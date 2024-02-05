Дельгадо - Верный Христианин - Изучение принципов христианского служения

Вы собираетесь изучать весьма важный предмет: как можно стать верным служителем во всех сферах вашей деятельности и вашей жизни.

Этот курс содержит три главы. Первая глава познакомит вас с понятиями собственности и служения и с тем, что Библия говорит об этом. В двух лекциях первой главы вы найдете объяснение этих понятий и примеры из Библии, иллюстрирующие эти понятия. Это поможет вам понять, что значит быть служителем.

Во второй главе рассматриваются те требования, которые выдвигает служение ко всему тому, чем вы обладаете — к вашей жизни, к вашим личным вещам, к вашему телу, к вашему времени и к вашим возможностям. Вам следует изучить, что Библия говорит об этом. Изучив все стороны вашей жизни во свете Священного Писания, вам станет ясно, что все то, чем вы обладаете, в сущности, не ваше, а даровано вам от Бога, и вам необходимо употребить все это для Его славы. В четырех лекциях второй главы вы найдете много практических идей и примеров, как все это можно осуществить.

Затем в третьей главе выясняется каким требованиям должен отвечать служитель Христа в отношении других сторон его жизни - его денег, имущества, дома, церкви и его общества. В четырех лекциях этой главы описываются пути осуществления этих требований во всех перечисленных сферах. В этих лекциях объясняется, что Библия говорит по этому поводу и изучение этого материала поможет вам понять те принципы, которых следует придерживаться.

Пусть эти лекции помогут вам так употребить все то, что вы получили от Бога, чтобы в свое время вы услышали из Его уст: “Хорошо, добрый и верный раб!... войди в радость господина твоего” (Мат. 25:23).

В данном курсе Верный христианин: изучение принципов христианского служения изучается, что говорит Библия о служении - о роли Бога, как владетеля и о роли человека, как слуги. В нем объясняется, как христианину следует укреплять свою ответственность и быть верным распорядителем различных средст и возможностей, которые вверены ему Богом. Кроме того, в данном курсе рассматривается каково должно быть отношение служителя к своему дому, к церкви и ко всему, что его окружает, исходя из его призвания быть верным рабом Христовым.

Жозе Р. Сильва Дельгадо - Верный Христианин - Изучение принципов христианского служения

Разработано в сотрудничестве с Международным Заочным Институтом. – Brussels: International Correspondence Institute, 1992. – 260 с.

ISBN 1-56390-199-4

Жозе Р. Сильва Дельгадо - Верный Христианин – Содержание

Введение к курсу

ГЛАВА 1: ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О СЛУЖЕНИИ

1 Бог - Владыка Всего

2 Человек - Божий Служитель

ГЛАВА 2: СЛУЖЕНИЕ И МЫ САМИ

3 Как Организовать Нашу Жизнь

4 Развитие Своей Личности

5 Забота О Своем Теле

6 Как Использовать Наши Личные Ценности

ГЛАВА 3: СЛУЖЕНИЕ И НАШИ ОБЯЗАННОСТИ

7 Наши Деньги И Имущество

8 Наш Дом

9 Наша Церковь

10 Наше Окружение

Словарь

Ответы На Вопросы