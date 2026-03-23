Давидов - Буквы нашей жизни

Тора и все другие священные еврейские тексты в рукописях были написаны квадратным шрифтом, ктав ашури. Многие народы используют начертание букв этого ктава, изменив их в соответствие с национальными особенностями. Так появились греческий, римский и арабский шрифты, а позже кириллица.

«Арамейское, то есть семитское письмо ашури, оказалось в основе уйгурского, монгольского и орхоно-енисейского алфавитов. Есть гипотеза о таком же происхождении индийских письменностей кхарошти и брахми. Северносемитское письмо предшественник всех остальных известных алфавитов» (Л.Э.С.).

Все эти шрифты передают только звучание, где форма букв, графическое исполнение соответствуют ментальности народов и выражает их эстетические потребности, но не духовное содержание. Например, готическое письмо в Европе или арабская каллиграфия.

Красивая каллиграфия в Торе это та, где каждая буква соответствует законам, полученным Моше на горе Синай.

- В сакральных текстах Торы ко всем знакам письма предъявляются повышенные требования:правильное графическое исполнение,

- правильное произношение,

- соответствие гиматрии.

Неверное написание, ошибка в букве, ошибка в слове могут привести к несчастью. Например, отсутствие океца, маленького лучика над буквой йуд в мезузе у входа в дом, может стать причиной болезни его жителей. Очевидно, что «Альфа-бета» священного языка буквы нашей жизни.

И мы видим, что «Альфа-бета» строительный материал «в руках» Творца.

Каббала исследует все буквы от «Алеф» до «Тав», от них мы принимаем начала мудрости, «решит хохма», и стараемся осмыслить устройство нашего мира.

Погружаясь в мудрость Торы, нельзя произвольно толковать форму, строение, правила написания и смысл букв лашон ha-кодеш (Мигдаль Хананэль 1).

С давних пор до сегодняшнего дня нас направляют и удерживают от ошибок: раби Акива и рав ЬАмнуна Саба (Ъа-закен) из Сихнина, раби Шимон бен Йохай, раби Моше Кордоверо, раби ЭлияЬу Видаш, раби Хаим Моше Луцатто, раби Хаим бен Атар, раби Хаим Йосеф и другие наши учителя.

С того дня, как ребёнок начинает говорить, отец учит его еловам: «Тора цива лану Моше мораша кеНилат Яаков», [«Закон заповедал нам Моше, наследие общине Яакова»), и должен научить первым строкам «Шма Исраэль» (Бавли, «Сукка» 44-а).

Всесильный, благословен Он, наслаждается, когда дети изучают Его правила и законы, то есть Дэрех эрец и Тору Его. Как сказано: «Из уст младенцев и грудных детей основал Ты силу...» (ТеИилим 8:3).

В три года следует учить сына или дочь буквам священного языка, лашон ha-кодеш, а когда подрастёт, в пять или в шесть лет привести его к учителю, чтобы читал и запоминал слова Торы.

Каждая буква в священном языке была подобна безжизненному телу до тех пор, пока не получила божественную искру из Души Творца (30hap, «Шир ha-ширим»).

Звучание букв зависит от нэкудот, получив их, они оживают и приобретают смысл. Не могут буквы существовать без нэкудот (30hap, «Шир ha-ширим»). Они были всегда, но помещать их в тексте стали сравнительно недавно, 1300 лет тому назад, когда мудрецы Торы Бавеля и Тверии записывали комментарии на Талмуд.

Адам Давидов - Буквы нашей жизни - Алеф-бет начала мудрости

«Студия Клик» Иерусалим, 2015

ISBN 978-965-7392-78-2

SYMBOLS OF OUR LIVES Alpha-Beta the beginning of wisdom

Author: Adam Davidov

"Studio Click" Jerusalem

Адам Давидов - Буквы нашей жизни - Алеф-бет начала мудрости - Содержание

1. Буква «АЛЕФ»

2. Обитель истины

3. Буква «БЕТ»

4. Благословение-бэраха..

5. Буква «Гимел»

6. Гораль

7. Буква «Далет»

8. Дверь

9. Буква «hей»

10. Эвель

11. Буква «Вав»

12. Веред

13. Буква «Заин»

14. Зоhap

15. Буква «Хет»

16. Хэсед

17. Буква «Тет»

18. Тов леха, хорошо тебе..

19. Буква «Йуд»

20. Йецер ha-pa

21. Буква «Каф»

22. Кислев

23. Буква «Ламед»

24. Леон и Лея

25. Буква «Мем»

26. Мера за меру

27. Буква «Нун»

28. Над и Гад

29. Буква «Самех»

30. Бен сорер у-море

31. Буква «Айн»

32. Ани и ашир

33. Буква «Пей-Фей»

34. Пеот пейсы

35. Буква «Цади»

36. Цэдока

37. Буква «Куф»

38. Каббала

39. Буква «Реш»

40. Рефуа

41. Буква «Шин»

42. Шэвуа

43. Буква «Тав»