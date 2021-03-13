Человек, ведь именно так в обычной жизни мы называем собственный вид Homo sapiens, возник около 300 тысяч лет тому назад в Африке. Именно представители рода Homo стали предками всех людей, что живут сегодня на земле. А они, в свою очередь, произошли от двуногих гоминидов, заселявших африканский континент в течение долгих миллионов лет.

Отдельные популяции этих гоминидов оказывались порой в изоляции, длившейся достаточно долго для формирования новых видов. Так что в прошлом не единожды бывали ситуации, когда на Земле одновременно проживали несколько видов человекообразных!

Эта особенность нашей истории была обнаружена в самые последние десятилетия благодаря исследованиям палеоантропологов. Им удалось построить новое генеалогическое (они бы назвали его скорее филогенетическим) древо, которое оказалось куда ветвистее, чем предполагалось ранее. Каким же образом наши предки умудрились отделиться от этого многоголосого семейства? Была ли наша эволюция постепенной или происходила гигантскими скачками? Как и когда в процессе этой эволюции мы окончательно стали людьми? Многие из этих вопросов уже получили ответы, пусть и не всегда исчерпывающие, но многие стали поводом для возникновения все новых и новых дискуссий.

Множатся и открытия: за последнее время у человечества обнаружилась целая толпа новых предков: их останки найдены в Пещере костей (Simadetos Huesos, Испания), в пещерах Стеркфонтейн (Южная Африка), к ним можно отнести такие недавно открытые виды, как Дманисийский гоминид (Грузия) и Флоресский человек (Индонезия). Технология раскопок совершенствуется и позволяет восстановить даже характеристики окружающей среды, в которой обитали прародители человека. Сегодня ученые могут заглянуть непосредственно внутрь древних пород и исследовать окаменелые останки черепов. Химический анализ костных тканей позволяет определить даже рацион питания тех, кто когда-то обитал в исследуемом регионе. Но по-настоящему революционная технология сформировалась около десяти лет назад, когда появились первые результаты анализа ДНК доисторического человека. Палеогенетика принесла в науку потрясающие открытия, такие, к примеру, как доказательства существования видов, о которых ранее никто не подозревал, или же свидетельства скрещивания разных видов человекообразных между собой и, соответственно, возникновения гибридов. Мы все несем в себе следы этой поразительной истории.

Жан-Батист де Панафье - Сапиенс для пляжа: изучаем происхождение человека

Серия: Наука на отдыхе

Москва, Эксмо: 2020 г. - 240 с.

ISBN: 978-5-04-102902-9

Жан-Батист де Панафье - Сапиенс для пляжа: изучаем происхождение человека - Содержание

Пролог

Глава 1. У истоков

Глава 2. Австралопитеки

Глава 3. Первобытные люди

Глава 4. До самого края земли

Глава 5. Люди, но другие

Глава 6. Первые сапиенсы

Глава 7. Вперед, на завоевание планеты

Глава 8. Конец доисторической зпохи

Эпилог. Сапиенс сегодня

Глоссарий