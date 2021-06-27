Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей
К числу мастеров, которых не поняла и не приняла их эпоха, подлинных вневременных (или всевременных) гениев принадлежит и Рембрандт, причем в этой не столь уж многочисленной плеяде он занимает одно из ведущих мест. Мысль эта прекрасно высветлена и доказана в этой книге. Ее автор — Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Перу его принадлежит ряд монографий о художниках, в том числе о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо, а также общие труды — о перспективе, рисунке, петербургском Эрмитаже и другие.
Книга о Рембрандте — несомненно одна из лучших его работ. Это не научный трактат и не романизированная биография, хотя здесь есть элементы и того и другого. Это — анализ творчества Рембрандта, авторское видение его главных произведений, определение места художника среди других живописцев эпохи, и все это — на фоне жизни современной ему Голландии.
Жизнь эта была сложной и многообразной, в чем-то переломной, овеянной дыханием недавнего революционного обновления. Она имела свою длительную предысторию, которая, по вполне понятным соображениям, не вошла в книгу, но без представления о которой трудно разобраться в тех политических и социальных коллизиях, которые оказались современными Рембрандту и так или иначе повлияли на его творчество.
Пьер Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей
М.: Молодая гвардия, 2010. — 283 [5] с: ил. - (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1222).
ISBN 978-5-235-03279-8
Пьер Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей - Содержание
Левандовский А. П. Не понятый временем
Глава I. Рембрандт ван Лейден
Город Арминия
Лука Лейденский и «современные» художники
Явление призрака
Глава II. Диалог двух молодых художников
Первая мастерская
Чутье Константина Хейгенса
Автопортреты как личный дневник
Глава III. Рембрандт ван Амстердам
Андромеда и Прозерпина
Первый урок анатомии
Явление Саскии
Глава IV. Жена и грезы
«Жизнь Христа»
«Жизнь Саскии»
«Даная»
Большой дом
Глава V Мастерская Рембрандта
Совместный труд
Религиозная живопись для кальвинистов
Свет незримого
«Ночной дозор»
Благородные пейзажи и морские виды
Постоянство преображения
Глава VI. Зрелость
Бурление жизни
Первые тучи
«Святое семейство»
«Постель на французский манер»
«Лист в сто флоринов»
Глава VII. Банкротство
Фауст или Аристотель?
«Вирсавия»
Всадник и бык
Анатомия дома
Распродажа
Глава VIII. Смерть Хендрикье
Батавы и суконщики
Хендрикье больна
От «Юноны» к «Лукреции» Двое юношей в мастерской
Глава IX. Одиночество
«Еврейская невеста»
«Возвращение блудного сына»
«Семейный портрет»
Холодная сторона живописи
У нотариусов
«Возвращение блудного сына»
«Семейный портрет»
Холодная сторона живописи
У нотариусов
Список разбираемых картин
Основные даты жизни Рембрандта
Пьер Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей - Не понятый временем
Распадение Нидерландов на два отдельных политических образования — на южные провинции, оставшиеся под верховной властью Испании, и республику Голландию, ставшую независимым государством, имело огромные последствия для судеб нидерландского искусства. Еще недавно, в XV - начале XVI века, оно было единым в лице таких замечательных мастеров Северного Возрождения, как Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Мемлинг, Босх и Брейгель.
Теперь же оно, в свою очередь, разделилось на два различных направления, полностью определившихся в первой половине XVII века: фламандское искусство и искусство Голландии. Фламандское искусство осталось верным католицизму, в нем преобладала христианская тематика, особенно характерные для барокко сцены мученичества, и обслуживало оно церковь, аристократию и богатый патрициат. В нем всецело господствовал стиль барокко и преобладало итальянское влияние. Создателем, царем и богом этого направления был Рубенс, вокруг которого вращались все другие мастера, словно планеты вокруг солнца.
Голландское искусство, порвавшее с католицизмом, отошло и от пышности барокко: итальянская струя в нем почти отсутствовала, во всяком случае, была гораздо меньшей, чем традиции Ван Эйка и Брейгеля. Оно не имело отношения к церкви (кальвинизм не признавал икон и алтарных изображений) и не обслуживало аристократов — его заказчиками были прежде всего рядовые буржуа, завоевавшие независимость своей страны.
В соответствии с этим в живописи господствовал жанр, а властителями дум были «малые голландцы» — Якоб ван Рёйсдал, Биллем Хеда, Адриан ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх и множество других, тщательно писавшие небольшие картины на бытовые темы, а также пейзажи и натюрморты.
В голландском искусстве такое же место, как во фламандском — Рубенс, занимал Рембрандт. Но, в отличие от великого фламандца, он вовсе не был центром притяжения для своих коллег, скорее наоборот. Он был слишком не похож на остальных, даже самых значительных — Вермеера и Хальса, — он писал не то, что было модно, а то, что его увлекало, он не подделывался под требования заказчиков, а искал свой путь в искусстве. И нашел его — вопреки всем и вся. Нашел через века и на века. И об этом рассказывается в книге Пьера Декарга.
Подчеркнем еще раз глубокое проникновение автора книги в творчество Рембрандта в целом, и особенно — всесторонний анализ отдельных, ключевых произведений, таких, как «Урок анатомии доктора Тульпа», «Даная», «Ночной дозор», «Синдики», «Заговор Юлия Цивилиса», «Возвращение блудного сына». Очень хороша глава о пейзажах, написанных Рембрандтом,— проблема, довольно редко поднимаемая искусствоведами.
Сильное впечатление производит разбор поздних произведений художника — «Еврейской невесты» и «Семейного портрета», трактуемых своеобразно и убедительно. И вообще свой, необычный подход автора просматривается повсюду. Впрочем, воздержимся от дальнейших славословий — думается, читатель и сам оценит глубину и оригинальность книги. Мы же ограничимся некоторыми наиболее существенными моментами, где, как нам представляется, эта оригинальность превышает меру и вызывает неприятие, сомнения или, во всяком случае, вопросы.
No comments yet. Be the first!