Книга Нэнси Лей ДеМосс «Ложь, в которую верят женщины, и истина, которая освобождает» является фундаментальным трудом в области женского духовного консультирования, исследующим корни эмоциональных и духовных проблем, с которыми сталкиваются современные женщины. Автор ставит задачу вскрыть механизмы обольщения, уходящие корнями к библейскому повествованию об Эдеме, и показать, как древняя ложь адаптируется под современные реалии. Основная идея произведения заключается в том, что большинство депрессий, конфликтов в семье и внутренних пустот являются результатом принятия ложных убеждений о Боге, о себе, о приоритетах и о грехе, которые можно победить только через глубокое погружение в истину Божьего Слова.

Содержательная часть книги систематизирует сорок самых распространенных видов лжи, разделяя их на категории: ложь о Боге (например, «Бог не заботится обо мне»), ложь о себе («Я не могу измениться»), ложь о грехе («Мой грех не так уж страшен») и ложь об отношениях («Мое счастье зависит от моего мужа»). ДеМосс детально анализирует, как эти деструктивные мысли незаметно проникают в разум и начинают диктовать поведение, лишая женщину радости и силы. Автор уделяет значительное внимание процессу «покаяния ума», предлагая практический алгоритм замены лжи на конкретные библейские истины. Особое место в работе занимает призыв к полному доверию Божьему суверенитету и отказу от попыток контролировать обстоятельства своими силами, что и становится ключом к подлинному освобождению.

Текст написан в глубоком, обличительном, но при этом исполненном любви пастырском стиле, который побуждает к честной самопроверке. Нэнси Лей ДеМосс мастерски сочетает глубокую библейскую экзегетику с реальными историями сотен женщин, нашедших выход из жизненных тупиков. Работа служит мощным инструментом для личного преображения и может быть использована как учебное пособие для женских групп в церкви. Это чтение помогает женщине вернуть утраченную перспективу, осознать свою истинную идентичность во Христе и начать жить не на основании изменчивых чувств или мнений общества, а на непоколебимом основании вечной Истины.

Нэнси Демосс – Ложь, в которую верят женщины

С.-Пб.: «Виссон», 2010. – 288 с. - (Слово к женщине.)

ISBN 978-5-905913-96-9

Нэнси Демосс – Ложь, в которую верят женщины - Содержание

Благодарность

Предисловие

Введение

Пролог

Часть I. Преамбула

Глава первая. Истина… или последствия

Часть II. Ложь, в которую верят женщины

Глава вторая. О Боге

Глава третья. О себе

Глава четвертая. О грехе

Глава пятая. О приоритетах

Глава шестая. О браке

Глава седьмая. О детях

Глава восьмая. Об эмоциях

Глава девятая. О жизненных обстоятельствах

Часть III. Хождение в истине

Глава десятая. Истина против лжи

Глава одинадцатая. Истина, которая нас освобождает

Эпилог

Для дальнейшего изучения