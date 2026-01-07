Вопросами, как мы устроены и почему с нами случается то или иное событие, мы обычно задаемся, когда что-то идет не так: отношения не клеятся, сил нет, работа не нравится.

Первым шагом часто является попытка убрать симптом. Мы читаем книги о том, как найти мотивацию для рывка в карьере, проходим профориентационные тесты, чтобы обнаружить и раскрыть свой талант, и курсы женственности, чтобы научиться общаться с мужчинами.

Нередко человек обращается к психологу с запросом «устранить плохое самочувствие». Некоторые первые сессии с новыми клиентами начинаются именно с этого. В такие моменты я, безусловно, вижу душевное страдание человека. Но вместе с сопереживанием приходит чувство радости: еще один человек услышал зов души и, возможно, захочет с этим что-то сделать.

Екатерина Давыдова - Миф, в котором я живу - Как распознать свой архетип и переписать жизненный сценарий

(Практическая психотерапия)

Москва : Эксмо, 2023. — 336 с.

ISBN 978-5-04-170630-2

Екатерина Давыдова - Миф, в котором я живу - Как распознать свой архетип и переписать жизненный сценарий - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Часть I СУДЬБА И Я

Глава 1 ЕСЛИ Я НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО У МЕНЯ ВНУТРИ, ТО ВСЕ ВОКРУГ КАЖЕТСЯ СУДЬБОЙ

Глава 2 РОДИТЕЛИ И ОБРАЗ СЕБЯ

Глава 3 ЧУВСТВО ДОМА

Глава 4 КАРТИНА МИРА

Глава 5 ИДЕЯ ПАРЫ

Часть II НА ПУТИ К ЦЕЛОСТНОСТИ

Глава 6 СПИЧЕЧНИЦА И ОТНОШЕНИЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Глава 7 ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ ПРОТЕСТОВ

Глава 8 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ

Глава 9 РОДИТЕЛИ И НОВАЯ Я

Глава 10 НАЙТИ ЧАСТИ СЕБЯ

Глава 11 "В ТЕБЕ ВСЕ ЕСТЬ"

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

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УПОМИНАЕМЫЕ СЮЖЕТЫ