Дехтяренко - Святой Дух
В этой книге мы будем исследовать Священное Писание, чтобы тщательно изучить служение Святого Духа. Только Библия должна быть авторитетным основанием нашей веры и повседневной жизни. Опыт должен анализироваться, и ему нужно давать оценку в свете Священного Писания. Человеческий опыт не должен отодвигать в сторону учение Слова Божьего, и его нельзя накладывать на Слово.
Только при надлежащем понимании пневматологии (библейского учения о Личности и служении Святого Духа) мы можем должным образом применить истину к нашей жизни. Настоящая истина всегда будет проявляться в правильном свидетельстве, но само по себе свидетельство может либо искажать Божественную истину, либо противоречить ей. Мы должны всегда подчиняться богодухновенному, непогрешимому, безошибочному Слову Божьему. Наши доктринальные убеждения и дела должны склоняться перед авторитетом явленной Богом истины, а не подчиняться небиблейскому учению влиятельных проповедников и сомнительному опыту друзей или знаменитых людей.
Роман Дехтяренко – Святой Дух
Славянское Евангельское Общество, 2008
ISBN 978-1-56773-C84-1
Роман Дехтяренко – Святой Дух - Оглавление
Об авторе и книге
Предисловие
Часть I — Сущность Духа Святого
Глава 1. Дух Святой: Личность или влияние?
Глава 2. Божество Духа Святого
Глава 3. Образы, используемые в отношении Святого Духа
Часть II — Служение Духа Святого
Глава 4. Дух Святой в Ветхом Завете
Глава 5. Дух Святой в богодухновении Священного Писания
Глава 6. Дух Святой в эпоху Евангелия
Глава 7. Дух Святой в жизни Христа
Глава 8. Дух Святой в Деяниях Апостолов
Глава 9. Крещение Святым Духом
Часть III — Пребывание Духа Святого
Глава 10. Пребывание и исполнение Святого Духа
Глава 11. Служение Святого Духа в верующих
Глава 12. Верующий, Святой Дух и плоть
Глава 13. Верующий, Святой Дух и мир
Глава 14. Верующий, Святой Дух и сатана
Часть IV — Действия Духа Святого
Глава 15. Дары Святого Духа
Глава 16. Святой Дух и говорение на «иных» языках
Глава 17. Цель языков в собрании
Глава 18. Есть ли второе действие благодати?
Глава 19. Служение Святого Духа в толковании Библии
Глава 20. Святой Дух и откровение Божьей истины
Глава 21. Святой Дух и будущее
Заключительное слово
Приложения
I. Почему мы не участвуем в харизматическом движении
II. Сопоставление крещения и исполнения Святым Духом
III. Библейские языки были настоящими языками
IV. Ссылки на использованные источники по главам
Примечания
Библиография
Спасибо огромное!
Интересно, назидательно и полезно!