Давидюк Джордж – У домі мого Батька - Як бути батьком, який приносить благословення у свій дім
Батько має сильний вплив на сім’ю. Саме цю думку я мав на меті донести до читача. Ця книжка — для чоловіків, незалежно від того, чи є вони батьками, чи синами, чи старшими братами, чи тими, хто допомагає своїм одиноким матерям, які залишилися без чоловіків.
Звісно, що я не фахівець із цього питання. Аж ніяк! Тому замість того, щоб давати вам наукові дані чи інформувати про результати опитувань і тестів, хочу поділитися власними переживаннями та спогадами як сина і як батька. Я хочу, щоб ви стали найкращим батьком, яким лише можете бути завдяки милості Божій. Я намагаюся бути таким.
Так багато книжок написано на тему батьківства, особливо для матерів. Набагато простіше окреслити традиційну роль у вихованні дітей, яка покладена на маму. Вона виношує під серцем ненароджене немовля, переживає біль під час його появи на світ, годує його грудьми й піклується про нього в найбільш безпомічний і вразливий період життя. Вона поруч, коли дитя робить свої перші нерішучі кроки, і є полум’яним захисником його дитинства. А як стосовно батька? Що очікується від нього?
Часто батько задовольняється тим, що занурюється у свою роботу, передоручаючи матері навчання й виховання дитини. Зрештою, зазвичай він є тим, хто забезпечує свою родину, важко працюючи поза домом, щоб заробити на необхідне (а іноді й просто приємне) для своєї сім’ї. Мама виховує дітей, а батько приносить додому, так би мовити, хліб і до хліба, чи не так?
Усе це добре, проте інколи йому не вдається зрозуміти надзвичайну батьківську відповідальність, яку Бог покладає на нього. Господь визначив роль батька — бути активно залученим до захисту й піклування про синів та дочок, до навчання їх «уроків життя».
Тож виховання дітей — це не лише відповідальність мами. Саме про це йдеться у цій книжці.
Отже, мами, я сподіваюся: ви не почуватиметеся обділеними через те, що я пишу цю книжку для чоловіків. Вони просто потребують такої книжки більше, ніж ви. Проте я не заперечуватиму, якщо ви її читатимете. До речі, придбайте її для свого чоловіка!
Джордж Давидюк – У домі мого Батька - Як бути батьком, який приносить благословення у свій дім
Пер. з англ. Колівошка Т. - К.: Брайт Букс, 2021. 220 с.
ISBN 978-617-7766-57-4
Джордж Давидюк – У домі мого Батька – Зміст
Передмова
Вступ. Блудний син та його батько
- Розділ 1. «У домі Мого Батька»
- Розділ 2. У домі мого земного батька
- Розділ 3. Здорові межі
- Розділ 4. Благочестиве виховання
- Розділ 5. Наслідки: бульбашки Луки і м’яч Андрія
- Розділ 6. Коли мені слід мати «цю розмову» зі своїми дітьми
- Розділ 7. Бачення, напрям та ідентичність
- Розділ 8. Навчання в дитинстві
- Розділ 9. Як захистити свою сім’ю? Частина 1. Молитва
- Розділ 10. Як захистити свою сім’ю? Частина 2. Обмеження та спілкування
- Розділ 11. Боротьба та подолання залежності
- Розділ 12. Сила підбадьорення
- Розділ 13. Просити пробачення: паролі, гординя й терпіння
- Розділ 14. Бути чесним: різдвяні стільці
- Розділ 15. Найкращий тато в Біблії
- Розділ 16. Привілей благословляти
- Розділ 17. Відпускаючи своїх дітей
- Розділ 18. Повернення додому
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