два установления есть в новозаветной церкви?

Вопрос 156: Что такое крещение?

Вопрос 157: Какой способ крещения соответствует Писанию, и кто должен быть крещен?

Вопрос 158: Необходимо ли крестить младенцев, родившихся у верующих родителей?

Вопрос 159: Что такое вечеря Господня?

Вопрос 160: Какие элементы следует использовать для соблюдения вечери Господней?

Вопрос 161: Должны ли все христиане вместе участвовать в вечере Господней?

Вопрос 162: Кто должен участвовать в вечере Господней?

Вопрос 163: Что такое церковная дисциплина?

Вопрос 164: Каким должен быть главный отличительный признак истинных христиан в отношениях друг с другом?

Часть X. Последние события

Вопрос 165: О каких видах смерти говорится в Писании?

Вопрос 166: Что такое физическая смерть?

Вопрос 167: Почему верующие умирают?

Вопрос 168: Что такое промежуточное состояние?

Вопрос 169: Что такое воскресение праведных?

Вопрос 170: Какие три основные точки зрения на Тысячелетнее царство?

Вопрос 171: Что такое воскресение осуждения?

Вопрос 172: Что говорит Писание о вечном состоянии?

Уильям Р. Даунинг - Катехизис по доктринам Библии с комментарием: Введение в библейское учение в форме катехизса с комментарием - Предисловие

Этот катехизис представляет собой введение в библейское учение. Данная книга составлена в форме катехизиса для облегчения ее изучения, расположения тем и заучивания. Она была написана для использования в наших собраниях. Мы верим, что она будет полезна отцам, проводящим семейное поклонение, в группах по изучению Библии, для занятий в домашней школе, старшим детям и всем желающим получить базовые знания библейских доктрин. Эта книга предназначена для ежедневного чтения.

Настоящий катехизис построен на библейском учении. Изначально он предназначался баптистам. Хотя у нас много общего с другими христианами, у нас также есть свои отличия, которые мы считаем основанными на Писании. Где необходимо, такие вопросы особо выделены и подробно изложены. Данный катехизис составлен с комментарием. Основные и существенные вопросы каждой темы сопровождаются кратким и связным объяснением и обсуждением. В связи с этим книгу можно использовать в качестве начального руководства по изучению доктрин.

Наше желание, если Богу будет угодно дать нам время и возможности, расширить это начальное руководство до существенно большего объема, дополнив его экзегетическими, историческими и богословскими заметками, исследованиями и цитатами различных авторов. По благому Божьему провидению, пусть этот скромный труд окажется и пригодным, и полезным всем христианам.

У. Р. Даунинг