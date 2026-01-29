Деннетт - Разрушение чар

Должны ли мы оберегать религию от научного скепсиса? Дэниел Деннет отвечает решительным «нет». В книге «Разрушение чар» он проводит демистификацию веры, представляя её как естественный продукт развития человеческой цивилизации. Автор исследует механизмы «очарования» религиозными догмами и задается вопросом: как эти системы верований влияют на современное общество, политику и этику? Это честный и острый разговор о том, что происходит, когда наука начинает задавать религии неудобные вопросы, и какие результаты может принести такое исследование для будущего человечества.

Деннетт Д. К. - Разрушение чар - Религия как природное явление

Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 384 с.

ISBN 978-5-88373-781-6

Деннетт Д. К. - Разрушение чар – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТИЕ ЯЩИКА ПАНДОРЫ

Глава первая. Разрушение какого заклинания? 1 Что происходит? 2 Рабочее определение религии 3 Ломать или не ломать 4 Вглядывание в бездну 5 Религия как природное явление

Глава вторая. Некоторые вопросы о науке 1 Может ли наука изучать религию? 2 Должна ли наука изучать религию? 3 Может ли музыка быть злом для вас? 4 Будет ли пренебрежение более мягким?

Глава третья. Почему происходят хорошие вещи 1 Выявление лучших 2 Cui bono? 3 Вопрос о том, что платит за религию 4 Марсианский список теорий



ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ

Глава четвертая. Корни религии 1 Рождение религий 2 Сырье религии 3 Как природа справляется с проблемой других умов

Глава пятая. Религия, первые дни 1 Слишком много агентов: конкуренция за репетиционное пространство 2 Боги как заинтересованные стороны 3 Заставить богов говорить с нами 4 Шаманы как гипнотизеры 5 Инженерные устройства памяти в устных культурах

Глава шестая. Эволюция управления 1 Музыка религии 2 Народная религия как практическое ноу-хау 3 Ползучие размышления и рождение тайны в религии 4 Одомашнивание религий

Глава седьмая. Изобретение командного духа 1 Путь, вымощенный благими намерениями 2 Муравьиная колония и корпорация 3 Растущий рынок религии 4 Бог, с которым вы можете разговаривать

Глава восьмая. Вера в веру 1 Вам лучше поверить в это 2 Бог как преднамеренный объект 3 Разделение доксастического труда 4 Наименьший общий знаменатель? 5 Верования, предназначенные для исповедования 6 Уроки из Ливана: странные случаи друзов и Ким Филби.... 7 Существует ли Бог?



ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ

Глава девятая. Руководство покупателю религий 1 За любовь к Богу 2 Академическая дымовая завеса 3 Почему так важно, во что вы верите? 4 Что ваша религия может сделать для вас?

Глава десятая. Мораль и религия 1 Делает ли религия нас нравственными? 2 Является ли религия тем, что придает смысл вашей жизни? 3 Что можно сказать о священных ценностях? 4 Благослови мою душу: духовность и эгоизм

Глава одиннадцатая. Что же нам делать? 1 Просто теория 2 Некоторые пути для изучения: как мы можем основываться на религиозных убеждениях? 3 Что мы скажем детям? 4 Токсичные мемы 5 Терпение и политика

Приложения А Новые репликаторы В Еще несколько вопросов о науке С Посыльный и дама по имени Так Д Ким Филби как реальный случай неопределенности радикальной интерпретации



Примечания

Библиография