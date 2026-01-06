Дэниэл - Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии
Рената Дэниэл - Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии
(Юнгианская психология)
М.: Когито-Центр—Институт аналитической психологии и постдипломного образования, 2021. — 166 с.
ISBN 978-3-17-030168-9 (нем.)
ISBN 978-5-89353-634-8 (рус.)
Рената Дэниэл - Самость: сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии - Содержание
Предисловие
Введение
ГЛАВА 1
Концепция Эго и Самости К. Г. Юнга
Теоретические представления К. Г. Юнга об Эго, эго-сознании и эго-комплексе
Концепция Самости у К. Г. Юнга
Парадокс Самости
Символы Самости
Самость как Бог Отец, Эго как Бог Сын
Эволюция Самости
Абстрактные образы Бога
ГЛАВА 2
Динамика представлений о судьбе и Самости
Диффузия ответственности
Представления о судьбе и дух времени
Представление о болезни и дух времени
Вклад человека в мировое зло
Бремя вины
Дьявол в современном мире
Паук и камень как символы Самости
Махзаль 60
ГЛАВА 3
Переходные состояния: рождение и смерть
Роды в больничных условиях: рождение человека как медицинская процедура
Репродуктивная медицина
Умирание в больничных стенах — смерть как клиническое событие
Кому принадлежит право на смерть?
Смерть как нарциссическая травма
Инструкция для активной эвтаназии?
ГЛАВА 4
Глаз как символ Самости
Быть видимым
Способность видеть как инструмент власти и автономии
Трудности доверия
О сущности красоты
Красота в глазах смотрящего: восприятие красоты в различных (суб)культурах
Красота сегодня — уже не дар божий, а результат упорного труда
Красота в психотерапевтической практике
Красота в переносе и контрпереносе
ГЛАВА 5
Темная Самость
Может ли Христос быть символом Самости?
Каннибализм
Пустота
Темная Самость в психотерапии
Изгнание Зла? О тенденции табуизации
ГЛАВА 6
Эго, Самость и время
Кому принадлежит время?
Качество времени и потребность во времени
Ускорение
Непрожитая жизнь
Психическое заболевание как следствие современного восприятия времени
Вечность
Послесловие
Литература
Список фильмов
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