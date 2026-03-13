Дэгг - Трактат о церковном порядке и устройстве

Книга Джона Ледли Дэгга «Трактат о церковном порядке и устройстве» (Manual of Church Order), впервые опубликованная в 1858 году, является классическим трудом по баптистской экклезиологии. Автор, будучи выдающимся теологом и первым южным баптистом-систематизатором, ставит перед собой задачу представить библейское обоснование устройства церкви. Основная идея произведения заключается в том, что церковный порядок не является вопросом человеческих предпочтений или исторической традиции, а строго определен в Новом Завете, где церковь рассматривается как добровольное сообщество возрожденных верующих, соединенных общим исповеданием и таинствами.

Содержательная часть трактата последовательно разбирает ключевые аспекты жизни общины: природу поместной церкви, условия членства, обязанности и права верующих. Дэгг уделяет значительное внимание защите принципа крещения по вере (кредобаптизма) и автономии каждой отдельной общины при сохранении братского сотрудничества между ними. Автор подробно анализирует библейские требования к служителям — пасторам и диаконам, — а также разъясняет суть и порядок совершения таинств Крещения и Вечери Господней. Особое место в работе занимает вопрос церковной дисциплины, которую Дэгг считает необходимым инструментом для поддержания святости и духовного здоровья общины.

Текст написан в строгом, логичном и глубоко экзегетическом стиле, характерном для богословия XIX века. Дэгг мастерски оперирует текстами Писания, выстраивая аргументацию, которая легла в основу современной баптистской идентичности. Несмотря на почтенный возраст, работа сохраняет свою актуальность как учебное пособие по церковному устройству, помогая современным лидерам и прихожанам осознать духовные и юридические основы жизни общины. Это фундаментальное чтение для всех, кто стремится к глубокому пониманию протестантского учения о церкви и желает видеть свои общины устроенными по апостольскому образцу.

Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2004. – 413 с.

ISBN 5-88869-168-2.

Джон Ледли Дэгг - Трактат о церковном порядке и устройстве – Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Введение. Повиновение Христу

Часть первая. Крещение

Глава 1. Вечность постановления о крещении - Глава 2. Значение слова «крестить» - Глава 3. Кто может принимать крещение - Глава 4. Цель крещения - Глава 5. Связь крещения с церковным порядком и устройством

Часть вторая. Поместные церкви

Глава 1. Нравственные характеристики - Глава 2. Официальное условие вступления в члены церкви - Глава 3. Лжехристиане

Часть третья. Вселенская церковь

Глава 1. Членство - Глава 2. Видимость церкви и ее членов - Глава 3. Единство Церкви - Глава 4. Организация Церкви - Глава 5. Развитие Церкви - Глава 6. Связь с Царством Христа - Глава 7. Связь с поместными церквами

Часть четвертая. Членство младенцев в церкви

Глава 1. Непосредственные аргументы в пользу церковного членства младенцев - Глава 2. Аргументы в пользу крещения младенцев

Часть пятая. Причастие

Глава 1. Неизменность постановления о Вечере Господней - Глава 2. Цель - Глава 3. Причастники - Глава 4. Открытое причастие

Часть шестая. Омовение ног

Часть седьмая. Богослужение

Глава 1. Время богослужения - Глава 2. Форма богослужения

Часть восьмая. Служение

Глава 1. Служение Слова - Глава 2. Совершение крещения - Глава 3. Апостольская преемственность - Глава 4. Служители церкви

Часть девятая. Церковная дисциплина

Глава 1. Прием в члены - Глава 2. Духовное усовершенствование - Глава 3. Отлучение

Часть десятая. Разное

Глава 1. Целесообразность церковного порядка, соответствующего учению Библии - Глава 2. Общение между церквами - Глава 3. Рукоположение - Глава 4. Повторное крещение - Глава 5. Отношение к некрещеным служителям

Приложения