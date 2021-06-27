Делез - Различие и повторение

Обсуждаемый здесь сюжет явно присутствует в воздухе нашего времени. Можно выделить знаки этого явления: все более и более подчеркнутая ориентация Хайдеггера на философию онтологического Различия; применение структурализма, основанное на распределении различительных признаков в пространстве сосуществования; искусство современного романа, вращающееся вокруг различия и повторения не только в наиболее отвлеченных размышлениях, но и в результативных техниках; открытия в разнообразных областях присущей повторению силы, свойственной также бессознательному, языку, искусству.

Все эти признаки могут быть отнесены на счет обобщенного антигегельянства: различие и повторение заняли место тождественного и отрицательного, тождества и противоречия. Происходит это потому, что различие не включает отрицание, позволяя довести себя до противоречия лишь в той мере, в которой его продолжают подчинять тождественному.

Главенство тождества, как бы оно ни понималось, предопределяет собой мир представления. Однако современная мысль порождается крушением представления, как и утратой тождеств, открытием всех тех сил, которые действуют под воспроизведением тождественного.

Современный мир — это мир симулякров. Человек в нем не переживает Бога, тождество субъекта не переживает тождества субстанции. Все тождества только симулированы, возникая как оптический "эффект" более глубокой игры — игры различия и повторения. Мы хотим осмыслить различие само по себе и отношения различного с различным независимо от форм представления, сводящих их к одинаковому, пропускающих через отрицание.

Современная жизнь такова, что, оказавшись перед лицом наиболее механических, стереотипных повторений вне нас и в нас самих, мы не перестаем извлекать из них небольшие различия, варианты и модификации. И наоборот — тайные, замаскированные, скрытые повторения восстанавливают в нас и вне нас голые, механические, стереотипные повторения.

В симулякре повторение уже нацелено на повторения, различие — на различия. Именно повторения повторяются, различающее различается.

Цель жизни — добиться сосуществования всех повторений в пространстве распределения различия; у истоков этой книги — два направления исследований: первое относится к понятию различия без отрицания, потому что именно различие, не подчиненное тождественному, не дойдет, "не должно бы дойти" до оппозиции и противоречия; второе направление исследования касается понятия повторения, когда физические, механические или голые повторения (повторение Одинакового) обнаруживают свою причину в более глубоких структурах скрытого повторения, где маскируется и смещается "дифференциальное" (differentiel).

Жиль Делез - Различие и повторение

ТОО ТК «Петрополис», 1998. —384 с.

Перевод с французского Н. Б. Маньковской (содержание с. 3—7 и вторая часть с. 215—382), Э. П. Юровской (первая часть с. 9—215)

