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Деннетт - Снять заклятие - Религия как естественный феномен

Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Религия как естественный феномен
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism
Позвольте мне начать с очевидного факта: я американский автор, и эта книга адресована в первую очередь американским читателям. Я делился черновиками этой книги со многими читателями, и большинство моих неамериканских читателей сочли этот факт не только очевидным, но и отвлекающим.
В некоторых случаях это даже вызывает возражения. Разве я не мог сделать книгу менее провинциальной по мировоззрению? Разве не должен я, как философ, стремиться к наиболее универсальной целевой аудитории? Нет. Не в этом случае, и моим неамериканским читателям следует подумать о том, что они могут узнать о ситуации в Америке из того, что найдут в этой книге.
Более убедительным для меня, чем реакция моих неамериканских читателей, был тот факт, что лишь немногие из моих американских читателей догадывались об этой предвзятости, а если и догадывались, то не возражали. Над этой закономерностью стоит задуматься. Общеизвестно - как в Америке, так и за ее пределами, - что Америка разительно отличается от других стран первого мира в своем отношении к религии, и эта книга, помимо прочего, является зондирующим устройством, призванным измерить глубину этих различий. Я решил, что должен выразить те акценты, которые здесь представлены, если хочу надеяться, что смогу достучаться до своей целевой аудитории: любознательных и сознательных граждан моей родной страны - как можно большего числа, а не только академиков. (Это эксперимент, отход от моих целей в предыдущих книгах, и те, кого этот отход дезориентировал или разочаровал, теперь знают, что у меня были причины, хорошие или плохие. Конечно, возможно, я не попал в цель. Посмотрим. Я намеренно сосредоточился на Америке; когда же речь заходит о современной религии, я, напротив, сосредоточиваюсь в первую очередь на христианстве, а затем на исламе и иудаизме, что является непреднамеренным, но неизбежным: Я просто недостаточно знаю о других религиях, чтобы писать о них с уверенностью.

Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Религия как естественный феномен

Б.в.д. - Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт". – 254 с.

Дэниел К. Деннетт - Снять заклятие - Содержание

Предисловие
  • ГЛАВА 1. Снять какое заклинание?
  • ГЛАВА 2. Несколько вопросов о науке
  • ГЛАВА 3. Почему происходят хорошие вещи
  • ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ
  • ГЛАВА 4. Корни религии
  • ГЛАВА 5. Религия, первые дни
    • Основные партии
    • Заставить богов говорить с нами
    • Шаманы как гипнотизеры
    • Устройства для улучшения памяти в устных культурах
  • ГЛАВА 6. Эволюция управления
    • Музыка религии
    • Народная религия
    • Ползучая рефлексия и рождение тайны в религии
  • ГЛАВА 7. Изобретение командного духа
    • Путь, вымощенный благими намерениями
    • Муравьиная колония и корпорация
    • Рынок религиозного роста
    • Бог, с которым можно поговорить
  • ГЛАВА 8. Вера в веру
    • Бог как новый объект
    • Разделение доксастического труда
    • Наименьший общий знаменатель?
    • Верования, предназначенные для исповедания
    • Существует ли Бог?
  • ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ
  • ГЛАВА 9. На пути к руководству к религиям
    • Из любви к Богу
    • Академическая дымовая завеса
    • Почему важно, во что вы верите?
    • Что может сделать для вас ваша религия?
    • Снятие заклятия
  • ГЛАВА 10. Мораль и религия
    • Делает ли религия нас нравственными?
    • Придает ли религия смысл вашей жизни?
    • Что мы можем сказать о священных ценностях?
    • Благослови мою душу: духовность и эгоизм
  • ГЛАВА 11. Что теперь делать?
    • Просто теория
    • Некоторые направления для изучения: как мы можем найти религиозные убеждения?
    • Что мы скажем детям?
    • Токсичные мемы
    • Терпение и политика
Views 189
Rating 4.2 / 5
Added 27.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.2/5 (5)

Comments (1 comment)

E
ecbantonkom 2 years ago

Огромное спасибо за замечательную книгу!

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