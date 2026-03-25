Деннетт - Исход: доктрины в простом изложении
Сейчас, когда завеса разорвана и верующие, благодаря драгоценной Крови Христа, имеют доступ в Святое святых, в непосредственное присутствие Божье, значение скинии более понятно из-за возможности посмотреть на нее через призму всего, что уже исполнилось во Христе. Потому что Он, и только Он Один является ключом, могущим открыть все священные тайны.
Э. Деннетт Лондон, 1882 год
Эдвард Деннетт - Исход: доктрины в простом изложении
Название оригинала на английском языке: «Typical Teachings of Exodus: being A Simple Exposition by Edward Dennett.
Издание на английском языке: London, W.H. Broom, 25, Paternoster Square, 1882
Published in cooperation with Christian Assemblies Support Trust, Worksop, Great Britain; Director Mitchell Cargill
Пер. с англ. О. Дробко.
Ровно: «Живое слово», 2009. — 416 с.
ISBN 978-966-8466-58-8
Эдвард Деннетт - Исход: доктрины в простом изложении
Предисловие
Глава 1. Израиль в Египте (Исход 1:1-22)
Глава 2. Рождение Моисея (Исход 2:1-25)
Глава 3. Призвание Моисея (Исход 3:1 — 4:31)
Глава 4. Первое обращение к фараону (Исход 5:1 — 6:30)
Глава 5. Казни, постигшие Египет (Исход 7:1 — 11:10).
Глава 6. Пасхальный агнец (Исход 12:1-51)
Глава 7. Божьи требования (Исход 13:1-22)
Глава 8. Бог как освободитель Своего народа (Исход 14:1-31)
Глава 9. Песнь избавления (Исход 15:1-21)
Глава 10. Мерра и Ел им (Исход 15:22-27)
Глава 11. Манна (Исход 16:1-36)
Глава 12. Рефидим и Амалик (Исход 17:1-16)
Глава 13. Благословение Тысячелетнего царства (Исход 18:1-27)
Глава 14. Синай (Исход 19:1 — 20:26)
Глава 15. Уставы (Исход 21:1 — 23:33)
Глава 16. Завет вступает в силу (Исход 24:1-18)
Глава 17. Скиния (Исход 25:1-9)
Глава 18. Ковчег завета и крышка (Исход 25:10-22)
Крышка ковчега
Глава 19. Стол хлебов предложения (Исход 25:23-30)
Глава 20. Золотой светильник (Исход 25:31-40; 27:20-21)
Глава 21. Завесы святилища (Исход 26:1 14)
Глава 22. Корпус скинии (Исход 26:15-30)
Глава 23. Завеса и другие принадлежности (Исход 26:31-37)
Глава 24. Медный жертвенник (Исход 27:1-8)
Глава 25. Двор скинии (Исход 27:9-19)
Глава 26. Священническое служение (Исход 28:1-43)
Глава 27. Посвящение священников (Исход 29:1-37)
Глава 28. Постоянное всесожжение (Исход 29:38-46)
Глава 29. Жертвенник для курений (Исход 30:1-10)
Глава 30. Деньги выкупа (Исход 30:11-16)
Глава 31. Умывальник (Исход 30:17-21)
Глава 32. Елей для священного помазания и благовонные вещества (Исход 30:22-38)
Глава 33. Качества, необходимые для служения (Исход 31:1-18)
Глава 34. Отступничество, ходатайство, восстановление (Исход 32:1 — 34:35)
Глава 35. Посвященность и послушание (Исход 35:1 — 40:38)
No comments yet. Be the first!