ISBN 2130455166

ISBN 5-86708-110-9

Жиль Делез - Различие и повторение - Содержание

Предисловие Введение. Повторение и различие Повторение и общность: первое различение с поведенческой точки зрения. Два порядка общности: подобие и равенство. Второе различение с правовой точки зрения. Повторение, закон природы и моральный закон. Программа философии повторения по Кьеркегору, Ницше, Пеги. Истинное движение, театр репрезентации. Повторение и общность: третье различение с понятийной точки зрения. Понимание концепта и феномен "блокировки". Три случая "естественной блокировки" и повторение: номинальные концепты, понятия природы, понятия свободы. Повторение не объясняется тождественностью понятия или исключительно негативным состоянием. Функции "инстинкта смерти": соотношение повторения с различием, требующее позитивного принципа (Пример понятий свободы). Два повторения: посредством тождественности понятия и негативного состояния; путем различия и избыточности Идеи (Пример естественных и номинальных концептов). Ню и травести в повторении. Концептуальное и неконцептуальное различие. Но концепт различия (Идея) несводим к концептуальному различию, подобно тому как позитивная сущность повторения несводима к неконцептуальному различию. Глава первая. Различие само по себе Различие и темное содержание. Нужно ли изображать различие? Четыре аспекта представления (четырехсте-пенный корень). Удачный момент, различие, большое и малое. Концептуальное различие: чем больше, тем лучше. Логика различия по Аристотелю и смешение концепта различия с концептуальным различием. Специфическое различие и различие врожденное. Четыре аспекта, или субординация различия: тождественность понятия, аналогия в суждении, оппозиция предикатов, подобие воспринятого. Различие и органическое представление. Единообразие и различие. Два типа дистрибуции. Невозможность примирения единообразия и аналогии. Моменты единообразного: Скот, Спиноза, Ницше. Повторение в вечном возвращении определяет единообразие бытия. Различие и оргиастическое представление (бесконечно большое и бесконечно малое). Обоснование как основание. Логика и онтология различия по Гегелю: противоречие. Логика и онтология различия по Лейбницу: речь-заменитель (континуальность и неразличимое). — Каким образом оргиастическое или бесконечное представление о различии не избегает четырех предыдущих аспектов. Различие, утверждение и отрицание. Иллюзия негативного. Исключение негативного и вечное возвращение. Логика и онтология различия по Платону. Символы метода разделения: претенденты, испытание-обоснование, вопросы-задачи, (не)-бытие и статус негативного. Определяющее в проблеме различия: симулякр, сопротивление симулякра. Глава вторая. Повторение для себя Повторение: что-то изменилось. Первый синтез времени: живое настоящее. Габитус, пассивный синтез, сокращение, созерцание. Проблема привычки. Второй синтез времени: чистое прошлое. Память, чистое прошлое и представление о настоящих временах. Четыре парадокса прошлого. Повторение в привычке и памяти. Материальное и духовное повторение. Картезианское cogito и кантовское cogito. Неопределенное, определение, определимое. Треснувшее Я, пассивный мыслящий субъект и пустая форма времени. Недостаточность памяти: третий синтез времени. Форма, порядок, система и временной ряд. Повторение в третьем синтезе: его недостаточное состояние, агент метаморфозы, незаданный характер. Трагическое и комическое, история, вера с точки зрения повторения в вечном возвращении. Повторение и бессознательное: "По ту сторону принципа наслаждения". Первый синтез связи: Габитус. Второй синтез: виртуальные объекты и прошлое. Эрос и Мне-мозина. Повторение, смещение и маскировка: различие. Последствия для сущности бессознательного: ряды, дифференциальное и вопрошающее бессознательное. К третьему синтезу, или третьему "потустороннему": нарциссический мыслящий субъект, инстинкт смерти и пустая форма времени. Инстинкт смерти, оппозиция и материальное повторение. Инстинкт смерти и повторение в вечном возвращении. Подобие и различие. Что такое система? Темный предшественник и "дифференсирующее". Литературная система. Фантазм или симулякр и три лика тождества в соотношении с различием. Истинная мотивация платонизма заключена в проблеме симулякра. Симулякр и повторение в вечном возвращении. Глава третья. Образ мышления Проблема предпосылок в философии. Первый постулат: принцип Cogitatio natura universalis. Второй постулат: идеал обыденного сознания. Мышление и слово. Третий постулат: модель узнавания. Двусмысленность кантовской Критики. Четвертый постулат: элемент представления. Дифференциальная теория способностей. Расходящееся применение способностей: насилие и граница каждой из них. Двусмысленность платонизма. Мысль: ее генезис в мышлении. Пятый постулат: "негативное" ошибки. Проблема глупости. Шестой постулат: привилегия обозначения. Смысл и предложение. Парадоксы смысла. Смысл и задача. Седьмой постулат: модальность решений. Иллюзия решений в доктрине истины. Онтологическое и эпистемологическое значение категории задачи. Восьмой постулат: результат знания. Что значит "узнавать"? Повторение постулатов как помех философии различия и повторения. Глава четвертая. Мыслительный синтез различия Идея как проблематичная инстанция. Неопределенное, определимое и определение: различие. Дифференциал. Количественность и принцип определимости. Качественность и принцип взаимоопределения. Потенциальность и принцип полного определения (вид рядов). Бесполезность бесконечно малого в дифференциальном исчислении. Дифференциал и проблематичное. Теория задач: диалектика и наука. Идея и множественность. Структуры: их критерии, типы Идей. Приемы речи-заменителя: особенное и упорядоченное, выдающееся и обычное. Идея и дифференциальная теория способностей. Задача и вопрос. Императивы игры. Идея и повторение. Повторение, выдающееся и обычное. Иллюзия негативного. Различие, отрицание и оппозиция. Генезис негативного. Идея и виртуальность. Реальность виртуального: ens omnimodo..., Дифференциация и дифференсиация; две половины объекта. Два аспекта каждой половины. Различение виртуального и возможного. Дифференциальное бессознательное; отчетливо-смутное. Дифференсиация как процесс актуализации Идеи. Динамизмы или драмы. Универсальность драматизации. Комплексное понятие дифференциации. Глава пятая. Асимметричный синтез чувственного Различие и разрозненное. Различие и интенсивность. Исчезновение различия. Здравый смысл и обыденное сознание. Различие и парадокс. Интенсивность, качество, объем понятий: иллюзия исчезновения. Глубина или spatium. Первый признак интенсивности: неравное в себе. Роль неравного в числе. Второй признак: утверждать различие. Иллюзия негативного. Бытие чувственного. Третий признак: импликация. Сущностное и пороговое различие. Энергия вечного возвращения. Повторение в вечном возвращении не качественно и не экстенсивно, но интенсивно.

Интенсивность и дифференциал. Роль индивидуации в актуализации Идеи. Индивидуация и дифференсиация. Индивидуация интенсивна. Индивидуальное различие и различие индивидуирующее. "Перпликация", "импликация", "экспликация".

Эволюция систем. Центры упаковки. Факторы индивидуации, Я и Мыслящий субъект. Сущность и функция другого в психических системах.

Заключение. Различие и повторение

Критика представления. Бесполезность альтернативы конечное-бесконечное. Тождество, подобие, оппозиция и аналогия: как они предают различие (четыре иллюзии). А также, как они предают представление.

Обоснование как основание: три значения. От обоснования к лишенному основы. Безличные индивидуации и доиндивидуальные особенности.

Симулякр. Теория Идей и задач. Другой. Два типа игры: их признаки. Критика категорий.

Повторение, тождественное и негативное. Два повторения. Патология и искусство, стереотипия и припев: искусство как место сосуществования всех повторений. К третьему, онтологическому, повторению.

Форма времени и три повторения. Избирательная сила третьего: вечное возвращение и Ницше (симулякры). То, что не возвращается. Три значения Одинакового: онтология, иллюзия и ошибка. Аналогия бытия и представления, единообразие бытия и повторение.

Примечания

Библиография

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