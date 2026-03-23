Рабену Бехайе считает, что книгу эту написал Моше-рабену - о том же говорит Талмуд (Бава Батра 14). Мы согласны с этим и принимаем её как назидание для нас и для всех людей, стремящихся исполнять волю владыки Мира.

Нелегко перевести и выразить русским языком глубокую мудрость Лашон hакодеш, еврейского языка. Я отказался от буквального перевода, старался передать смысл текста просто и доступно, а также отказался от архаичных (старославянских и старорусских) слов и фраз, которыми пользуются некоторые переводчики древних еврейских текстов на русский язык.

Наверное, у специалистов найдется немало замечаний, и они будут правы, однако я надеюсь, что тем, кто пойдёт за мной, будет легче, и результат их труда будет ближе к совершенству.

Адам Давидов - Иов - Перевод и комментарии на основе Танаха, Талмуда, мидрашей и книг еврейских мудрецов - Предисловие переводчика

Многих страшит судьба Иова, и даже те, чьи знания Торы глубоки, остерегаются говорить об этом. И именно на его опыте мы должны были бы узнать, почему страдают праведники, а злодеям хорошо. И конечно, нас не утешит высказывание некоторых исследователей, что Богу нужны совершенные беспорочные жертвы, и об этом сказано в Торе, что он ждёт грехоочистительную жертву без порока. (Ваикра 4:32) Мы не знаем, каким образом праведники и невинные дети искупают грехи человечества. Не о них ли сказали наши мудрецы, что Небесный Суд не наказывает детей раннего возраста? (Шабат 89б) Причина страданий намного глубже, а справедливость деяний Творца несомненна. Именно поэтому нам дана книга Иова: чтобы учились мы и не ставили себя выше праведников и пророков.

Иов - праведник и пророк. Мы знаем, что среди его современников были пророки, мудрецы и великие праведники. Был нечестивый Билъам и был главный священник Мидьяна Итро, который отказался служить идолам и обратился к Творцу. А Моше-рабену в то же самое время соединил в себе великую праведность с глубокой мудростью и достиг такой пророческой силы, которая оказалась недоступна другим во все времена.

однако и ему не была открыта тайна воздаяния и милосердия Владыки Мира. Сказал Всесильный: «Я помилую того, кого помилую» (Шмот 33:19), - даже если он недостоин, «и пожалею того, кого пожалею», - даже если он недостоин. (Берахот 7а) Имеется в виду, «недостоин» - по мнению людей. И в иди м мы, что пути Провидения недоступны пониманию человека. (Рамбам, «О причинах страдания в этом мире» )

Надеюсь, что эта книга поможет нам стать мудрее и ближе к Творцу, и Он не станет испытывать нас, как испытывал Иова. Мир вам