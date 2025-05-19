«Демонология» короля Якова с приложением «Вестей из Шотландии»

Устрашающее изобилие в наше время в нашей стране этих отвратительных рабов Дьявола, ведьм и чародеев, побудило меня (возлюбленный читатель) спешно составить этот мой трактат, ни в коем случае (я настаиваю) не призванный служить демонстрацией моей учености и мудрости, но лишь (говоря по чести) для того, чтобы тем самым, насколько смогу, разрешить сомнения в сердцах других; а также поскольку подобные сатанинские атаки неоспоримо случаются, и потому что их орудия заслуживают самого сурового наказания: особенно вопреки омерзительным суждениям двух наших современников, из которых тот, кого прозывают СКОТ, Англичанин, не стыдится в открытой печати отвергать возможность существования такого явления, как колдовство, и тем самым поддерживать старинное заблуждение саддукеев, отрицая присутствие духов. Другой, по имени ВЕЙЕР, немецкий врач, публично защищает всех этих умельцев, чем обеспечивает их безнаказанность и явно выдает, что сам принадлежит той же профессии. И дабы сделать этот трактат более удобным и доступным, я составил его в форме диалога, который разделил на три книги: первая повествует о магии в целом и о некромантии в частности. Вторая - о ведовстве и колдовстве; третья содержит рассказ о всех видах духов и призраков, которые являются и беспокоят людей, а также, вместе с тем, заключение ко всей работе.

Моя цель в этом труде состоит только в том, чтобы утвердить, как я уже сказал, две вещи. Во-первых, что такие дьявольские искусства были и есть. Во-вторых, как их можно точно распознать и какого сурового наказания они заслуживают. В связи с этим я разъясняю, какие вещи можно исполнить благодаря этим искусствам и по каким естественным причинам это возможно. Не то чтобы я касаюсь каждого предмета дьявольской власти, поскольку они бесконечны, но я, говоря схоластически (насколько это возможно на нашем языке), указываю лишь на роды, опуская виды и различия, которые следует в них учитывать. Так, например, рассуждая о силе магов в шестой главе первой книги, я говорю, что они в любой момент могут заставить своего близкого духа принести себе какое угодно лакомство. Ведь, будучи вором, он с удовольствием крадет, а будучи духом, способен умело и быстро доставить похищенное. Под этим родом можно понимать все частные случаи, восходящие к нему, такие как извлечение вина из стены (что практикуется, как мы нередко слышали) и тому подобное. Такие частные случаи вполне можно удостоверить по общим основаниям. Во второй книге о колдовстве в частности, в пятой главе, я говорю и убеждаю разными аргументами, что ведьмы могут силой своего господина лечить или насылать болезни. Здесь те же причины, которые убеждают во власти Дьявола над болезнями в целом, доказывают его власть в каждом отдельном случае, как, например, когда он ослабляет естественные силы некоторых мужчин, делая их неспособными для женщин, или заставляет эти силы у других изобиловать более, чем допустила бы природа обычным путем. И то же самое со всеми другими частными недугами.

Но одно я обязуюсь соблюдать везде, где рассуждаю о силе Дьявола, а именно - различать цели и намерения, которые Бог, как первопричина, и Дьявол, как его орудие и вторая причина, преследуют в этих деяниях Дьявола (как Божьего палача). Ибо стремлением Дьявола в них всегда является гибель либо души, либо тела (либо и того и другого вместе), в зависимости от того, с чем ему позволено обращаться таким образом; Бог, напротив, извлекает для себя из такого зла славу либо ниспровержением нечестивцев своим правосудием, либо испытанием терпеливых и поправлением верных, пробуждаемых этим правильным жезлом.

Объявив тем самым вам свои намерения в этом трактате, не сомневаюсь, что вы с легкостью извините мои упущения при раскрытии конкретных обрядов и секретов этих противозаконных искусств, так же как их бесчисленных диковинных практик, поскольку ничего из этого не имеет отношения к моим целям. Причина этого указана в последней части первой главы третьей книги. А если кому желательно полюбопытствовать о подобном, тот может почитать про их махинации «Демономанию» БОДЕНА, где они собраны скорее старательно, чем рассудительно, а кроме того, представлены их собственные признания, полученные к тому времени10. Если же вы хотите знать, каково было мнение древних относительно их власти, то посмотрите, как это недавно хорошо описано ИПЕРИУСОМ11 и ХЕММИНГСЕ- НОМ12, двумя немецкими авторами, кроме многочисленных других новейших богословов, которые немало пишут по этой теме. Если же вы желаете узнать о конкретных обрядах и странностях этих черных искусств (что равно излишне и опасно), то найдете желаемое в четвертой книге КОРНЕЛИЯ Агриппы13 и у БЕЙЕРА, которого я упоминал.

«Демонология» короля Якова с приложением «Вестей из Шотландии»

Перевод с английского, комментарии и послесловие Д. Г. Хрусталёва. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2025. - 448 с., ил.

ISBN 978-5-8370-0952-5

«Демонология» короля Якова с приложением «Вестей из Шотландии» - Содержание