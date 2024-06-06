Демонтаж коммунизма - Тридцать лет спустя

Предлагаемая вниманию читателя книга выходит в 2021 году. Тридцать лет назад перестал существовать Советский Союз, что, по общему мнению, стало событием глобального значения. Но если искать начальную точку этого процесса, то все сходится на 1989 годе.

Именно тогда волна демократических революций в странах так называемого «социалистического лагеря» снесла не только Берлинскую стену, но и «железный занавес» между Востоком и Западом. И здесь давайте отдадим должное тогдашнему политическому руководству Советского Союза, и прежде всего отцу перестройки – Михаилу Горбачеву. Они начали пусть непоследовательные, но настоящие реформы в сердцевине коммунистической системы, что и обеспечило благоприятные условия для освобождения стран Центральной Европы от советского контроля.

Чуть позже, в 1991 году, революционная волна докатилась до СССР, который в результате прекратил свое существование. На его месте появилось целое созвездие новых независимых государств, каждое из которых пошло своим историческим путем. Искренний порыв сотен миллионов людей постсоветского мира к демократии и свободе, к устройству жизни в соответствии с базовыми европейскими ценностями натолкнулся на многие объективные и субъективные препятствия.

Что мы видим сейчас, спустя три десятилетия? Очень пеструю картину. С одной стороны, вся Центральная Европа вошла в Европейский союз и НАТО, там же и Прибалтийские республики. С другой стороны, мы видим явное доминирование авторитарных тенденций в России, Белоруссии, Азербайджане. А такие страны, как Украина, Молдова, Грузия и Армения, с разным успехом пытающиеся выбраться из болота советского наследия, регулярно переживают политические потрясения. Но и в, казалось бы, вполне европейских по устройству жизни странах Центральной Европы начали появляться ростки мягкого авторитаризма, когда правящая партия пытается взять под свой контроль судебную систему и медиа, ограничить политическую конкуренцию.

Нам, в Экспертной группе «Европейский диалог», показалось интересным провести анализ тенденций за истекший с момента фактического краха коммунистической системы период, с тем чтобы извлечь уроки для общеевропейского будущего. А оно обещает быть неспокойным. Недоброжелатели в очередной раз пророчат закат европейской цивилизации. И необходимо активизировать все интеллектуальные и экспертные силы, чтобы достойно ответить на те вызовы, которые пришли с XXI веком и продолжают появляться (самый свежий пример – коронавирусная пандемия).

Демонтаж коммунизма - Тридцать лет спустя

«НЛО», 2021 — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-44-481475-8

Демонтаж коммунизма - Тридцать лет спустя – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ: ДРАМА ОЖИДАНИЙ/ДРАМА ПОНИМАНИЙ

Часть 1

ТЕРНИИ «НОРМАЛЬНОСТИ»

ПЯТЬ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

ДРАМА ТРАНЗИТА КАК ИСТОЧНИК ЕГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТОРОВ

«ДОГНАТЬ КАПИТАЛИЗМ»

Часть 2

СОЮЗ РАЗДЕЛЕННЫХ

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИИ ПОСТСОВЕТСКИХ ПОЛИТИЙ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Часть 3

«СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК» СКВОЗЬ ВСЕ РЕЖИМЫ

«ЧЕЛОВЕК ПОСТСОВЕТСКИЙ»

ЗА ПРЕДЕЛАМИ «ЧЕЛОВЕКА СОВЕТСКОГО»

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ СДВИГ И УРОКИ ПОСТСОВЕТСКОГО ТРИДЦАТИЛЕТИЯ

Часть 4