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Деннетт - Разрушение чар

Деннетт - Разрушение чар
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Библиотека аналитической философии (10 books)

Должны ли мы оберегать религию от научного скепсиса? Дэниел Деннет отвечает решительным «нет». В книге «Разрушение чар» он проводит демистификацию веры, представляя её как естественный продукт развития человеческой цивилизации. Автор исследует механизмы «очарования» религиозными догмами и задается вопросом: как эти системы верований влияют на современное общество, политику и этику? Это честный и острый разговор о том, что происходит, когда наука начинает задавать религии неудобные вопросы, и какие результаты может принести такое исследование для будущего человечества.

Деннетт Д. К. - Разрушение чар - Религия как природное явление

Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 384 с.

ISBN 978-5-88373-781-6

Деннетт Д. К. - Разрушение чар – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТИЕ ЯЩИКА ПАНДОРЫ

  • Глава первая. Разрушение какого заклинания?

    • 1 Что происходит?

    • 2 Рабочее определение религии

    • 3 Ломать или не ломать

    • 4 Вглядывание в бездну

    • 5 Религия как природное явление

  • Глава вторая. Некоторые вопросы о науке

    • 1 Может ли наука изучать религию?

    • 2 Должна ли наука изучать религию?

    • 3 Может ли музыка быть злом для вас?

    • 4 Будет ли пренебрежение более мягким?

  • Глава третья. Почему происходят хорошие вещи

    • 1 Выявление лучших

    • 2 Cui bono?

    • 3 Вопрос о том, что платит за религию

    • 4 Марсианский список теорий

ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ

  • Глава четвертая. Корни религии

    • 1 Рождение религий

    • 2 Сырье религии

    • 3 Как природа справляется с проблемой других умов

  • Глава пятая. Религия, первые дни

    • 1 Слишком много агентов: конкуренция за репетиционное пространство

    • 2 Боги как заинтересованные стороны

    • 3 Заставить богов говорить с нами

    • 4 Шаманы как гипнотизеры

    • 5 Инженерные устройства памяти в устных культурах

  • Глава шестая. Эволюция управления

    • 1 Музыка религии

    • 2 Народная религия как практическое ноу-хау

    • 3 Ползучие размышления и рождение тайны в религии

    • 4 Одомашнивание религий

  • Глава седьмая. Изобретение командного духа

    • 1 Путь, вымощенный благими намерениями

    • 2 Муравьиная колония и корпорация

    • 3 Растущий рынок религии

    • 4 Бог, с которым вы можете разговаривать

  • Глава восьмая. Вера в веру

    • 1 Вам лучше поверить в это

    • 2 Бог как преднамеренный объект

    • 3 Разделение доксастического труда

    • 4 Наименьший общий знаменатель?

    • 5 Верования, предназначенные для исповедования

    • 6 Уроки из Ливана: странные случаи друзов и Ким Филби....

    • 7 Существует ли Бог?

ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ

  • Глава девятая. Руководство покупателю религий

    • 1 За любовь к Богу

    • 2 Академическая дымовая завеса

    • 3 Почему так важно, во что вы верите?

    • 4 Что ваша религия может сделать для вас?

  • Глава десятая. Мораль и религия

    • 1 Делает ли религия нас нравственными?

    • 2 Является ли религия тем, что придает смысл вашей жизни?

    • 3 Что можно сказать о священных ценностях?

    • 4 Благослови мою душу: духовность и эгоизм

  • Глава одиннадцатая. Что же нам делать?

    • 1 Просто теория

    • 2 Некоторые пути для изучения: как мы можем основываться на религиозных убеждениях?

    • 3 Что мы скажем детям?

    • 4 Токсичные мемы

    • 5 Терпение и политика

  • Приложения

    • А Новые репликаторы

    • В Еще несколько вопросов о науке

    • С Посыльный и дама по имени Так

    • Д Ким Филби как реальный случай неопределенности радикальной интерпретации

Примечания

Библиография

Views 282
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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