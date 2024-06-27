Деннетт - Снять заклятие - Религия как естественный феномен
Позвольте мне начать с очевидного факта: я американский автор, и эта книга адресована в первую очередь американским читателям. Я делился черновиками этой книги со многими читателями, и большинство моих неамериканских читателей сочли этот факт не только очевидным, но и отвлекающим.
В некоторых случаях это даже вызывает возражения. Разве я не мог сделать книгу менее провинциальной по мировоззрению? Разве не должен я, как философ, стремиться к наиболее универсальной целевой аудитории? Нет. Не в этом случае, и моим неамериканским читателям следует подумать о том, что они могут узнать о ситуации в Америке из того, что найдут в этой книге.
Более убедительным для меня, чем реакция моих неамериканских читателей, был тот факт, что лишь немногие из моих американских читателей догадывались об этой предвзятости, а если и догадывались, то не возражали. Над этой закономерностью стоит задуматься. Общеизвестно - как в Америке, так и за ее пределами, - что Америка разительно отличается от других стран первого мира в своем отношении к религии, и эта книга, помимо прочего, является зондирующим устройством, призванным измерить глубину этих различий. Я решил, что должен выразить те акценты, которые здесь представлены, если хочу надеяться, что смогу достучаться до своей целевой аудитории: любознательных и сознательных граждан моей родной страны - как можно большего числа, а не только академиков. (Это эксперимент, отход от моих целей в предыдущих книгах, и те, кого этот отход дезориентировал или разочаровал, теперь знают, что у меня были причины, хорошие или плохие. Конечно, возможно, я не попал в цель. Посмотрим. Я намеренно сосредоточился на Америке; когда же речь заходит о современной религии, я, напротив, сосредоточиваюсь в первую очередь на христианстве, а затем на исламе и иудаизме, что является непреднамеренным, но неизбежным: Я просто недостаточно знаю о других религиях, чтобы писать о них с уверенностью.
Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Религия как естественный феномен
Б.в.д. - Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт". – 254 с.
Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Содержание
Предисловие
- ГЛАВА 1. Снять какое заклинание?
- ГЛАВА 2. Несколько вопросов о науке
- ГЛАВА 3. Почему происходят хорошие вещи
- ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ
- ГЛАВА 4. Корни религии
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ГЛАВА 5. Религия, первые дни
- Основные партии
- Заставить богов говорить с нами
- Шаманы как гипнотизеры
- Устройства для улучшения памяти в устных культурах
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ГЛАВА 6. Эволюция управления
- Музыка религии
- Народная религия
- Ползучая рефлексия и рождение тайны в религии
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ГЛАВА 7. Изобретение командного духа
- Путь, вымощенный благими намерениями
- Муравьиная колония и корпорация
- Рынок религиозного роста
- Бог, с которым можно поговорить
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ГЛАВА 8. Вера в веру
- Бог как новый объект
- Разделение доксастического труда
- Наименьший общий знаменатель?
- Верования, предназначенные для исповедания
- Существует ли Бог?
- ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ
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ГЛАВА 9. На пути к руководству к религиям
- Из любви к Богу
- Академическая дымовая завеса
- Почему важно, во что вы верите?
- Что может сделать для вас ваша религия?
- Снятие заклятия
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ГЛАВА 10. Мораль и религия
- Делает ли религия нас нравственными?
- Придает ли религия смысл вашей жизни?
- Что мы можем сказать о священных ценностях?
- Благослови мою душу: духовность и эгоизм
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ГЛАВА 11. Что теперь делать?
- Просто теория
- Некоторые направления для изучения: как мы можем найти религиозные убеждения?
- Что мы скажем детям?
- Токсичные мемы
- Терпение и политика
Огромное спасибо за замечательную книгу!