Позвольте мне начать с очевидного факта: я американский автор, и эта книга адресована в первую очередь американским читателям. Я делился черновиками этой книги со многими читателями, и большинство моих неамериканских читателей сочли этот факт не только очевидным, но и отвлекающим.

В некоторых случаях это даже вызывает возражения. Разве я не мог сделать книгу менее провинциальной по мировоззрению? Разве не должен я, как философ, стремиться к наиболее универсальной целевой аудитории? Нет. Не в этом случае, и моим неамериканским читателям следует подумать о том, что они могут узнать о ситуации в Америке из того, что найдут в этой книге.

Более убедительным для меня, чем реакция моих неамериканских читателей, был тот факт, что лишь немногие из моих американских читателей догадывались об этой предвзятости, а если и догадывались, то не возражали. Над этой закономерностью стоит задуматься. Общеизвестно - как в Америке, так и за ее пределами, - что Америка разительно отличается от других стран первого мира в своем отношении к религии, и эта книга, помимо прочего, является зондирующим устройством, призванным измерить глубину этих различий. Я решил, что должен выразить те акценты, которые здесь представлены, если хочу надеяться, что смогу достучаться до своей целевой аудитории: любознательных и сознательных граждан моей родной страны - как можно большего числа, а не только академиков. (Это эксперимент, отход от моих целей в предыдущих книгах, и те, кого этот отход дезориентировал или разочаровал, теперь знают, что у меня были причины, хорошие или плохие. Конечно, возможно, я не попал в цель. Посмотрим. Я намеренно сосредоточился на Америке; когда же речь заходит о современной религии, я, напротив, сосредоточиваюсь в первую очередь на христианстве, а затем на исламе и иудаизме, что является непреднамеренным, но неизбежным: Я просто недостаточно знаю о других религиях, чтобы писать о них с уверенностью.

Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Религия как естественный феномен

Б.в.д. - Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт". – 254 с.

Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Содержание

Предисловие