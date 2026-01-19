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Дехтяренко - Святой Дух

Роман Дехтяренко – Святой Дух
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational

В этой книге мы будем исследовать Священное Писание, чтобы тщательно изучить служение Святого Духа. Только Библия должна быть авторитетным основанием нашей веры и повседневной жизни. Опыт должен анализироваться, и ему нужно давать оценку в свете Священного Писания. Человеческий опыт не должен отодвигать в сторону учение Слова Божьего, и его нельзя накладывать на Слово.

Только при надлежащем понимании пневматологии (библейского учения о Личности и служении Святого Духа) мы можем должным образом применить истину к нашей жизни. Настоящая истина всегда будет проявляться в правильном свидетельстве, но само по себе свидетельство может либо искажать Божественную истину, либо противоречить ей. Мы должны всегда подчиняться богодухновенному, непогрешимому, безошибочному Слову Божьему. Наши доктринальные убеждения и дела должны склоняться перед авторитетом явленной Богом истины, а не подчиняться небиблейскому учению влиятельных проповедников и сомнительному опыту друзей или знаменитых людей.

Роман Дехтяренко – Святой Дух

Славянское Евангельское Общество, 2008

ISBN 978-1-56773-C84-1

Роман Дехтяренко – Святой Дух - Оглавление

Об авторе и книге

Предисловие

Часть I — Сущность Духа Святого

  • Глава 1. Дух Святой: Личность или влияние?

  • Глава 2. Божество Духа Святого

  • Глава 3. Образы, используемые в отношении Святого Духа

Часть II — Служение Духа Святого

  • Глава 4. Дух Святой в Ветхом Завете

  • Глава 5. Дух Святой в богодухновении Священного Писания

  • Глава 6. Дух Святой в эпоху Евангелия

  • Глава 7. Дух Святой в жизни Христа

  • Глава 8. Дух Святой в Деяниях Апостолов

  • Глава 9. Крещение Святым Духом

Часть III — Пребывание Духа Святого

  • Глава 10. Пребывание и исполнение Святого Духа

  • Глава 11. Служение Святого Духа в верующих

  • Глава 12. Верующий, Святой Дух и плоть

  • Глава 13. Верующий, Святой Дух и мир

  • Глава 14. Верующий, Святой Дух и сатана

Часть IV — Действия Духа Святого

  • Глава 15. Дары Святого Духа

  • Глава 16. Святой Дух и говорение на «иных» языках

  • Глава 17. Цель языков в собрании

  • Глава 18. Есть ли второе действие благодати?

  • Глава 19. Служение Святого Духа в толковании Библии

  • Глава 20. Святой Дух и откровение Божьей истины

  • Глава 21. Святой Дух и будущее

Заключительное слово

Приложения

  • I. Почему мы не участвуем в харизматическом движении

  • II. Сопоставление крещения и исполнения Святым Духом

  • III. Библейские языки были настоящими языками

  • IV. Ссылки на использованные источники по главам

Примечания

Библиография

Views 946
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 2 months ago
Благодарю!
B
brat Eduard 2 years ago

Спасибо огромное!
Интересно, назидательно и полезно!

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