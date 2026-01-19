В этой книге мы будем исследовать Священное Писание, чтобы тщательно изучить служение Святого Духа. Только Библия должна быть авторитетным основанием нашей веры и повседневной жизни. Опыт должен анализироваться, и ему нужно давать оценку в свете Священного Писания. Человеческий опыт не должен отодвигать в сторону учение Слова Божьего, и его нельзя накладывать на Слово.

Только при надлежащем понимании пневматологии (библейского учения о Личности и служении Святого Духа) мы можем должным образом применить истину к нашей жизни. Настоящая истина всегда будет проявляться в правильном свидетельстве, но само по себе свидетельство может либо искажать Божественную истину, либо противоречить ей. Мы должны всегда подчиняться богодухновенному, непогрешимому, безошибочному Слову Божьему. Наши доктринальные убеждения и дела должны склоняться перед авторитетом явленной Богом истины, а не подчиняться небиблейскому учению влиятельных проповедников и сомнительному опыту друзей или знаменитых людей.

Роман Дехтяренко – Святой Дух

Славянское Евангельское Общество, 2008

ISBN 978-1-56773-C84-1

Роман Дехтяренко – Святой Дух - Оглавление

Об авторе и книге

Предисловие

Часть I — Сущность Духа Святого

Глава 1. Дух Святой: Личность или влияние?

Глава 2. Божество Духа Святого

Глава 3. Образы, используемые в отношении Святого Духа

Часть II — Служение Духа Святого

Глава 4. Дух Святой в Ветхом Завете

Глава 5. Дух Святой в богодухновении Священного Писания

Глава 6. Дух Святой в эпоху Евангелия

Глава 7. Дух Святой в жизни Христа

Глава 8. Дух Святой в Деяниях Апостолов

Глава 9. Крещение Святым Духом

Часть III — Пребывание Духа Святого

Глава 10. Пребывание и исполнение Святого Духа

Глава 11. Служение Святого Духа в верующих

Глава 12. Верующий, Святой Дух и плоть

Глава 13. Верующий, Святой Дух и мир

Глава 14. Верующий, Святой Дух и сатана

Часть IV — Действия Духа Святого

Глава 15. Дары Святого Духа

Глава 16. Святой Дух и говорение на «иных» языках

Глава 17. Цель языков в собрании

Глава 18. Есть ли второе действие благодати?

Глава 19. Служение Святого Духа в толковании Библии

Глава 20. Святой Дух и откровение Божьей истины

Глава 21. Святой Дух и будущее

Заключительное слово

Приложения

I. Почему мы не участвуем в харизматическом движении

II. Сопоставление крещения и исполнения Святым Духом

III. Библейские языки были настоящими языками

IV. Ссылки на использованные источники по главам

Примечания

Библиография