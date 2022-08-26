Давыдова – Школьный библейский словарь

Авель и Каин — сыновья Адама и Евы. Каин убил своего брата Авеля и стал первым в истории братоубийцей, Авель – первой невинной жертвой, пострадавшей от руки грешника. После изгнания из рая у Адама и Евы родился сын. Ева очень радовалась ему, связывала с ним большие надежды и назвала Каином, что значит «приобретение».

Но Каин стал злым и завистливым человеком. Когда родился второй сын, у Евы уже не было надежд, они рассеялись, как дым от дуновения ветра, поэтому и дала ему имя Авель, то есть «дым», «дуновение». Но Авель совсем не походил на своего старшего брата, был добрым, кротким, честным. И занятия у них были разные. Каин возделывал землю, Авель пас стада. Однажды они приносили жертвы Богу. Старший брат принес растительную жертву, но не было у него при этом благодарности и любви к Богу. Авель принес Богу ягненка и сделал это с искренней верой и любовью.

Потому Господь принял жертву Авеля и отверг жертвоприношение Каина. Тот же от обиды и зависти убил младшего брата, совершив страшный грех братоубийства. Бог, надеясь на признание и покаяние Каина, спросил: «Где Авель, брат твой?» (Быт. 4:9). Но тот с ненавистью и злобой ответил: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» (Быт. 4:9). Земля, на которой совершилось первое в истории злодейство, перестала давать плоды, а Каин стал изгнанником и скитальцем. «И сказал Каин: «Наказание мое больше, нежели снести можно» (Быт. 4:13).

Он прожил долгую жизнь, и никто, по повелению Божию, не мог прервать ее, чтобы каждый, кто встречал этого человека, с искаженным от гнева и муки лицом, знал, что грех без покаяния обрекает людей на тяжкие страдания, лишения. Чтобы люди, глядя на него, возненавидели зло, сочувствовали и помогали всем, кто страдает от людской злобы, ненависти, вражды.

А в литературе всех последующих веков образ Каина стал символом страданий, метаний, душевных мук и вечных скитаний.

Над бездною водной, на мрачной скале,

Кинжалом упрека измучен,

Глаза приковавши к безмолвной земле,

И с жертвой своей неразлучен,

Клейменный убийца у брега сидит –

И Авеля имя в устах шевелит.

И взоры не смеют на небо взглянуть.

Там звезды, красуясь, блистают:

Не ими ль означен убитого путь,

Туда, где злодеев карают?

Не очи ли брата пылают в звездах?

Не кровь ли святая горит в небесах?

С. Шевырев, «Каин», 1825

Давыдова И.В. – Школьный библейский словарь

Издательство – «РОСТ» – 159 с.

Москва – 2011 г.

ISBN 978-5-7804-0412-5