Демосс - Ложь, в которую верят женщины
Книга Нэнси Лей ДеМосс «Ложь, в которую верят женщины, и истина, которая освобождает» является фундаментальным трудом в области женского духовного консультирования, исследующим корни эмоциональных и духовных проблем, с которыми сталкиваются современные женщины. Автор ставит задачу вскрыть механизмы обольщения, уходящие корнями к библейскому повествованию об Эдеме, и показать, как древняя ложь адаптируется под современные реалии. Основная идея произведения заключается в том, что большинство депрессий, конфликтов в семье и внутренних пустот являются результатом принятия ложных убеждений о Боге, о себе, о приоритетах и о грехе, которые можно победить только через глубокое погружение в истину Божьего Слова.
Содержательная часть книги систематизирует сорок самых распространенных видов лжи, разделяя их на категории: ложь о Боге (например, «Бог не заботится обо мне»), ложь о себе («Я не могу измениться»), ложь о грехе («Мой грех не так уж страшен») и ложь об отношениях («Мое счастье зависит от моего мужа»). ДеМосс детально анализирует, как эти деструктивные мысли незаметно проникают в разум и начинают диктовать поведение, лишая женщину радости и силы. Автор уделяет значительное внимание процессу «покаяния ума», предлагая практический алгоритм замены лжи на конкретные библейские истины. Особое место в работе занимает призыв к полному доверию Божьему суверенитету и отказу от попыток контролировать обстоятельства своими силами, что и становится ключом к подлинному освобождению.
Текст написан в глубоком, обличительном, но при этом исполненном любви пастырском стиле, который побуждает к честной самопроверке. Нэнси Лей ДеМосс мастерски сочетает глубокую библейскую экзегетику с реальными историями сотен женщин, нашедших выход из жизненных тупиков. Работа служит мощным инструментом для личного преображения и может быть использована как учебное пособие для женских групп в церкви. Это чтение помогает женщине вернуть утраченную перспективу, осознать свою истинную идентичность во Христе и начать жить не на основании изменчивых чувств или мнений общества, а на непоколебимом основании вечной Истины.
Нэнси Демосс – Ложь, в которую верят женщины
С.-Пб.: «Виссон», 2010. – 288 с. - (Слово к женщине.)
ISBN 978-5-905913-96-9
Нэнси Демосс – Ложь, в которую верят женщины - Содержание
Благодарность
Предисловие
Введение
Пролог
Часть I. Преамбула
Глава первая. Истина… или последствия
Часть II. Ложь, в которую верят женщины
Глава вторая. О Боге
Глава третья. О себе
Глава четвертая. О грехе
Глава пятая. О приоритетах
Глава шестая. О браке
Глава седьмая. О детях
Глава восьмая. Об эмоциях
Глава девятая. О жизненных обстоятельствах
Часть III. Хождение в истине
Глава десятая. Истина против лжи
Глава одинадцатая. Истина, которая нас освобождает
Эпилог
Для дальнейшего изучения
