Давидюк Джордж – У домі мого Батька - Як бути батьком, який приносить благословення у свій дім

Батько має сильний вплив на сім’ю. Саме цю думку я мав на меті донести до читача. Ця книжка — для чоловіків, незалежно від того, чи є вони батьками, чи синами, чи старшими братами, чи тими, хто допомагає своїм одиноким матерям, які залишилися без чоловіків.

Звісно, що я не фахівець із цього питання. Аж ніяк! Тому замість того, щоб давати вам наукові дані чи інформувати про результати опитувань і тестів, хочу поділитися власними переживаннями та спогадами як сина і як батька. Я хочу, щоб ви стали найкращим батьком, яким лише можете бути завдяки милості Божій. Я намагаюся бути таким.

Так багато книжок написано на тему батьківства, особливо для матерів. Набагато простіше окреслити традиційну роль у вихованні дітей, яка покладена на маму. Вона виношує під серцем ненароджене немовля, переживає біль під час його появи на світ, годує його грудьми й піклується про нього в найбільш безпомічний і вразливий період життя. Вона поруч, коли дитя робить свої перші нерішучі кроки, і є полум’яним захисником його дитинства. А як стосовно батька? Що очікується від нього?

Часто батько задовольняється тим, що занурюється у свою роботу, передоручаючи матері навчання й виховання дитини. Зрештою, зазвичай він є тим, хто забезпечує свою родину, важко працюючи поза домом, щоб заробити на необхідне (а іноді й просто приємне) для своєї сім’ї. Мама виховує дітей, а батько приносить додому, так би мовити, хліб і до хліба, чи не так?

Усе це добре, проте інколи йому не вдається зрозуміти надзвичайну батьківську відповідальність, яку Бог покладає на нього. Господь визначив роль батька — бути активно залученим до захисту й піклування про синів та дочок, до навчання їх «уроків життя».

Тож виховання дітей — це не лише відповідальність мами. Саме про це йдеться у цій книжці.

Отже, мами, я сподіваюся: ви не почуватиметеся обділеними через те, що я пишу цю книжку для чоловіків. Вони просто потребують такої книжки більше, ніж ви. Проте я не заперечуватиму, якщо ви її читатимете. До речі, придбайте її для свого чоловіка!

Джордж Давидюк – У домі мого Батька - Як бути батьком, який приносить благословення у свій дім

Пер. з англ. Колівошка Т. - К.: Брайт Букс, 2021. 220 с.

ISBN 978-617-7766-57-4

Джордж Давидюк – У домі мого Батька – Зміст

Передмова

Вступ. Блудний син та його батько

Розділ 1. «У домі Мого Батька»

Розділ 2. У домі мого земного батька

Розділ 3. Здорові межі

Розділ 4. Благочестиве виховання

Розділ 5. Наслідки: бульбашки Луки і м’яч Андрія

Розділ 6. Коли мені слід мати «цю розмову» зі своїми дітьми

Розділ 7. Бачення, напрям та ідентичність

Розділ 8. Навчання в дитинстві

Розділ 9. Як захистити свою сім’ю? Частина 1. Молитва

Розділ 10. Як захистити свою сім’ю? Частина 2. Обмеження та спілкування

Розділ 11. Боротьба та подолання залежності

Розділ 12. Сила підбадьорення

Розділ 13. Просити пробачення: паролі, гординя й терпіння

Розділ 14. Бути чесним: різдвяні стільці

Розділ 15. Найкращий тато в Біблії

Розділ 16. Привілей благословляти

Розділ 17. Відпускаючи своїх дітей

Розділ 18. Повернення додому

Про автора

Подяка