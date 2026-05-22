Даурли - К. Г. Юнг и христианство

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Gnosticism Secret Societies

Данная книга собрала под своей обложкой работы аналитических психологов, посвященные анализу отношений Юнга к религии и, в частности, к христианству.

Джон Даурли анализирует юнговское понимание христианских символов и критику христианской традиции; Эдвард Эдингер рассматривает связь индивидуации и религиозной функции психического; Валерий Зеленский показывает, как глубинная психология предлагает новый духовный синтез.

Даурли Д. П., Эдингер Э., Зеленский В. – К. Г. Юнг и христианство

Даурли Д. П., Эдингер Э., Зеленский В. К. Г. Юнг и христианство / Пер. Ю. Донца, М. Завьяловой, В. Зеленского, А. Шурбелева; науч. ред. и послесл. В. В. Зеленского. — СПб.: Академический проект, 1999. — 287 с.
ISBN 5-7331-0160-1

Даурли Д. П., Эдингер Э., Зеленский В. – К. Г. Юнг и христианство – Содержание

  • Джон П. Даурли. Болезнь по имени человек. Юнгианская критика христианства

    • Двойственность Юнга по отношению к христианству

    • Священный бред

    • Систематическая слепота

    • Как был проигран Запад

    • Теопатология и христопатология

    • Гностическое христианство

  • Эдвард Эдингер. Эго и архетип. Индивидуация и религиозная функция психического

    • Индивидуация как путь жизни

    • Поиск смысла

    • Христос как парадигма индивидуирующего эго

    • Быть индивидом

    • Архетип Троицы и диалектика развития

  • Валерий Зеленский. Юнг и религия

Added 22.05.2026
