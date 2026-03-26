Давыденков - Эфиопский язык

Протоиерей Давыденков Олег - Эфиопский язык

Эфиопский язык: Учебное пособие

Ч. I / О. Давыденков, прот. — 2-е изд., испр. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. — 216 с.

Серия «Древние языки христианского Востока»

В 2-х частях.

ISBN 978-5-7429-0386-4

Протоиерей Давыденков Олег - Эфиопский язык - Содержание

Том I

УРОК I.

§ 1 Система гласных в эфиопском языке. § 2 Знаки разделения текста в эфиопском языке. § 3 эфиопское письмо и эфиопский алфавит;§ 4 особенности чтения знаков шестого порядка. § 5. Слогообразование в эфиопском языке. § 6 ударение в эфиопском языке.§ 7- 15 согласные звуки § 16 Именные предложения с глаголом hi: (копе).§ 17 Предлоги; §18 Союзы.§ 19 Качественные прилагательные типа qetil. § 20 Имена с особенностями присоединения слитных притяжательных местоимений. §21 Вопросительные местоимения и вопросительные слова. Вопросительное предложение.§ 22 Предлоги§ 24 Качественные прилагательные типов qettal, qatal, qetl. § 25 Наречия.§ 26 Предлоги. § 27 Несогласованное определение.

УРОК II

§ 1 Лабиализованные согласные. § 2 Самостоятельные (раздельные) местоимения 3-го лица. § 3 Исходная форма имени (именительный падеж).

§ 4 Понятие об эфиопском глаголе. § 5 Спряжение глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа перфекта. § 6 Глагольное предложение.

§ 7 Самостоятельные (раздельные) личные местоимения единственного числа 1-го и 2-го лица. § 8 Спряжение глаголов в 1-м и 2-м лице единственного числа перфекта. § 9 «Служебные слова» в эфиопском языке. § 10 Предлоги....

УРОК III.

§ 1 Спряжение неправильных глаголов в перфекте (продолжение).§ 2 Отрицание в эфиопском языке. Отрицательная частица Л.-.§ 3 Относительные прилагательные. § 4 Согласованное определение.§ 5 Слитные местоимения. § 6 Слитные притяжательные местоимения единственного числа. § 7 Присоединение слитных притяжательных местоимений к именам существительным. § 8 Склонение имен существительных со слитными притяжательными местоимениями единственного числа. § 9 Предлоги§ 11 Слитные притяжательные местоимения множественного числа.§ 12 Склонение имен существительных со слитными притяжательными

УРОК IV.

§ 1 Употребление предлогов со слитными местоимениями. § 2 Объектные слитные местоимения. § 3 Присоединение объектных местоимений к личным формам перфекта 1-голица единственного числа, 2-го лица множественного числа мужского рода и 3-го липа множественного числа мужского рода.§ 4 Количественные числительные от 1 до 5. § 5 Присоединение объектных местоимений к личным формам перфекта 2-го липа единственного числа мужского рода § 6 Присоединение объектных местоимений к личным формам перфекта 2-го лица единственного числа женского рода § 7 Количественные числительные от 6 до 10. § 8 Порядковые числительные «первый» и «второй». § 9 Указательные местоимения единственного числа.§ 10 Присоединение объектных местоимений к личным формам перфекта3-го липа единственного числа мужского рода § 11 Присоединение объектных местоимений к личным формам перфекта 3-го лица единственного числа женского рода.§ 12 Порядковые числительные от 3 до 10. § 13 Наречные числительные.§ 14 Указательные местоимения множественного числа.

§ 15 Присоединение объектных местоимений к личным формам 1-голица множественного числа, 2-голица множественного числа женского рода и 3-го лица множественного числа женского рода. § 16 Присоединение слитных местоимений к предлогу Л § 17 Выражение понятий «весь», «каждый».§ 18 Выражение понятия «только».

УРОК V

§ 1 Множественное число внутреннего образования. § 2 Образование множественного числа внутреннего образования от имен типа А.§ 3 Множественное число . § 4 Супплетивные формы множественного числа. § 5 Имена деятеля. § 6 Множественное число имени деятеля.§ 7 Множественное число внутреннего образования от имен типа Б.§ 8 Оформление несогласованного определения и прямого дополнения без использования производной формы (вин. падежа) имени. § 9 Степени сравнения прилагательных§ 10 Множественное число от множественного. § 11 Самостоятельные местоимения с усилительным значением.§ 13 Относительные местоимения. § 14 Именное предложение с подлежащим и сказуемым, выраженными именами существительными. § 15 Самостоятельны

§ 15 Неправильные глаголы типа 1. Спряжение неправильных глаголов в перфекте. § 16 Ассимиляция начальных [к] и [п] личноместоименных суффиксов перфекта. § 17 Производная форма имени (винительный падеж). § 18 Прямое дополнение. § 19 Предлоги

Том II

УРОК VI

§ 1. Грамматические конструкции с предлогом П-;§ 2. Числительные после 10.§ 3. Отглагольные имена от глаголов типа 1;§ 4. Глаголы возвратно-пассивной породы;§ 5. Глаголы типа 2t, образованные от глаголов и имен; системы исходной породы типа 1;§ 6. Глаголы типа 1/3 t.§ 7. Глаголы каузативной породы..

УРОК VII

§ 1. Глаголы IV-й породы;§ 2. Отглагольные имена от глаголов типов 2 и 2t.;§ 3. Имена с суффиксами -эппа и –ап;§ 4. Инфинитив;§ 5. Деепричастие

УРОК VIII

§ 1. Имперфект глаголов типа 1;§ 2. Конъюнктив;§ 3. Употребление конъюнктива.

§ 4. Императив;§ 5. Отглагольные имена с префиксами те- и то-

УРОК IX

§ 1. Особенности спряжения глаголов типа 1 с корнем, содержащим гортанные звуки, в имперфекте, конъюнктиве и императиве.;§ 2. Особенности образования отглагольных имен с префиксами;те- и то- от глаголов типа 1 с корнями, содержащими гортанные;§ 3. Особенности спряжения в имперфекте, конъюнктиве и императиве глаголов типа 1 с начальным слабым [w];§ 4. Особенности спряжения в имперфекте, конъюнктиве;и императиве глаголов типа 1 со вторым корневым слабым;§ 5. Особенности спряжения в имперфекте, конъюнктиве § 4. Особенности спряжения в имперфекте, конъюнктиве и императиве глаголов типа 1 со вторым корневым слабым; § 5. Особенности спряжения в имперфекте, конъюнктиве и императиве глаголов типа 1 с третьим корневым слабым; § 6. Спряжение в имперфекте, конъюнктиве и императиве глаголов типа It;§ 7. Спряжение в имперфекте, конъюнктиве и императиве глаголов; …

УРОК X

§ 1. Спряжение глаголов третьего класса (типы 3, 3t, Зс)в имперфекте, конъюнктиве и императиве..§ 2. Прилагательные, имена деятеля и отглагольные имена от глаголов третьего класса.11:§ 3. Спряжение глаголов 4-й породы ….

ХРЕСТОМАТИЯ