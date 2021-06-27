К числу мастеров, которых не поняла и не приняла их эпоха, подлинных вневременных (или всевременных) гениев принадлежит и Рембрандт, причем в этой не столь уж многочисленной плеяде он занимает одно из ведущих мест. Мысль эта прекрасно высветлена и доказана в этой книге. Ее автор — Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Перу его принадлежит ряд монографий о художниках, в том числе о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо, а также общие труды — о перспективе, рисунке, петербургском Эрмитаже и другие.

Книга о Рембрандте — несомненно одна из лучших его работ. Это не научный трактат и не романизированная биография, хотя здесь есть элементы и того и другого. Это — анализ творчества Рембрандта, авторское видение его главных произведений, определение места художника среди других живописцев эпохи, и все это — на фоне жизни современной ему Голландии.

Жизнь эта была сложной и многообразной, в чем-то переломной, овеянной дыханием недавнего революционного обновления. Она имела свою длительную предысторию, которая, по вполне понятным соображениям, не вошла в книгу, но без представления о которой трудно разобраться в тех политических и социальных коллизиях, которые оказались современными Рембрандту и так или иначе повлияли на его творчество.

Пьер Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей

М.: Молодая гвардия, 2010. — 283 [5] с: ил. - (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1222).

ISBN 978-5-235-03279-8

Пьер Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей - Содержание

Левандовский А. П. Не понятый временем

Глава I. Рембрандт ван Лейден Город Арминия Лука Лейденский и «современные» художники Явление призрака Глава II. Диалог двух молодых художников Первая мастерская Чутье Константина Хейгенса Автопортреты как личный дневник Глава III. Рембрандт ван Амстердам Андромеда и Прозерпина Первый урок анатомии Явление Саскии Глава IV. Жена и грезы «Жизнь Христа» «Жизнь Саскии» «Даная» Большой дом Глава V Мастерская Рембрандта Совместный труд Религиозная живопись для кальвинистов Свет незримого «Ночной дозор» Благородные пейзажи и морские виды Постоянство преображения Глава VI. Зрелость Бурление жизни Первые тучи «Святое семейство» «Постель на французский манер» «Лист в сто флоринов» Глава VII. Банкротство Фауст или Аристотель? «Вирсавия» Всадник и бык Анатомия дома Распродажа Глава VIII. Смерть Хендрикье Батавы и суконщики Хендрикье больна

От «Юноны» к «Лукреции» Двое юношей в мастерской

Глава IX. Одиночество

«Еврейская невеста»

«Возвращение блудного сына»

«Семейный портрет»

Холодная сторона живописи

У нотариусов

Список разбираемых картин

Основные даты жизни Рембрандта

Пьер Декарг - Рембрандт - Жизнь замечательных людей - Не понятый временем

Распадение Нидерландов на два отдельных политических образования — на южные провинции, оставшиеся под верховной властью Испании, и республику Голландию, ставшую независимым государством, имело огромные последствия для судеб нидерландского искусства. Еще недавно, в XV - начале XVI века, оно было единым в лице таких замечательных мастеров Северного Возрождения, как Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Мемлинг, Босх и Брейгель.

Теперь же оно, в свою очередь, разделилось на два различных направления, полностью определившихся в первой половине XVII века: фламандское искусство и искусство Голландии. Фламандское искусство осталось верным католицизму, в нем преобладала христианская тематика, особенно характерные для барокко сцены мученичества, и обслуживало оно церковь, аристократию и богатый патрициат. В нем всецело господствовал стиль барокко и преобладало итальянское влияние. Создателем, царем и богом этого направления был Рубенс, вокруг которого вращались все другие мастера, словно планеты вокруг солнца.

Голландское искусство, порвавшее с католицизмом, отошло и от пышности барокко: итальянская струя в нем почти отсутствовала, во всяком случае, была гораздо меньшей, чем традиции Ван Эйка и Брейгеля. Оно не имело отношения к церкви (кальвинизм не признавал икон и алтарных изображений) и не обслуживало аристократов — его заказчиками были прежде всего рядовые буржуа, завоевавшие независимость своей страны.

В соответствии с этим в живописи господствовал жанр, а властителями дум были «малые голландцы» — Якоб ван Рёйсдал, Биллем Хеда, Адриан ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх и множество других, тщательно писавшие небольшие картины на бытовые темы, а также пейзажи и натюрморты.

В голландском искусстве такое же место, как во фламандском — Рубенс, занимал Рембрандт. Но, в отличие от великого фламандца, он вовсе не был центром притяжения для своих коллег, скорее наоборот. Он был слишком не похож на остальных, даже самых значительных — Вермеера и Хальса, — он писал не то, что было модно, а то, что его увлекало, он не подделывался под требования заказчиков, а искал свой путь в искусстве. И нашел его — вопреки всем и вся. Нашел через века и на века. И об этом рассказывается в книге Пьера Декарга.

Подчеркнем еще раз глубокое проникновение автора книги в творчество Рембрандта в целом, и особенно — всесторонний анализ отдельных, ключевых произведений, таких, как «Урок анатомии доктора Тульпа», «Даная», «Ночной дозор», «Синдики», «Заговор Юлия Цивилиса», «Возвращение блудного сына». Очень хороша глава о пейзажах, написанных Рембрандтом,— проблема, довольно редко поднимаемая искусствоведами.

Сильное впечатление производит разбор поздних произведений художника — «Еврейской невесты» и «Семейного портрета», трактуемых своеобразно и убедительно. И вообще свой, необычный подход автора просматривается повсюду. Впрочем, воздержимся от дальнейших славословий — думается, читатель и сам оценит глубину и оригинальность книги. Мы же ограничимся некоторыми наиболее существенными моментами, где, как нам представляется, эта оригинальность превышает меру и вызывает неприятие, сомнения или, во всяком случае, вопросы.