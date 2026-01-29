Деннетт - Разрушение чар
Должны ли мы оберегать религию от научного скепсиса? Дэниел Деннет отвечает решительным «нет». В книге «Разрушение чар» он проводит демистификацию веры, представляя её как естественный продукт развития человеческой цивилизации. Автор исследует механизмы «очарования» религиозными догмами и задается вопросом: как эти системы верований влияют на современное общество, политику и этику? Это честный и острый разговор о том, что происходит, когда наука начинает задавать религии неудобные вопросы, и какие результаты может принести такое исследование для будущего человечества.
Деннетт Д. К. - Разрушение чар - Религия как природное явление
Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 384 с.
ISBN 978-5-88373-781-6
Деннетт Д. К. - Разрушение чар – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТИЕ ЯЩИКА ПАНДОРЫ
Глава первая. Разрушение какого заклинания?
1 Что происходит?
2 Рабочее определение религии
3 Ломать или не ломать
4 Вглядывание в бездну
5 Религия как природное явление
Глава вторая. Некоторые вопросы о науке
1 Может ли наука изучать религию?
2 Должна ли наука изучать религию?
3 Может ли музыка быть злом для вас?
4 Будет ли пренебрежение более мягким?
Глава третья. Почему происходят хорошие вещи
1 Выявление лучших
2 Cui bono?
3 Вопрос о том, что платит за религию
4 Марсианский список теорий
ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ
Глава четвертая. Корни религии
1 Рождение религий
2 Сырье религии
3 Как природа справляется с проблемой других умов
Глава пятая. Религия, первые дни
1 Слишком много агентов: конкуренция за репетиционное пространство
2 Боги как заинтересованные стороны
3 Заставить богов говорить с нами
4 Шаманы как гипнотизеры
5 Инженерные устройства памяти в устных культурах
Глава шестая. Эволюция управления
1 Музыка религии
2 Народная религия как практическое ноу-хау
3 Ползучие размышления и рождение тайны в религии
4 Одомашнивание религий
Глава седьмая. Изобретение командного духа
1 Путь, вымощенный благими намерениями
2 Муравьиная колония и корпорация
3 Растущий рынок религии
4 Бог, с которым вы можете разговаривать
Глава восьмая. Вера в веру
1 Вам лучше поверить в это
2 Бог как преднамеренный объект
3 Разделение доксастического труда
4 Наименьший общий знаменатель?
5 Верования, предназначенные для исповедования
6 Уроки из Ливана: странные случаи друзов и Ким Филби....
7 Существует ли Бог?
ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ
Глава девятая. Руководство покупателю религий
1 За любовь к Богу
2 Академическая дымовая завеса
3 Почему так важно, во что вы верите?
4 Что ваша религия может сделать для вас?
Глава десятая. Мораль и религия
1 Делает ли религия нас нравственными?
2 Является ли религия тем, что придает смысл вашей жизни?
3 Что можно сказать о священных ценностях?
4 Благослови мою душу: духовность и эгоизм
Глава одиннадцатая. Что же нам делать?
1 Просто теория
2 Некоторые пути для изучения: как мы можем основываться на религиозных убеждениях?
3 Что мы скажем детям?
4 Токсичные мемы
5 Терпение и политика
Приложения
А Новые репликаторы
В Еще несколько вопросов о науке
С Посыльный и дама по имени Так
Д Ким Филби как реальный случай неопределенности радикальной интерпретации
Примечания
Библиография
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