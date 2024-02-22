Фредерика де Грааф - Открытость сердца - Встреча «сквозь себя» к Богу и человеку

Книга, которую Вы, дорогой читатель, держите в руках, написана замечательным человеком. Ее автор Фредерика де Грааф родом из Голландии. По первому образованию она славист, специалист по русскому языку и литературе, которые она изучала в Гронингенском университете, что на севере Голландии. Там Фредерика впервые услышала выдающегося богослова и подвижника XX века митрополита Русской Православной Церкви Антония Сурожского, впоследствии оказавшего на нее огромное влияние. Их первая встреча повернула судьбу Фредерики самым решительным образом. Она переехала в Лондон, получила медицинское образование и много лет работала рефлексотерапевтом в медицинской клинике, одновременно являясь постоянной прихожанкой храма Успения Божьей Матери и Всех Святых, настоятелем которого был владыка Антоний.

Впервые Фредерика приехала в Москву в 1976 году, в 1977 году приняла крещение, а в начале 2000-х окончательно переехала в столицу России, получив благословение митрополита Антония Сурожского на оказание помощи хосписному движению. Вот уже почти два десятилетия Фредерика работает в Московском хосписе № 1 имени В.В. Миллионщиковой, находясь рядом с безнадежно больными людьми и их родными, поддерживая их в страданиях и в горе утраты. Надо обладать не только знаниями в области медицины и психологии, но и особым даром сердца и глубокой верой, чтобы в эпицентре человеческих страданий и скорби не утратить отзывчивости, человечности и доброты.

В чем же феномен этого мужественного и открытого сердца, способного пропускать сквозь себя боль и страдания других людей, излучая при этом неугасимый свет и неисчерпаемую любовь? Ответом на этот вопрос во многом является данная книга. Книга о Жизни, о Боге и о Человеке. Как остаться собой и не изменить себе в наше стремительное технологичное время? Как выйти с открытой и уязвимой душой на встречу с другим человеком? Как чувствовать присутствие Бога не только в экстремальных ситуациях, но в каждый миг нашей повседневной жизни? На эти и многие другие главные вопросы автор отвечает, опираясь на свой уникальный жизненный опыт. И потому за каждым словом текста слышится ее живой голос, ее особая интонация, исполненная любви и веры в Бога и в Человека.

Фредерика де Грааф - Открытость сердца - Встреча «сквозь себя» к Богу и человеку

М.: Триада, 2019, 208 с.

ISBN 978-5-86181-655-7

Фредерика де Грааф - Открытость сердца - Встреча «сквозь себя» к Богу и человеку - Оглавление

Об авторе

Предисловие. Наталия Инина

Вступление

Глава 1. Встреча с собой

Глава 2. Встреча с Богом

Глава 3. Встреча с человеком

Заключение

Список литературы