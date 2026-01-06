Рената Дэниэл - Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии

(Юнгианская психология)

М.: Когито-Центр—Институт аналитической психологии и постдипломного образования, 2021. — 166 с.

ISBN 978-3-17-030168-9 (нем.)

ISBN 978-5-89353-634-8 (рус.)

Рената Дэниэл - Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии - Содержание

Предисловие

Введение

ГЛАВА 1

Концепция Эго и Самости К. Г. Юнга

Теоретические представления К. Г. Юнга об Эго, эго-сознании и эго-комплексе

Концепция Самости у К. Г. Юнга

Парадокс Самости

Символы Самости

Самость как Бог Отец, Эго как Бог Сын

Эволюция Самости

Абстрактные образы Бога

ГЛАВА 2

Динамика представлений о судьбе и Самости

Диффузия ответственности

Представления о судьбе и дух времени

Представление о болезни и дух времени

Вклад человека в мировое зло

Бремя вины

Дьявол в современном мире

Паук и камень как символы Самости

Махзаль 60

ГЛАВА 3

Переходные состояния: рождение и смерть

Роды в больничных условиях: рождение человека как медицинская процедура

Репродуктивная медицина

Умирание в больничных стенах — смерть как клиническое событие

Кому принадлежит право на смерть?

Смерть как нарциссическая травма

Инструкция для активной эвтаназии?

ГЛАВА 4

Глаз как символ Самости

Быть видимым

Способность видеть как инструмент власти и автономии

Трудности доверия

О сущности красоты

Красота в глазах смотрящего: восприятие красоты в различных (суб)культурах

Красота сегодня — уже не дар божий, а результат упорного труда

Красота в психотерапевтической практике

Красота в переносе и контрпереносе

ГЛАВА 5

Темная Самость

Может ли Христос быть символом Самости?

Каннибализм

Пустота

Темная Самость в психотерапии

Изгнание Зла? О тенденции табуизации

ГЛАВА 6

Эго, Самость и время

Кому принадлежит время?

Качество времени и потребность во времени

Ускорение

Непрожитая жизнь

Психическое заболевание как следствие современного восприятия времени

Вечность

Послесловие

Литература

Список фильмов